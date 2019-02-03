親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
春節交通一把抓
六都市長拚市政
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

花蓮大震周年 地方緩步重生

2019-02-03 00:54聯合報 記者蔡翼謙王燕華／花蓮縣報導

花蓮0206地震滿周年前夕，43名受災戶選擇異地重建安心住宅，上月抽籤選戶。 圖...
花蓮0206地震滿周年前夕，43名受災戶選擇異地重建安心住宅，上月抽籤選戶。 圖／聯合報系資料照片
分享

去年春節前的二月六日，花蓮發生規模六點二大地震，震倒一棟飯店、三棟大樓。災後一年，花蓮逐漸蛻變成為防救災能力更強的城市，也從大地震中緩步重生。

地震受災戶中，四十三戶選擇異地重建，縣府在新城鄉北埔地區新建安心住宅，日前住戶剛抽完籤選好位置，滿心期待明年將完成的新家。

另外，通往花蓮人氣景點七星潭風景區的要道七星潭大橋，不堪強震致橋面沉陷、人行道及護欄、隔音橋、引道路堤被擠壓破裂，因主結構未受影響，修復後採限高、限重通行至今。縣府向中央爭取到兩千五百多萬元復建經費，預計下月動工，十一月完工。

大地震帶給花蓮的啟示，就是要強化自身救災能力。縣消防局表示，「花蓮一旦成為孤島，需要自救」。震後將滿一周年，花蓮消防局計畫在四八高地廢棄營區蓋特搜訓練基地，裡面有一間傾斜屋，作為救災人員訓練場地。

縣消防局更斥資三千八百多萬元建立防災教育館，館內引進ＶＲ虛擬實境、ＡＲ擴增實境技術，讓民眾、遊客親身體驗地震感受，未來會成為全國中、小學參觀場地，也進行逃生教育、避難教育宣導。

消防局還將購入地震裝備器材車，配置有生命探測器、破壞器材等特搜裝備，另購入三輛消防越野車，適用地形不平整的災難現場，年底前就會進駐花蓮。

消防局長林文瑞表示，花蓮必須提升自救能力，包括軍、警、消人員訓練要更加強，救災裝備要更充實，並結合民間團體力量，「未來我們的裝備，絕對不會輸給其他縣市」。這場大地震雖為花蓮帶來巨大傷害，但在救災、重建過程中，也讓花蓮人上了重要一課。

花蓮雲門翠堤大樓在大震中倒塌。 圖／聯合報系資料照片
花蓮雲門翠堤大樓在大震中倒塌。 圖／聯合報系資料照片
分享

0206花蓮強震地震修復強震
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

路遠錢少很難賺 偏鄉留不住照服員

2019-02-03 00:20

留住偏鄉照服員 衛福部解方：在地人照顧在地人

2019-02-03 00:47

高離職+低就業 花東照服網 人力「洞」很大

2019-02-03 00:37

花蓮大震周年 災民很感恩：走出來要靠自己

2019-02-03 00:58

警消海巡看病免掛號費 徐國勇：年後送政院核定

2019-02-02 20:02

監察院古蹟修復 不起眼燈箱揭開歷史巧合

2019-02-02 17:50

與移民官圍爐 徐國勇：每天15.6萬人出入境盼不塞

2019-02-02 13:18

網路資訊真假難辨 國發會調查：3成5民眾不查證

2019-02-02 13:07

內政部實價登錄網頁人氣高 累積破億瀏覽人次量

2019-02-02 11:13

酒駕不比飆車嚴重嗎？藍委提案修法增設死刑

2019-02-02 10:49

「像古董般呵護」總統府「洗一次澡」大學問

2019-02-02 09:13

總統府銅綠屋頂怎來？他一句話點出國運不昌癥結

2019-02-02 09:05

新聞眼／權利金認知不同 影響花博授權？

2019-02-02 00:14

花博權利金 中市匯款與AIPH落差大

2019-02-02 00:09

影／視察北車 林佳龍再強調：若影響工作免穿紅背心

2019-02-01 17:09

G哥山難省思：免於不合理受罰 只能依賴政府善意？

2019-02-01 16:23

打臉「紅背心」？ 林佳龍釋善意：願當台鐵局長後盾

2019-02-01 15:38

「孩子的書屋」 幫孩童翻轉人生

2019-02-01 13:38

棄醫改當心理師 他守護台東孩子心理健康

2019-02-01 13:32

你的家鄉會消失嗎？趁年假想一想 可為故鄉做點什麼？

2019-02-01 13:19

公視抽獎小編遭嗆國罵 王金平親回：我覺得抽獎結果很公道

2019-02-01 11:05

台鐵「紅背心」之亂 林佳龍槓張政源

2019-02-01 00:24

新聞眼／台鐵「紅背心」臉書開戰 派系惡鬥蔓延部會

2019-02-01 00:24

被下通牒？中市府：一直有聯繫管道

2019-01-31 23:47

花博權利金 兩邊對金額認知有落差

2019-01-31 23:45

花博爆權利金爭議 盧秀燕：概括承受

2019-01-31 23:44

台中花博爭議 中市府：明天匯款300萬台幣

2019-01-31 20:28

法官協會改選 最高行法官張國勳出任理事長

2019-01-31 18:36

夏于喬演的微電影太震撼 警署長都落淚

2019-01-31 16:17

昂貴的大玩具 高雄輕軌淪為選舉政績的炒作

2019-01-31 14:09

9年未進民進黨部...文青大叔羅文嘉：種田賣菜太幸福 只想宅在這裡

2019-01-24 13:40

楊立琬的酒店設計夢 義大利設計金獎被肯定

2017-08-04 17:18

亞太離岸風電 台灣有先發優勢

2019-01-29 10:23
看更多

熱門文章

韓國瑜路平獲好評 沈富雄點出警訊：先別太高興

2019-02-02 10:13

馬英九撂英文頻出糗 蔡英文一句話錯4文法鬧笑話

2019-02-02 08:00

孫大千：國民黨有骨氣者應學韓國瑜 不要只拱選總統

2019-02-02 08:19

影╱回應王金平「副手說」 韓國瑜給了神回答！

2019-02-02 11:22

張琍敏代言「崗山之眼」太老派？韓國瑜有話要說

2019-02-02 17:41

深綠票倉選立委被綠營唱衰 謝龍介：試看看嘜！

2019-02-02 12:26

影╱馬英九簽書跳海草舞 謝龍介跟簽促銷人山人海

2019-02-02 11:11

台大施壓？北市文化局副局長田瑋傳將調職

2019-02-02 16:34

韓國瑜「韓流」持續發燒不退 港媒爆關鍵原因

2019-02-02 10:49

捕獲野生馬英九排隊搭高鐵 民眾讚：親民沒架子

2019-02-02 14:22

影╱挺韓國瑜選總統？馬英九：願意出來選當然好

2019-02-02 11:58

要領馬英九福卡看這裡 明起8天35處發送

2019-02-02 12:27

黨中央稱無經費奧援 余天：至少會有人來輔選

2019-02-02 09:54

讓犯罪者現形！網友提案嫌犯不打馬賽克

2019-02-02 08:55

韓國瑜赴大樹發紅包 寺廟主委口誤喊「總統」！

2019-02-02 16:54

名模議員秀泳裝照 網友喊「神力女超人 part 2」

2019-02-02 09:59

酒駕不比飆車嚴重嗎？藍委提案修法增設死刑

2019-02-02 10:49

臉書自問都幾歲了還出來選 台灣公道伯說王金平有理由

2019-02-02 13:36

韓國瑜氣球遭惡意P圖 洪孟楷：別為鬥爭失去格局

2019-02-02 22:03

總統府銅綠屋頂怎來？他一句話點出國運不昌癥結

2019-02-02 09:05

國民黨世代交替不難 胡志強：大老們優雅轉身就好

2019-02-02 16:51

蔡總統開年走春發紅包 反年改團體組織如影隨形抗議

2019-02-02 10:18

韓國瑜是2020最強人選？柯P：目前是 但民調長紅難

2019-02-02 10:58

馬文君推個人貼圖 打拳擊、助理團隊、寵物都入鏡

2019-02-02 10:58

內政部實價登錄網頁人氣高 累積破億瀏覽人次量

2019-02-02 11:13

防止私刑正義肉搜 學者建議除通緝犯外仍應馬賽克

2019-02-02 08:59

蔡英文春節狂掃15縣市發福袋 LINE還能聽見總統拜年

2019-02-02 09:16

盧秀燕拚經濟！領先六都設「台商專區」招商引資

2019-02-02 15:38

韓國瑜選總統？朱立倫：韓市長傑出 民眾才有這樣的期待

2019-02-02 11:09

政治人物創意紅包賀年 部長化身財神爺來灑錢

2019-02-02 10:48

杜絕酒駕 立委陳怡潔推車輛加裝酒精鎖立法

2019-02-02 21:38

哪個部會網頁有高人氣瀏覽量？國發會網頁告訴你

2019-02-02 11:07

網紅父女檔再出招 蘇巧慧推出16款賀年LINE貼圖

2019-02-02 10:58

網拍看政治人物氣勢？韓國瑜紅包售價力壓藍營四天王

2019-02-02 11:33

警消海巡看病免掛號費 徐國勇：年後送政院核定

2019-02-02 20:02

外交部網路宣傳網紅來助攻 觸及率暴增百萬人次

2019-02-02 11:39

初選全民調？周錫瑋：國民黨一定要推出人民要的人

2019-02-02 12:32

韓國瑜被拱2020選總統？ 周錫瑋：我支持啊！

2019-02-02 11:41

外交部經營網路戰場 臉書、推特、IG齊發聲

2019-02-02 11:35

影／仿效馬克宏模式選總統？柯文哲：只是內部聊聊

2019-02-02 15:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top