公視抽獎小編遭嗆國罵 王金平親回：我覺得抽獎結果很公道

2019-02-01 11:05 聯合新聞網 綜合報導



公視台語台舉辦抽獎，小編抽中罵國罵的網友。圖擷自 Facebook 分享 facebook

公視台語台日前在《臉書》粉專上舉辦抽獎活動，只要分享貼文就有機會獲得民進黨立委鄭運鵬的桌曆。而有網友不滿公視有政黨色彩，用三字經大罵公視並分享貼文，沒想到中獎名單出爐後，這名網友竟然得獎了，他的激烈言論也在眾目睽睽下曝光，大批網友前來朝聖，而國民黨立委王金平也在底下留言「我覺得這抽獎結果很公道」。

網友M在分享貼文時，使用激進的言論寫著「X你X公視！X你公視，拿人民納稅的錢，不知道自愛，X你他X的，替民進黨宣傳！這種爛權公視，關掉它！」他認為公視抽民進黨立委鄭運鵬的桌曆，是替民進黨宣傳，有違公視媒體中立的形象。沒想到公視台語台公布中獎名單中，竟然有這位網友M。

公視台語台小編將中獎的三人，以拼圖的方式列出，並打著「恭喜以下三位得到鄭運鵬2019年年曆，另外為了顏色平衡，這篇也一次公布今年的高雄市長韓國瑜的賀卡，祝大家新年快樂」。公視小編的行為讓不少網友認為「太公正了」，可說是另類公審的一種方式。

而臉書名為「台灣公道伯」的王金平也在文章底下留言「我覺得這抽獎結果很公道」。事後，網友M看到抽獎結果，繼續用激進的言論在文章下狂嗆，「X你公視！是民進黨的黨營事業嗎」、「X你公視還配叫公視嗎」，小編也回覆「 喔喔喔（網友M）不愧我等到半夜十二點耶」，看戲的其他網友也紛紛留言「到底在跳針什麼，笑死」、「 我們都只看到你在這裡欺負小編」、、「年曆跟法院傳票可以一起寄送省郵資了」。

網友M知道抽獎結果後，不甘示弱的在文章底下繼續怒罵。公視台語台舉辦抽獎，小編抽中飆罵國罵的網友。圖擷自 Facebook 分享 facebook