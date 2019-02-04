博士班加薪成流浪博士？ 科技部除夕發新聞稿這麼說

2019-02-04 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



有媒體今天在社論批評科技部長陳良基為博士班補助津貼一事成效不高，恐會造成更多流浪博士，對此，科技部今天發出新聞稿表示，國內博士班招生不易已成為結構性問題，為了打通人才流困境，現階段仍須著手解決，科技部希望透過研究津貼的補助，提供優秀博士生合理、公平的經濟條件，以吸引人才投入科研，並能支持其安心、專心做研究。

對於博士人才銜接就業，科技部2年前已啟動配套作法，106年推出博士創新之星計畫(LEAP PROGRAM)，已選送93位博士出國至知名國際企業、新創公司及頂尖學研機構研習；並於107年啟動重點產業高階人才培訓計畫(RAISE)，建構博士進入產業的平台，也為企業覓求創新發展所需人才，107年有19家培訓單位及237家合作廠商共同培訓357名博士，並成功引導265人進入產業就業，媒合率達74%。RAISE計畫今(108)年已錄取341人，參與產業領域涵蓋應用生技、資訊軟體、農業生技及機械產業。

科技部指出，科技立國需要長期深耕，科技創新與突破更需要各領域科研人才的投入，在面臨少子化及國際人才磁吸效應引發科研人才斷層的困境下，科技部將持續推動多元人才培育措施，暢通人才流。