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薪資不增反減…一例一休外勞受惠 看護工仍血汗

2019-02-07 12:00聯合晚報 記者陳素玲／台北報導

一例一休不但本勞受惠，外勞也因此減少工時、增加薪資。 報系資料照
一例一休不但本勞受惠，外勞也因此減少工時、增加薪資。 報系資料照
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盡管一例一休重傷蔡政府，但是不但本勞受惠，外籍勞工也工時減、薪資增。根據勞動部公布去年「外籍勞工管理及運用調查」，由於法定工時減、加班費增加，去年產業類外籍勞工平均每月薪資為2萬7788元，較前一年增加1480元，每月總工時為195.3小時，減少15.2小時。

不過家事外勞仍然是血汗的一群，去年總薪資1萬9927元，較前一年的2萬73元，不增反減146元。與產業外勞薪資差距擴大到7861元。

勞動部每年7-8月間進行「2018年外籍勞工管理及運用調查」，總計回收有效樣本8653份，其中產業雇主（包含製造業及營建工程業）4611份，家庭面雇主4042份。

調查結果發現，去年6月產業外勞總薪資每月平均2萬7788元(製造業2萬7780元、營建工程業2萬8560元），較前一年的2萬6308元增加1480元。一般認為應與去年基本工資調升，而且一例一休修法將休息日加班費提高有關，因此去年產業外勞經常性薪資2萬2597元，也較前一年的2萬1797元增加800元，加班費由前一年的3989元增加為4684元。

去年產業外勞總工時平均195.3小時，較前一年減少15.2小時，正常工時161.1小時，大幅減少19.2小時；加班工時平均34.1小時，較前一年的30.2微增近4小時。雖然國定假日減少七天，但去年產業外勞放假天數平均為9.9天，仍較前一年的7.3天多。

外籍看護工因為不適用勞基法、基本工資，去年平均總薪資1萬9927元，反較前一年減少146元。經常性薪資1萬7765元也較前一年的1萬7955元略低，加班費平均1919元，小增38元。

外籍看護工去年薪資未增，工時反而增加，每日工時由10.2小時，較前一年的9.8小時微增。

整體而言，外籍家庭看護工每日工作時間，雇主沒有規定者占多數，高達七成八，不論雇主有無規定工作時間，每日實際工作時間平均約10.2小時；有9成6每日連續休息時間超過8小時。至於假日放假情形，只有11.2%外籍家庭看護工都有放假，部分放假54.1%，34.7%都不放假。假日不放假雇主都有發給加班費占99%。

如果未來外籍家庭看護工強制於假日休假（每七天休一天)，雇主有替代方案者占69.0%，主要替代方案以「由家人照顧」占87.2%為主。若政府補助雇主讓外籍家庭看護工於假日休假，雇主願意申請者只占30.4%，願意負擔金額以「每日500元~未滿1,200元」占66.9%居多。

加班費移工
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