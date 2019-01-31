花博權利金 兩邊對金額認知有落差

2019-01-31 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中報導



台中市長盧秀燕表示，交接過程沒辦法鉅細靡遺，她在十二月廿五日上任時，以為已付款，因為是編列在107年的預算。記者喻文玟／攝影 分享 facebook

台中花博爆出延遲支付首期權利金爭議，因市府與ＡＩＰＨ雙方對花博總門票的預估值不同，加上市府認為應計入新台幣與歐元的匯差，實際金額並非ＡＩＰＨ所說的一二五○萬元，只有三到四百萬元，今天匯款。

市府強調，會在匯款書中，清楚說明門票權利金計算及匯差的內容。對此，ＡＩＰＨ是否有意見，不得而知。但市府花博辦公室執行長陳如昌表示，經過溝通，ＡＩＰＨ希望與市府密切合作，並對市府全力擴大參觀人數的努力很欽佩。

ＡＩＰＨ在給市府信函中表示，台中市府應在二月二日前給付一二五○萬元，否則ＡＩＰＨ要重新檢視合約終止授權；陳如昌說，依契約第一期權利金為門票收入百分之一的一半，初估為新台幣三百萬到四百萬元。

ＡＩＰＨ與台中市政府認知的第一期權利金差距甚大，市府表示，這是因為雙方對花博總門票的預估值不同，加上市府以較保守的估算，第一期權利金才會有此落差，不過在花博閉幕後，會以總門票收入的百分之一來計算。

根據ＡＩＰＨ的信函，市府應在花博開幕一個月後，也就是去年十二月三日給付第一期權利金，金額為總門票預估收入百分之一的一半，為一二五○萬元；但ＡＩＰＨ遲遲沒收到款項，又沒有得到市府回應，才下通牒要求付錢。

花博辦公室表示，雙方確實約定以門票收入的百分之一，作為ＡＩＰＨ的權利金，分成兩次付款，第一次為花博開幕後一個月，但因政權交替延遲，第二次則在花博閉幕後，計算總門票金額再給付餘款。

陳如昌說，權利金給付還牽涉到新台幣與歐元的匯差，首期權利金換算下來相當於新台幣三到四百萬元；新聞局長吳皇昇說，當中有誤會，外界不要過分解讀。