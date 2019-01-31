清大教授范建得：躉購費率降價是智慧的決策

2019-01-31 00:42 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



經濟部昨天公布2019年新版再生能源躉購費率，離岸風電由去年的每度5.8498元調降至今年5.5160元，恢復「前高後低」階梯式費率，清華大學教授范建得認為是相當智慧的決策。

能源局長林全能表示，這次離岸風電價格訂為5.5160元，主因係業者提出初期設置成本偏高，並提出相關佐證數據，以敲定相關價格。且水下基礎設施的形式主要採結構剛性較強及較耐震的套筒式結構(Jacket Type)，躉購費率訂為5.5160元，符合台灣發展離岸風電的本身特殊性。

清華大學教授范建得肯定躉購費率由去年每度5.8498降至新年度5.516元是相當智慧的決策，不僅未失信於歐洲開發商，也能落實離岸風電供應鏈的本土化發展。

另外，滿發時數由3600小時提高至4200小時，讓風場開發得以選用較先進優良的機種，超過4200小時及4500小時的發電分別以75折及5折的費率收購，政府可免於電費預算的額外增加，可有效平衡風場最適化的開發。范教授呼籲，應加強產業關聯執行方案的嚴格把關，落實帶動產業發展。