春節出遊到淡水 淡海輕軌懶人包

2019-02-03 11:00 文／ 新北市政府 提供



淡海輕軌自去年12月開始試營運，全線車站採用開放式設計，搭配幾米公共藝術銅雕，無閘門及手動式車門鈕等設計，歡迎民眾利用春節假期攜家帶眷安排淡水一日遊，以下五大搭車撇步，讓大家便利遊淡水，快樂迎新年。

淡海輕軌與公共藝術。 圖／新北市政府捷運工程局 提供 分享 facebook

無閘門設計 出入月台記得刷卡

為加速乘客上下車速度，避免閘門阻擋大件行李影響其他乘客，淡海輕軌採開放式的簡易候車站、無閘門收費設計，民眾進出站時，記得在月台的售票機購票，或使用電子票證刷卡。

手動式開門鈕響應環保

淡海輕軌有別於台北捷運「自動開門」，乘客需於輕軌列車停妥，待車門上的指示燈亮起時，由乘客「手動」按鈕開門上下車，以減少車箱內空調外洩或車箱外冷風灌入、達到節能減碳的效果。

4月30日前享票價折扣

淡海輕軌綠山線基本票價20元，單程票價最高25元，即日起正式收費，4月30日前票價全面折扣5元，電子票證普通卡(悠遊卡、一卡通、愛金卡)乘車可再享有8折優惠。轉乘公車與台北捷運皆享有雙向轉乘優惠，雙北1,280元公共運輸定期票也可使用，營運時間亦將延長、調整為上午6時到晚上12時。

穿越軌道停看聽

淡海輕軌綠山線一共有11個車站，包含7座高架站及4座平面站。搭乘淡海輕軌若需穿越軌道至對向月台時，請經由軌道上的特定廊道穿越，並遵守小綠人交通號誌，紅燈停、綠燈行，停看聽，好放心。

穿越軌道請經由特定廊道，並遵守小綠人交通號誌。 圖／新北市政府捷運工程局 提供 分享 facebook

YouBike接駁好方便

目前淡海輕軌綠山線，周邊設置8站公共自行車（YouBike）租賃設施，民眾可在紅樹林站、淡江大學站、淡金北新站、淡水行政中心站、輕軌濱海義山站、輕軌濱海沙崙站、淡海新市鎮站、崁頂站等站周邊，進行轉乘租借。利用淡海輕軌搭配公共自行車，讓您愜意暢遊淡水。

五大搭車撇步，邀請大家一同體驗淡海軌，飽覽沿線美景，走訪淡水逍遙遊。(新北市政府捷運工程局廣告 廣告)