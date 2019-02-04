社福募款 也瘋線上募資

2019-02-04 12:00 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 林良齊 ／台北報導



不同於以往傳統的募款方式，近年許多社福團體會使用募資平台來募款。 圖／翻攝自嘖嘖 分享 facebook 近年有許多社福團體不同以往傳統募款方式，改在募資 平台上募款。曾發起募資計畫的李晏菱表示，募資平台可以讓小型社福團體曝光、行銷，並鎖定年輕族群。

曾在募資平台發起「the ONE table一張桌子扶助計畫」的李晏菱說，眾募資平 台用意是只要創新、創意想 法、企畫或商品，皆可尋求 支持者的贊助，小型社福團體可藉由群募平台曝光，行銷宣導服務理念、議題，因為通路是免費的。

李晏菱也說，因為年輕族 群習慣使用手機及電腦，而在群募平台捐款的年齡層約落在20至50歲，也因為群募的族群較年輕，所以較能接受線上募款方式。透過群募平台讓大眾認同及信任知名度不夠的小型社福團體，未來 來可能會積極參與社福團體的活動。但她也說，如果想募集的目標金額未達到，募款所得將會全數退還給捐款者。

高知名度社福團體較易獲得傳統捐款

對於傳統的募款方式，李晏菱認為，除非社福團體知名度夠大，民眾才會主動上門捐款；或是有足夠的廣告預算，可以在各大通路進行曝光宣傳或請知名人士代言，多數民眾還是會偏向捐款給知名度較高的團體。至於捐款方式，仍多為郵政劃撥、信用卡、銀行匯款方式，但會用這些方式捐款的大多以年齡層較高的民眾為主。

公益募資平台紅龜創辦人 林群洲表示，相對傳統募款，群眾募資有時間性壓力、議題性呈現方式等。相對過去中小型社福單位較常使用群眾募資募款，近年也有不少大型社福單位透過議題呈現，抓住更多年輕人的目光，中小型社福單位則是把募資做為主力募款方式。