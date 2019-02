幫你惡補 不怕看不懂年輕人line對話

2019-02-03 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



網路時代打字取代手寫,甚至因為行動通訊普及,為求輸入快速便利,年輕網路世代時常會用一些生活英文縮寫,來取代英文語句或英文單字,不過由於這寫用於網路的縮寫,並非正式英文用法,讓非網路世代者有時透過網路溝通會卡卡地,一定要趕緊惡補一下,別讓人發現自己是LKK(老ㄎㄡˋㄎㄡˋ)。

一般網路世代用的英文縮寫分為語句縮寫或單字縮寫,但也有用諧音組成的簡寫,例如CYA就是取See you的諧音。

幾個常見的單字縮寫,也可以透過短文來示範:Jean tmr(tomorrow明天)有一場演出,我知道,原本情同姊妹的妳們,b4(before 之前)cuz(because因為)一些誤會,所以這些日子你們都沒有聯繫,但我還是把Jean的邀請函fwd / fw(forward轉寄)給妳,Plz(please拜託)抽空來觀賞她的演出,但如果妳真的有困難也nvm(never mind沒關係),等你的回音,Thx(thanks謝謝)。

幾個常見的語句縮寫,可以用下面的短文來示範:OMG(Oh My God我的天呀),很榮幸,能收到你給我Jean演出的rsvp(please reply代表發出邀約的賓客主人,希望禮貌性地獲得受邀者的回覆),不過我目前afk(away from keyboard不在位子上),所以是否能出席還tbd(to be determined待確認),我一定會asap(as soon as possible儘快)回覆你,相信以Jean的幽默,這次演出一定會讓我rofl(roll on the floor laughing笑到在地上滾),ttyl(talk to you later晚點聊)。