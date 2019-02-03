花蓮大震周年 地方緩步重生

花蓮0206地震滿周年前夕，43名受災戶選擇異地重建安心住宅，上月抽籤選戶。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

去年春節前的二月六日，花蓮發生規模六點二大地震，震倒一棟飯店、三棟大樓。災後一年，花蓮逐漸蛻變成為防救災能力更強的城市，也從大地震中緩步重生。

地震受災戶中，四十三戶選擇異地重建，縣府在新城鄉北埔地區新建安心住宅，日前住戶剛抽完籤選好位置，滿心期待明年將完成的新家。

另外，通往花蓮人氣景點七星潭風景區的要道七星潭大橋，不堪強震致橋面沉陷、人行道及護欄、隔音橋、引道路堤被擠壓破裂，因主結構未受影響，修復後採限高、限重通行至今。縣府向中央爭取到兩千五百多萬元復建經費，預計下月動工，十一月完工。

大地震帶給花蓮的啟示，就是要強化自身救災能力。縣消防局表示，「花蓮一旦成為孤島，需要自救」。震後將滿一周年，花蓮消防局計畫在四八高地廢棄營區蓋特搜訓練基地，裡面有一間傾斜屋，作為救災人員訓練場地。

縣消防局更斥資三千八百多萬元建立防災教育館，館內引進ＶＲ虛擬實境、ＡＲ擴增實境技術，讓民眾、遊客親身體驗地震感受，未來會成為全國中、小學參觀場地，也進行逃生教育、避難教育宣導。

消防局還將購入地震裝備器材車，配置有生命探測器、破壞器材等特搜裝備，另購入三輛消防越野車，適用地形不平整的災難現場，年底前就會進駐花蓮。

消防局長林文瑞表示，花蓮必須提升自救能力，包括軍、警、消人員訓練要更加強，救災裝備要更充實，並結合民間團體力量，「未來我們的裝備，絕對不會輸給其他縣市」。這場大地震雖為花蓮帶來巨大傷害，但在救災、重建過程中，也讓花蓮人上了重要一課。