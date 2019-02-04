苦！這些人圍爐夜還在「假日門市」堅守崗位

今晚是除夕夜，絕大多數的民眾應該都會在家圍爐過年，不過仍有部分行業工作者必須堅守崗位，他們其實不需要行政院長蘇貞昌的提醒，也不需要大官們像交通部長林佳龍一樣，效法大禹治水過家門不入，在春節到處視察叮嚀，早就把春節假期當「假日門市」，沒有他們盡忠職守，就沒有我們安心圍爐。

●為求高速公路不塞車 他們比平常還繃緊神經

為24小時監控國道路況、指揮勤務，高公局常態性的設有行控中心編制，北區、中區、南區各一交控中心及坪林行控中心，光是北區交控中心的每一輪班就有十幾個人待命，一天三班，365天不休息。在連續假日時，高公局的交管組、業務組、秘書室、資訊室等單位，另會派員輪值組成交通疏運作業督導小組，期盼高速公路不塞車，大小車輛都平安。

●春節哪天適合出遊 問他們就對了

要去走春天氣如何，開車會不會起濃霧，都要靠氣象局的預報員定期發布預報甚至特報。氣象預報中心在春節期間維持白天6個人、夜間4人的戰力，平均每人在9天連假得工作2天。外測站的人員也必須輪班留守。誰都拿不準，何時會發生致災性的地震，地震測報中心24小時，過年不打烊，有3人輪值。

●國道、鐵道齊加班 服務旅客他最讚

台鐵及高鐵是民眾春節返鄉疏運、國旅的首選。台鐵東部幹線要加開311列次、西部幹線要加班202列次，司機員、列車長等運轉人員要輪班，有的二線要支援一線。高鐵春節疏運12天加開482班次，較平日增加近3成運能。因應車站可能湧現候車人潮，各車站將增派約二成人力，引導旅客順利乘車。包括站務員、服勤員、列車長等第一線服務人員均輪班執勤，維修、行控中心等部門也要堅守崗位。

●機場忙翻 米格魯也不得閒

桃園機場塔台平日白天尖峰時段有2位協調員、7位管制員輪值，晚上有1位協調員、6位管制員輪值，春節期間，日夜均各加派一位管制員，主管輪班進駐。年節有爆量旅客，航空公司控管人員休假，依航班需求協調延長工時或自願加班。比平日更忙的還有負責安檢的航警局、地勤接駁的駕駛要輪班，為因應紅眼航班，移民署也要增加深夜勤務，內勤及桃園機場以外的機場人員派員支援。為防堵非洲豬瘟達到百分百查驗，動植物防檢局依旅客人數排班。

●保家衛國 軍用心君安心

負責保衛國土與疆域的國防部與海巡署，自然有一群不能回家圍爐的官兵。國防部長嚴德發除夕會在國防部與留守官兵圍爐吃年夜飯，參謀總長李喜明則在「洞裡」（衡山指揮所）度過。海巡署長李仲威，會前往分散各地的安檢所，向官兵賀節。一般而言，國軍部隊在春節期間保持至少三分之一的人力留守。如果是艦艇、戰機、雷達站等第一線接敵單位，戰備狀況就與平常一樣，因此會有某艘船官兵在海上撐完整個年假，其他船上的官兵，就比較容易調度休假。

●人人新春求旺來 警消就怕吃旺來

警消過年不打烊，除了值班留守，還會依照擔心被闖空門的民眾申請，加強住家周邊巡邏，交通指揮疏導也是警察的過年期間重點工作。為了慰勞不能回家團圓的警察，警局在除夕都會準備豐盛的年夜飯給值班員警，但不吃鳳梨（台語稱「旺來」）和花生（諧音「發生」）避免案件「旺」或「發生」。消防隊執勤人員在過年時雖然不用進行相關宣導或是例行性檢查，勤務量相對減少，但仍要應變救護或救災勤務，因此他們也不吃鳳梨，避免勤務爆量。

●沒門診送急診 醫護忙昏

醫療人員也期待回家與家人團聚啊，但病患總得有人照顧，林口長庚醫院神經內科系主治醫師謝向堯指出，醫院會將醫護人員分前後二段輪值，輪值人員必須掌握原本二到三倍數量的患者，且留在醫院過年的患者病情相對較複雜，因此壓力極大。另外，急診是另一個戰場，新光醫院急診部主任張志華說，絕大多數醫院門診與基層診所都放假，因此輕症、急症、重症、還是幾乎沒有症狀的病人，都會統統湧進急診室，病人數量大約會衝到平日的三倍之多，急診醫護都覺得很有壓力。

●垃圾收到除夕 環保沒有假期

除夕這天許多民眾還在大掃除，因此環保清潔人員也都會忙到很晚。以新北市為例，全市清潔隊除夕當天5千多名清潔隊員全部加班收運垃圾及環境打掃至晚上6點，晚上6點之後仍有隊員要將垃圾送至焚化廠或進行收班準備，也有約近百名隊員24小時值班，負責受理環境衛生相關陳情案件、道路髒污動物屍體緊急清理等工作。各焚化廠也有25至32名不等的留守人員，必須妥善處理清運來的垃圾。另外，新北市全市在過年期間，24小時均保持數十名環保稽查人員留守，處理緊急空汙、水汙、噪音等環保案件。

●老闆賺翻好心情 員工也要好薪情

除了許多公部門必須在過年期間秉持「假日門市」的精神堅守崗位，也有許多服務業在除夕夜也不休息，把握機會大撈一筆。越來越多民眾會選擇在除夕夜，到KTV、餐廳歡度闔家團圓的夜晚，雖然花費比平日高，但卻可以全家輕鬆過好年。不過也有過年期間不漲價的方便好鄰居，便利商店永遠為有需要的人打開大門，親切的說聲「歡迎光臨」。

●哪裡有新聞 哪裡就有udn

聯合新聞網春節不打烊，依舊每分每秒為您掌握國內外最新、最熱的訊息；聯合報也會在各大便利超商上架，繼續服務讀者。聯合報除夕夜向大家拜年，祝大家金豬獻吉、「豬」事大吉、豬年好運來。