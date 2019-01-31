花博爆權利金爭議 盧秀燕：概括承受

台中花博爆延遲給付權利金爭議，授權單位國際園藝生產者協會一月廿九日發函要求二月二日前給付，否則將取消授權。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台中花博開幕近三個月，授權的國際園藝生產者協會（ＡＩＰＨ）廿九日發函台中市長盧秀燕，要求二月二日前給付第一期權利金一二五○萬元新台幣，否則將終止授權。盧秀燕昨晚說，沒收到ＡＩＰＨ的信函，交接過程沒辦法鉅細彌遺，她上任後以為已付款，現在概括承受。

交通部長、台中市前市長林佳龍對此不願多談。前新聞局長卓冠廷說，推給「沒交接清楚」不能解決問題，選後就告知新市府，因選舉政權交替，「該款項由新團隊執行」，經手公文的就是現在的市府副秘書長、花博辦執行長陳如昌，並沒有「沒做好交接」這回事，期待花博圓滿成功，不是花謝蒂落。

台中市副市長令狐榮達昨傍晚致電ＡＩＰＨ秘書長Tin Briercliffe談話約十多分鐘。令狐榮達表示「太晚與對方聯繫」，但雙方有「正面的談話」並達成共識，不會有終止授權的問題，市府今天會將第一期三到四百萬元權利金匯給ＡＩＰＨ。

台中花博在去年十一月四日、林佳龍市長任內開幕，現任市長盧秀燕選前提出市民免費參觀政策，ＡＩＰＨ曾發函表達「不樂見」；盧當選後，今年元旦開放市民免費，還加碼擴及十二歲以下兒童。

ＡＩＰＨ去年十二月七日、今年一月廿九日兩度發函給盧秀燕，根據一月底信函內容表示，ＡＩＰＨ不支持花博免費政策，但理解盧秀燕想履行對市民的承諾，相信雙方可以達成共識，問題出在盧團隊一直缺乏溝通，ＡＩＰＨ對此感到憂慮。

信函指出，ＡＩＰＨ要求市府在二月二日前，承諾給付預估門票權利金一二五○萬，如果沒在期限內達成，將重新檢視授權，並向ＡＩＰＨ理事會提議暫停授權；此舉不只影響授權，也會影響未來台灣任何花博的申請，形同最後通牒。

盧秀燕昨晚表示，今年要付款的預算已編列，花博四月廿四日結束後就會依約付款，不可能多付也不會少付；免費入園人盡皆知，當初契約訂的規定收費是根據人數計算，沒有說要收多少付多少。