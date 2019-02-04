親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
春節交通一把抓
六都市長拚市政
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

要交通部出面！ 機師工會：不再與華航單獨協商

苦！這些人圍爐夜還在「假日門市」堅守崗位

苦！這些人圍爐夜還在「假日門市」堅守崗位

2019-02-04 18:35聯合報 記者雷光涵程嘉文徐偉真陳雨鑫羅真程平╱即時報導

今晚是除夕夜，絕大多數的民眾應該都會在家圍爐過年，不過仍有部分行業工作者必須堅守崗位，他們其實不需要行政院長蘇貞昌的提醒，也不需要大官們像交通部長林佳龍一樣，效法大禹治水過家門不入，在春節到處視察叮嚀，早就把春節假期當「假日門市」，沒有他們盡忠職守，就沒有我們安心圍爐。

●為求高速公路不塞車 他們比平常還繃緊神經

為24小時監控國道路況、指揮勤務，高公局常態性的設有行控中心編制，北區、中區、南區各一交控中心及坪林行控中心，光是北區交控中心的每一輪班就有十幾個人待命，一天三班，365天不休息。在連續假日時，高公局的交管組、業務組、秘書室、資訊室等單位，另會派員輪值組成交通疏運作業督導小組，期盼高速公路不塞車，大小車輛都平安。

●春節哪天適合出遊 問他們就對了

要去走春天氣如何，開車會不會起濃霧，都要靠氣象局的預報員定期發布預報甚至特報。氣象預報中心在春節期間維持白天6個人、夜間4人的戰力，平均每人在9天連假得工作2天。外測站的人員也必須輪班留守。誰都拿不準，何時會發生致災性的地震，地震測報中心24小時，過年不打烊，有3人輪值。

●國道、鐵道齊加班 服務旅客他最讚

台鐵及高鐵是民眾春節返鄉疏運、國旅的首選。台鐵東部幹線要加開311列次、西部幹線要加班202列次，司機員、列車長等運轉人員要輪班，有的二線要支援一線。高鐵春節疏運12天加開482班次，較平日增加近3成運能。因應車站可能湧現候車人潮，各車站將增派約二成人力，引導旅客順利乘車。包括站務員、服勤員、列車長等第一線服務人員均輪班執勤，維修、行控中心等部門也要堅守崗位。

●機場忙翻 米格魯也不得閒

桃園機場塔台平日白天尖峰時段有2位協調員、7位管制員輪值，晚上有1位協調員、6位管制員輪值，春節期間，日夜均各加派一位管制員，主管輪班進駐。年節有爆量旅客，航空公司控管人員休假，依航班需求協調延長工時或自願加班。比平日更忙的還有負責安檢的航警局、地勤接駁的駕駛要輪班，為因應紅眼航班，移民署也要增加深夜勤務，內勤及桃園機場以外的機場人員派員支援。為防堵非洲豬瘟達到百分百查驗，動植物防檢局依旅客人數排班。

●保家衛國 軍用心君安心

負責保衛國土與疆域的國防部與海巡署，自然有一群不能回家圍爐的官兵。國防部長嚴德發除夕會在國防部與留守官兵圍爐吃年夜飯，參謀總長李喜明則在「洞裡」（衡山指揮所）度過。海巡署長李仲威，會前往分散各地的安檢所，向官兵賀節。一般而言，國軍部隊在春節期間保持至少三分之一的人力留守。如果是艦艇、戰機、雷達站等第一線接敵單位，戰備狀況就與平常一樣，因此會有某艘船官兵在海上撐完整個年假，其他船上的官兵，就比較容易調度休假。

●人人新春求旺來 警消就怕吃旺來

警消過年不打烊，除了值班留守，還會依照擔心被闖空門的民眾申請，加強住家周邊巡邏，交通指揮疏導也是警察的過年期間重點工作。為了慰勞不能回家團圓的警察，警局在除夕都會準備豐盛的年夜飯給值班員警，但不吃鳳梨（台語稱「旺來」）和花生（諧音「發生」）避免案件「旺」或「發生」。消防隊執勤人員在過年時雖然不用進行相關宣導或是例行性檢查，勤務量相對減少，但仍要應變救護或救災勤務，因此他們也不吃鳳梨，避免勤務爆量。

●沒門診送急診 醫護忙昏

醫療人員也期待回家與家人團聚啊，但病患總得有人照顧，林口長庚醫院神經內科系主治醫師謝向堯指出，醫院會將醫護人員分前後二段輪值，輪值人員必須掌握原本二到三倍數量的患者，且留在醫院過年的患者病情相對較複雜，因此壓力極大。另外，急診是另一個戰場，新光醫院急診部主任張志華說，絕大多數醫院門診與基層診所都放假，因此輕症、急症、重症、還是幾乎沒有症狀的病人，都會統統湧進急診室，病人數量大約會衝到平日的三倍之多，急診醫護都覺得很有壓力。

●垃圾收到除夕 環保沒有假期

除夕這天許多民眾還在大掃除，因此環保清潔人員也都會忙到很晚。以新北市為例，全市清潔隊除夕當天5千多名清潔隊員全部加班收運垃圾及環境打掃至晚上6點，晚上6點之後仍有隊員要將垃圾送至焚化廠或進行收班準備，也有約近百名隊員24小時值班，負責受理環境衛生相關陳情案件、道路髒污動物屍體緊急清理等工作。各焚化廠也有25至32名不等的留守人員，必須妥善處理清運來的垃圾。另外，新北市全市在過年期間，24小時均保持數十名環保稽查人員留守，處理緊急空汙、水汙、噪音等環保案件。

●老闆賺翻好心情 員工也要好薪情

除了許多公部門必須在過年期間秉持「假日門市」的精神堅守崗位，也有許多服務業在除夕夜也不休息，把握機會大撈一筆。越來越多民眾會選擇在除夕夜，到KTV、餐廳歡度闔家團圓的夜晚，雖然花費比平日高，但卻可以全家輕鬆過好年。不過也有過年期間不漲價的方便好鄰居，便利商店永遠為有需要的人打開大門，親切的說聲「歡迎光臨」。

●哪裡有新聞 哪裡就有udn

聯合新聞網春節不打烊，依舊每分每秒為您掌握國內外最新、最熱的訊息；聯合報也會在各大便利超商上架，繼續服務讀者。聯合報除夕夜向大家拜年，祝大家金豬獻吉、「豬」事大吉、豬年好運來。

小年夜桃園機場入出境旅客人數稍降，航警、移民署、海關、檢疫及各航空公司值勤人員全...
小年夜桃園機場入出境旅客人數稍降，航警、移民署、海關、檢疫及各航空公司值勤人員全數上線，旅客通關速度大致順暢。圖為桃園機場第2航廈出境旅客安檢線作業情形。記者陳嘉寧／攝影
分享

春節桃園機場
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

捐款e化 社福攜手電子支付

2019-02-04 12:00

社福募款 也瘋線上募資

2019-02-04 12:00

孔雀園BOT案 監院認定南投縣府未獲邵族同意

2019-02-03 13:23

寺廟政治學學問多 小心走錯會沖煞

2019-02-03 12:48

酒駕朝殺人修法？ 警：民眾的僥倖心態才是重點

2019-02-03 11:23

核廢無解？ 以核養綠發起人：裝蠢的人教不會

2019-02-03 09:06

聯合報一周大事1/27~2/2

2019-02-03 06:51

花蓮大震周年 災民很感恩：走出來要靠自己

2019-02-03 00:58

花蓮大震周年 地方緩步重生

2019-02-03 00:54

留住偏鄉照服員 衛福部解方：在地人照顧在地人

2019-02-03 00:47

高離職+低就業 花東照服網 人力「洞」很大

2019-02-03 00:37

路遠錢少很難賺 偏鄉留不住照服員

2019-02-03 00:20

警消海巡看病免掛號費 徐國勇：年後送政院核定

2019-02-02 20:02

監察院古蹟修復 不起眼燈箱揭開歷史巧合

2019-02-02 17:50

與移民官圍爐 徐國勇：每天15.6萬人出入境盼不塞

2019-02-02 13:18

網路資訊真假難辨 國發會調查：3成5民眾不查證

2019-02-02 13:07

內政部實價登錄網頁人氣高 累積破億瀏覽人次量

2019-02-02 11:13

「像古董般呵護」總統府「洗一次澡」大學問

2019-02-02 09:13

總統府銅綠屋頂怎來？他一句話點出國運不昌癥結

2019-02-02 09:05

新聞眼／權利金認知不同 影響花博授權？

2019-02-02 00:14

花博權利金 中市匯款與AIPH落差大

2019-02-02 00:09

影／視察北車 林佳龍再強調：若影響工作免穿紅背心

2019-02-01 17:09

G哥山難省思：免於不合理受罰 只能依賴政府善意？

2019-02-01 16:23

打臉「紅背心」？ 林佳龍釋善意：願當台鐵局長後盾

2019-02-01 15:38

「孩子的書屋」 幫孩童翻轉人生

2019-02-01 13:38

棄醫改當心理師 他守護台東孩子心理健康

2019-02-01 13:32

你的家鄉會消失嗎？趁年假想一想 可為故鄉做點什麼？

2019-02-01 13:19

公視抽獎小編遭嗆國罵 王金平親回：我覺得抽獎結果很公道

2019-02-01 11:05

台鐵「紅背心」之亂 林佳龍槓張政源

2019-02-01 00:24

新聞眼／台鐵「紅背心」臉書開戰 派系惡鬥蔓延部會

2019-02-01 00:24

被下通牒？中市府：一直有聯繫管道

2019-01-31 23:47

花博權利金 兩邊對金額認知有落差

2019-01-31 23:45

花博爆權利金爭議 盧秀燕：概括承受

2019-01-31 23:44

台中花博爭議 中市府：明天匯款300萬台幣

2019-01-31 20:28

法官協會改選 最高行法官張國勳出任理事長

2019-01-31 18:36

夏于喬演的微電影太震撼 警署長都落淚

2019-01-31 16:17

昂貴的大玩具 高雄輕軌淪為選舉政績的炒作

2019-01-31 14:09

9年未進民進黨部...文青大叔羅文嘉：種田賣菜太幸福 只想宅在這裡

2019-01-24 13:40

楊立琬的酒店設計夢 義大利設計金獎被肯定

2017-08-04 17:18
看更多

熱門文章

胡志強籲黨內大老優雅轉身 馬英九回應四個字

2019-02-04 09:51

放假六天練「龜息」韓國瑜：說我去山洞修行了

2019-02-03 23:49

韓流上、賴神下 都因一句話！但全輸「肥滋滋那個」

2019-02-04 09:00

影／立委補選直播按讚數超乎預期 謝龍介：有信心勝選

2019-02-03 19:35

春節爆料！韓冰為何不給爸紅包 學姐為何難忘英國那夜

2019-02-04 08:00

長知識╱過年歌曲「恭喜恭喜」 原來不是為了賀年而寫

2019-02-03 20:17

逆天長腿神力女超人許淑華除夕拜年 化身超萌粉紅豬

2019-02-04 15:41

鄭惠中註冊中國帳號發文 用「牠」形容鄭麗君

2019-02-04 16:02

蔡總統拜年 前總統李登輝出院後首曝光

2019-02-04 17:32

雙英行程滿滿...蔡英文邀史明圍爐 馬英九跑「鐵人」行程

2019-02-03 23:44

獵雷艦彈劾案 國防部前採購室主任為海軍喊冤

2019-02-03 19:53

評國民黨四大天王 王世堅：王金平以外的講話都酸溜溜

2019-02-04 15:57

監委：獵雷艦案形同作戰失敗 主帥有責

2019-02-04 00:01

王世堅酸柯文哲：心裡只有選總統 該學韓國瑜的氣度

2019-02-04 15:48

慶富案彈劾 監委：海軍將領須為「作戰失敗」負責

2019-02-03 22:40

過年拜廟勤「加溫」 柯為六月攤牌暖身

2019-02-03 23:52

蔡馬吳今晚赴法鼓山 同台撞鐘

2019-02-03 23:40

監院彈劾遭批不公 獵雷艦「不能因解約就找人懲處」

2019-02-03 23:58

不斷更新／國道車流南下為主 高公局預測5個車多路段

2019-02-04 12:00

徐國勇化身阿勇師 傳授滷肉秘訣在豆腐乳

2019-02-04 12:22

苦！這些人圍爐夜還在「假日門市」堅守崗位

2019-02-04 18:35

柯文哲、理科太太 春節同框破局

2019-02-03 22:32

卓榮泰羅文嘉打電玩 挑戰團結做菜卻燒掉廚房

2019-02-04 12:10

三重立委補選／紅包尬菜瓜布 鄭世維、余天拚人氣

2019-02-03 22:58

國道全線各路段大致順暢 國1彰化段連環撞一度回堵

2019-02-04 12:50

初三國道雙向車流量 估飆新高

2019-02-03 23:52

警政署警察史蹟館 制服更迭說歷史

2019-02-04 12:23

共軍除夕發布繞台畫面 國防部反擊：守護國人不缺席

2019-02-04 18:45

博士班加薪成流浪博士？ 科技部除夕發新聞稿這麼說

2019-02-04 16:55

突圍！向國際發聲 外交部大打網路站

2019-02-04 12:00

桃機除夕疏運順暢 估下一段高峰期8日至11日

2019-02-04 14:51

侯友宜發紅包 果菜市場拜早年

2019-02-03 22:38

預估春節車流爆量 吉安警方加強疏導及執法

2019-02-03 19:43

搭韓風發大財 豬年選舉巷戰提前打

2019-02-04 12:00

蘇嘉全義唱募款 直呼背歌詞比考大學難

2019-02-04 12:12

捐款e化 社福攜手電子支付

2019-02-04 12:00

部會網頁熱不熱門 國發會一手掌握

2019-02-04 12:00

春節拍影片大秀肌肉 國軍：守護國人永不缺席

2019-02-04 15:54

新春願景 蘇嘉全：立院將通過更多福國利民法案

2019-02-04 16:12

高雄走春 景點交管渡輪禁燃油機車

2019-02-04 17:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top