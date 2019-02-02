警消海巡看病免掛號費 徐國勇：年後送政院核定

2019-02-02 20:02 中央社 新北2日電



內政部長徐國勇說。 聯合報系資料照／記者黃宣翰攝影 分享 facebook

內政部長徐國勇今晚和消防署長陳文龍前往新北，與消防同仁圍爐話家常，他說，警消海巡人員看病免掛號費的辦法正由警政署修正，過年後就送行政院核定，待立法院核備後就實施。

徐國勇等人晚間前往新北市消防局第一大隊莒光分隊慰勉，不僅與打火兄弟提早圍爐，也肯定警消海巡及移民署辛苦，他以今天15.6萬返國人潮來看，機場能量已超載，但在大家努力下，機場人多也順而不塞。

徐國勇表示，總統蔡英文要求他春節9天不休假，因此，他這9天會和大家同甘共苦，警察海巡在外面努力打拚下，他卻希望消防兄弟最好都在隊部值勤泡茶就好，因為大家過年時若不出動，就是最平安的過年。

他也說明警消海巡比照軍人看病免掛號費及部分負擔一事，現在正由警政署修改辦法中，希望過年後就將修正案送行政院核定，再送立法院核備後就可動用第二預備金實施了。

此外，警政署長陳家欽今天也來到三峽警分局三峽派出所致贈春節團體獎勵金及紅包，希望趕在春節前夕慰問基層及協勤民力，鼓舞執勤員警士氣。

陳家欽除了提醒同仁執勤注意安全，也別忘了抽出時間和家人團圓過好年，期勉警察同仁於春節期間齊力加強犯罪防治、維護交通順暢及立即回應民眾需求，營造洋溢著「平安、祥和、快樂」的年節氣氛，讓民眾過一個順遂、如意、團聚的春節假期。

行政院長蘇貞昌日前宣布，政院決定警消及海巡人員包括退役人員比照軍人，未來在國防部軍醫院體系及退輔會榮民總醫院體系就醫免收掛號費及健保部分負擔，今年以政院第二預備金支應，明年起回歸各部會預算編列。