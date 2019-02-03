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保障與累積資產兼顧 年終獎金這樣花最聰明

2019-02-03 14:34聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

為了讓心愛的人無憂無慮，迎接金豬年的同時，遠雄人壽建議民眾，不妨仔細檢視目前的保障是否足夠，並依實際需求設定目標加以調整，聰明運用年終獎金，為十年後的人生好好規劃。

最近社群媒體吹起一股十年前後照片挑戰風潮，十年前的你可能還年輕，只關注自己；隨著成家立業，現在最關心的莫過於家人與下一代的幸福。

上班族來說，年終獎金是工作一年辛勞成果的展現，無論是初入社會的新鮮人或是職場老鳥，都應審慎規劃每一分錢。

如果是月薪3萬元的小資族或是職場菜鳥，想存人生第一桶金，每月能投入的金額勢必有限，但時間是年輕人最佳利器，建議可選擇繳費年期較長的「利率變動型終身壽險」，其增值回饋分享金設計，保戶有機會透過宣告利率機制增加保障，累積更多保單價值。

想要兼顧儲蓄與保障的小資族，「遠雄人壽美滿十倍勝利率變動型增額終身壽險」就非常適合，保障內容結合壽險、失能扶助、特定意外、重大燒燙傷與保費豁免，並有機會年年領取增值回饋分享金，用一筆預算強化保障的同時，也能穩健累積資產。

已經成家的上班族，過年不能免俗地會有一筆紅包支出，加上孩子開學後的學費，這筆金額動輒數萬元，因此這些費用最好先從年終獎金預留下來，剩下來的獎金就是可靈活運用的額度。

保險規劃上，可選擇兼具高額壽險保障及靈活反應市場利率的保單，如果是家庭的經濟來源，建議額外加重失能扶助保障，尤其隨著醫療進步，一旦進入失能需要長期照護的時間也隨之拉長，不必擔心照護支出。

每個行業的年終獎金大不同，無論自己領到的金額多少，只要有計劃的運用，也能發揮最大效益。最重要的是趁健康時做好完備保險規劃，十年後回頭再看，一定會感謝自己當初的決定。

上班族保險職場
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