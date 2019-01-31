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影／沈榮津：核能延役或重啟困難重重

2019-01-31 18:55聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

經濟部長沈榮津今天邀集次長曾文升、能源局長林全能、台電總經理鍾炳利舉行記者會，說明「能源議題公投」評估結果，經濟部承諾可在法定期限2年內，不再新擴建燃煤機組，且達成每年減少1%火力發電量的公投要求。

另外，針對社會最關心的核電議題，經濟部也因應公投結果，歸零思考、重新評估，但沈榮津特別強調，核一1號機已進入除役階段、2號機今年7月執照就到期，延役申請不及；核二、核三機組延役面臨四大困難，尤其是地方政府反對，所以核能延役或重啟，客觀條件不可行。

經濟部長沈榮津今天（左）舉行記者會，說明「能源議題公投」評估結果，針對社會最關心...
經濟部長沈榮津今天（左）舉行記者會，說明「能源議題公投」評估結果，針對社會最關心的核電議題，沈榮津表示核能延役或重啟困難重重，客觀條件不可行。記者胡經周／攝影
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經濟部長沈榮津（右二）今天邀集次長曾文升（左二）、能源局長林全能（右一）、台電總...
經濟部長沈榮津（右二）今天邀集次長曾文升（左二）、能源局長林全能（右一）、台電總經理鍾炳利（左一）舉行記者會，說明「能源議題公投」評估結果。記者胡經周／攝影
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經濟部長沈榮津（右）今天邀集次長曾文升（鍾）、台電總經理鍾炳利（左）等舉行記者會...
經濟部長沈榮津（右）今天邀集次長曾文升（鍾）、台電總經理鍾炳利（左）等舉行記者會，說明「能源議題公投」評估結果，經濟部承諾可在法定期限2年內，不再新擴建燃煤機組，且達成每年減少1%火力發電量的公投要求。記者胡經周／攝影
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經濟公投核二

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