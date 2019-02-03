親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
春節交通一把抓
六都市長拚市政
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

文字直播／林書豪半場得5分 老鷹58:57領先太陽

廖曉喬帥老公起底 40億千金和月薪6萬上班族祕戀完婚

春節出遊到淡水 淡海輕軌懶人包

2019-02-03 11:00文／ 新北市政府 提供

淡海輕軌自去年12月開始試營運，全線車站採用開放式設計，搭配幾米公共藝術銅雕，無閘門及手動式車門鈕等設計，歡迎民眾利用春節假期攜家帶眷安排淡水一日遊，以下五大搭車撇步，讓大家便利遊淡水，快樂迎新年。

淡海輕軌與公共藝術。 圖／新北市政府捷運工程局 提供
淡海輕軌與公共藝術。 圖／新北市政府捷運工程局 提供
分享

無閘門設計 出入月台記得刷卡

為加速乘客上下車速度，避免閘門阻擋大件行李影響其他乘客，淡海輕軌採開放式的簡易候車站、無閘門收費設計，民眾進出站時，記得在月台的售票機購票，或使用電子票證刷卡。

手動式開門鈕響應環保

淡海輕軌有別於台北捷運「自動開門」，乘客需於輕軌列車停妥，待車門上的指示燈亮起時，由乘客「手動」按鈕開門上下車，以減少車箱內空調外洩或車箱外冷風灌入、達到節能減碳的效果。

4月30日前享票價折扣

淡海輕軌綠山線基本票價20元，單程票價最高25元，即日起正式收費，4月30日前票價全面折扣5元，電子票證普通卡(悠遊卡、一卡通、愛金卡)乘車可再享有8折優惠。轉乘公車與台北捷運皆享有雙向轉乘優惠，雙北1,280元公共運輸定期票也可使用，營運時間亦將延長、調整為上午6時到晚上12時。

穿越軌道停看聽

淡海輕軌綠山線一共有11個車站，包含7座高架站及4座平面站。搭乘淡海輕軌若需穿越軌道至對向月台時，請經由軌道上的特定廊道穿越，並遵守小綠人交通號誌，紅燈停、綠燈行，停看聽，好放心。

穿越軌道請經由特定廊道，並遵守小綠人交通號誌。 圖／新北市政府捷運工程局 提...
穿越軌道請經由特定廊道，並遵守小綠人交通號誌。 圖／新北市政府捷運工程局 提供
分享

YouBike接駁好方便

目前淡海輕軌綠山線，周邊設置8站公共自行車（YouBike）租賃設施，民眾可在紅樹林站、淡江大學站、淡金北新站、淡水行政中心站、輕軌濱海義山站、輕軌濱海沙崙站、淡海新市鎮站、崁頂站等站周邊，進行轉乘租借。利用淡海輕軌搭配公共自行車，讓您愜意暢遊淡水。

五大搭車撇步，邀請大家一同體驗淡海軌，飽覽沿線美景，走訪淡水逍遙遊。(新北市政府捷運工程局廣告 廣告)

春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

酒駕朝殺人修法？ 警：民眾的僥倖心態才是重點

2019-02-03 11:23

酒駕致死擬朝故意殺人修法 交通部：非常贊成

2019-02-03 10:00

核廢無解？ 以核養綠發起人：裝蠢的人教不會

2019-02-03 09:06

聯合報一周大事1/27~2/2

2019-02-03 06:51

花蓮大震周年 災民很感恩：走出來要靠自己

2019-02-03 00:58

花蓮大震周年 地方緩步重生

2019-02-03 00:54

留住偏鄉照服員 衛福部解方：在地人照顧在地人

2019-02-03 00:47

高離職+低就業 花東照服網 人力「洞」很大

2019-02-03 00:37

路遠錢少很難賺 偏鄉留不住照服員

2019-02-03 00:20

警消海巡看病免掛號費 徐國勇：年後送政院核定

2019-02-02 20:02

監察院古蹟修復 不起眼燈箱揭開歷史巧合

2019-02-02 17:50

與移民官圍爐 徐國勇：每天15.6萬人出入境盼不塞

2019-02-02 13:18

網路資訊真假難辨 國發會調查：3成5民眾不查證

2019-02-02 13:07

內政部實價登錄網頁人氣高 累積破億瀏覽人次量

2019-02-02 11:13

酒駕不比飆車嚴重嗎？藍委提案修法增設死刑

2019-02-02 10:49

「像古董般呵護」總統府「洗一次澡」大學問

2019-02-02 09:13

總統府銅綠屋頂怎來？他一句話點出國運不昌癥結

2019-02-02 09:05

新聞眼／權利金認知不同 影響花博授權？

2019-02-02 00:14

花博權利金 中市匯款與AIPH落差大

2019-02-02 00:09

影／視察北車 林佳龍再強調：若影響工作免穿紅背心

2019-02-01 17:09

G哥山難省思：免於不合理受罰 只能依賴政府善意？

2019-02-01 16:23

打臉「紅背心」？ 林佳龍釋善意：願當台鐵局長後盾

2019-02-01 15:38

「孩子的書屋」 幫孩童翻轉人生

2019-02-01 13:38

棄醫改當心理師 他守護台東孩子心理健康

2019-02-01 13:32

你的家鄉會消失嗎？趁年假想一想 可為故鄉做點什麼？

2019-02-01 13:19

公視抽獎小編遭嗆國罵 王金平親回：我覺得抽獎結果很公道

2019-02-01 11:05

台鐵「紅背心」之亂 林佳龍槓張政源

2019-02-01 00:24

新聞眼／台鐵「紅背心」臉書開戰 派系惡鬥蔓延部會

2019-02-01 00:24

被下通牒？中市府：一直有聯繫管道

2019-01-31 23:47

花博權利金 兩邊對金額認知有落差

2019-01-31 23:45

花博爆權利金爭議 盧秀燕：概括承受

2019-01-31 23:44

台中花博爭議 中市府：明天匯款300萬台幣

2019-01-31 20:28

法官協會改選 最高行法官張國勳出任理事長

2019-01-31 18:36

夏于喬演的微電影太震撼 警署長都落淚

2019-01-31 16:17

昂貴的大玩具 高雄輕軌淪為選舉政績的炒作

2019-01-31 14:09

9年未進民進黨部...文青大叔羅文嘉：種田賣菜太幸福 只想宅在這裡

2019-01-24 13:40

楊立琬的酒店設計夢 義大利設計金獎被肯定

2017-08-04 17:18

亞太離岸風電 台灣有先發優勢

2019-01-29 10:23
看更多

熱門文章

少尉金門服役9年除夕輪值 母親現身探望逼哭他

2019-02-03 04:40

張琍敏代言「崗山之眼」太老派？韓國瑜有話要說

2019-02-02 17:41

深綠票倉選立委被綠營唱衰 謝龍介：試看看嘜！

2019-02-02 12:26

台大施壓？北市文化局副局長田瑋傳將調職

2019-02-02 16:34

要領馬英九福卡看這裡 明起8天35處發送

2019-02-02 12:27

韓國瑜氣球遭惡意P圖 洪孟楷：別為鬥爭失去格局

2019-02-02 22:03

捕獲野生馬英九排隊搭高鐵 民眾讚：親民沒架子

2019-02-02 14:22

國民黨世代交替不難 胡志強：大老們優雅轉身就好

2019-02-02 16:51

影╱挺韓國瑜選總統？馬英九：願意出來選當然好

2019-02-02 11:58

韓國瑜赴大樹發紅包 寺廟主委口誤喊「總統」！

2019-02-02 16:54

臉書自問都幾歲了還出來選 台灣公道伯說王金平有理由

2019-02-02 13:36

「紅包指數」變另類最準民調？今年政壇「紅包王」是他！

2019-02-03 08:00

拱韓選總統 黨內大老：是在害韓國瑜

2019-02-03 00:41

核廢無解？ 以核養綠發起人：裝蠢的人教不會

2019-02-03 09:06

女兒不回來過年 馬英九：她們都有事

2019-02-03 09:44

杜絕酒駕 立委陳怡潔推車輛加裝酒精鎖立法

2019-02-02 21:38

桃機2日爆15萬人潮 創單日新高

2019-02-03 00:25

韓國瑜：心思在人民或權力 百姓愈來愈聰明

2019-02-03 00:36

春節疏運平穩上路 5大地雷路段恐花三倍時間

2019-02-03 00:21

國民黨4個太陽 過年拚場更拚人氣

2019-02-03 00:26

韓國瑜被拱2020選總統？ 周錫瑋：我支持啊！

2019-02-02 11:41

盧秀燕拚經濟！領先六都設「台商專區」招商引資

2019-02-02 15:38

警消海巡看病免掛號費 徐國勇：年後送政院核定

2019-02-02 20:02

初選全民調？周錫瑋：國民黨一定要推出人民要的人

2019-02-02 12:32

影／仿效馬克宏模式選總統？柯文哲：只是內部聊聊

2019-02-02 15:38

孫大千：民進黨六道難題 無決心改造 就是曇花一現笑話

2019-02-03 09:06

時代力量黨主席 邱顯智呼聲最高

2019-02-03 01:11

職業軍人春節留守 陸軍迷彩勇士堅守崗位

2019-02-03 04:28

國防部軍版年菜外送 紅燒獅子頭熱騰騰送到老人家

2019-02-03 04:32

感冒未癒 侯友宜透早到三重果菜批發市場拜早年

2019-02-03 06:45

盧秀燕90度鞠躬向1999致敬 話務員有感

2019-02-03 10:06

春節慰勞警消 柯文哲：醫生至少不用吸PM2.5

2019-02-02 15:16

軍警消海巡增加福利 府：別政治解讀

2019-02-03 00:32

朱立倫：2020勝選為最重要目標 自己還要加油努力

2019-02-02 12:12

藍四個太陽走春...馬吳朱鎖定故鄉 王金平鵝鑾鼻出發

2019-02-02 11:41

台中昨酒駕釀2死 盧秀燕：取締酒駕強度全國最高

2019-02-03 10:29

高鐵加班站站停 台鐵不少人站回家

2019-02-03 00:23

蘇揆要救援民進黨 林濁水：總統的作為才是關鍵

2019-02-02 15:35

路遠錢少很難賺 偏鄉留不住照服員

2019-02-03 00:20

影／盧秀燕發紅包 民眾擠爆天津大街討好彩頭

2019-02-02 16:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top