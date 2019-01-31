新台幣去蔣有譜了？ 葉毓蘭：去你的

2019-01-31 19:47 聯合新聞網 綜合報導



促轉會今年繼續提出新台幣「去蔣」改版等想法。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中正紀念堂轉型尚未定案，促轉會代理主委楊翠續拋震撼彈！她進行相關研究，發現新台幣銅板及鈔票上的蔣中正人像具有威權象徵，「未來若有需要改版，會以漸進式的方式汰舊換新，並將有威權象徵的國幣漸漸汰換」，讓前警大教授葉毓蘭怒罵「去你的！」

其實，促轉會去年也提出新台幣「去蔣」改版等想法，但遭央行等相關單位和蔡總統打臉，不知此次是否有眉目了？

楊翠昨晚（30日）接受廣播電台「寶島全世界」專訪，主持人鄭弘儀問了諸多議題，其中一問「新台幣是否改版？」，楊翠回應，一直以來進行相關研究，發現新台幣1元、5元、10元銅板，及200元的鈔票有威權象徵，去年去函詢問中央銀行以往的改版經費、未來改版經費評估等內容，目前已得到評估金額，但因為是密件，不對外透露細節。

楊翠表示，央行每年都有編列40億至60億元經費汰舊換新國幣，「未來若有需要改版，會以漸進式的方式汰舊換新，並將有威權象徵的國幣漸漸汰換」，會依情況召開公開討論會。

葉毓蘭今日則在臉書上發文批評，「老嫗我只有三個字奉送給促轉會：去你的！」，她認為政府存在的目的是給老百姓安全無懼的生活，並非是現在的搞內耗、搞不事生產的鬥爭，斥責蔡政府有本事的話應是讓台灣富起來。

「不信，去問問老百姓：有毛澤東肖像的人民幣賺不賺；問問老美，有胡志明肖像的越南盾賺不賺」，葉毓蘭直言「笨蛋，問題不在鈔票上是蔣中正，還是蔡英文」，她一針見血點出「問題是有沒有鈔票」。

網友留言罵聲不斷，「台灣真的是太久沒見過戰爭了，都忘了鈔票上那顆人頭的意義」、「除了浪費人民的納稅錢，看不出有什麼經濟效益」。