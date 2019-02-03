幫你惡補 不怕看不懂年輕人line對話

2019-02-03 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



網路時代打字取代手寫，甚至因為行動通訊普及，為求輸入快速便利，年輕網路世代時常會用一些生活英文縮寫，來取代英文語句或英文單字，不過由於這寫用於網路的縮寫，並非正式英文用法，讓非網路世代者有時透過網路溝通會卡卡地，一定要趕緊惡補一下，別讓人發現自己是LKK（老ㄎㄡˋㄎㄡˋ）。

一般網路世代用的英文縮寫分為語句縮寫或單字縮寫，但也有用諧音組成的簡寫，例如CYA就是取See you的諧音。

幾個常見的單字縮寫，也可以透過短文來示範：Jean tmr（tomorrow明天）有一場演出，我知道，原本情同姊妹的妳們，b4（before 之前）cuz（because因為）一些誤會，所以這些日子你們都沒有聯繫，但我還是把Jean的邀請函fwd / fw（forward轉寄）給妳，Plz（please拜託）抽空來觀賞她的演出，但如果妳真的有困難也nvm（never mind沒關係），等你的回音，Thx（thanks謝謝）。

幾個常見的語句縮寫，可以用下面的短文來示範：OMG（Oh My God我的天呀），很榮幸，能收到你給我Jean演出的rsvp（please reply代表發出邀約的賓客主人，希望禮貌性地獲得受邀者的回覆），不過我目前afk（away from keyboard不在位子上），所以是否能出席還tbd（to be determined待確認），我一定會asap（as soon as possible儘快）回覆你，相信以Jean的幽默，這次演出一定會讓我rofl（roll on the floor laughing笑到在地上滾），ttyl（talk to you later晚點聊）。