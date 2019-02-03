路遠錢少很難賺 偏鄉留不住照服員

照服員林翠華總是騎機車在台東城鄉之間趕路，兩地之間常耗費一小時以上車程，造成接案量有限。 記者羅紹平／攝影 分享 facebook

花蓮、台東地廣人稀加上各南北狹長達一百多公里，幾乎近半個台灣長度，增加居家照護的時間與交通成本，讓花東偏鄉一直無法補足居家照護人力，陷入長照困境。另如新竹縣五峰、尖石等偏鄉部落，也面臨相同的窘境。

一月廿九日，台東紅十字會照服員林翠華到台東市仁八街幫中風的林小姐沐浴，輔助踩腳踏車復健；一小時後，林翠華急切地跨上機車，趕往卑南鄉利吉山區，為另一名因車禍脊椎損傷、下半身癱瘓的女病友洗澡及運動肢體關節。

林翠華在台東市為中風病患細心洗澡、陪伴復健運動。 記者羅紹平／攝影 分享 facebook

新機車 不到兩年就騎壞

這趟單程距離約九公里，林翠華來回十八公里花了五十分鐘，她說，「不趕不行，晚一點還有一個案家要服務」。她說，兩年前花了七、八萬元買一輛一二五西西機車，投入長照服務，但一年半後機車引擎「縮缸」。另一名女照服員陳彥均也是不到兩年，就騎壞一輛機車。

跑一趟 車程常逾1小時

照服員督導陳春英說，據她所知，聖母醫院、一粒麥子基金會的照服員遠到長濱、達仁，開車單程往往就要一點五小時。花蓮的狀況差不多，許多照服員住花蓮市區，須遠赴南區偏鄉照顧長者。

新竹縣府社會處長李國祿表示，像尖石及五峰等原鄉面積廣闊，部落屬散居型，越往深山人數越少，路途也更遙遠，雖有在地的原住民老人長照暨婦幼關懷協會協助，但像更偏遠的司馬庫斯、鎮西堡等後山部落，還是鞭長莫及。

接案難 照服員流動率高

台東縣衛生局指出，長照政策不論怎麼改，偏鄉長照人力缺乏問題一直都沒改善，主因是照服員光是個案間的移動，少則一小時，多則要二、三個小時，時間、交通成本都高，但薪資卻沒有比較多，讓不少人望之卻步，照服員流動與離職率高。

薪四萬 天天加班才可能

台東紅十字會副總幹事杜幸真說，太耗時、交通工具耗損太快，是留不住照服員的主因。台東縣府指出，中央去年雖調高全國照服員基本工資到每月三萬二千五百元，但相較都會地區能接的個案多，每月賺四萬元不難，在台東想拚到四萬，就得天天加班。

花蓮縣府社會處表示，照服員月薪仍取決於服務的案件數，基本上一個月至少要五件，才可能有三萬元以上。但偏鄉移動距離長、山路多，社福機構據點少，許多照服員在偏鄉跋山涉水，對照在都市搭電梯就能到下個案家，頻感不公平。

新竹縣社會處長李國祿表示，要讓更多照服員願意到偏鄉服務，一定要提高交通津貼及其他補助，另也需要培訓在地照服員，才能就近服務。