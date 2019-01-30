親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
備戰2020選總統
立委補選觀察站
百里侯上任滿月
春節連假哪裡趣
政治
軍事
綜合

冰箱塞滿滿剩菜？ 保存年菜4大錯誤觀念

偵測警報大響 日核燃料再生研究所輻射外洩

反對延役核電廠 環團籲政府慎思

2019-01-30 18:24台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

綠色公民行動聯盟30日批評，要求延役核電廠的人是過分解讀公投，並呼籲經濟部絕不能...
綠色公民行動聯盟30日批評，要求延役核電廠的人是過分解讀公投，並呼籲經濟部絕不能將延役核電廠列為選項。（photo by 張朝瑋/台灣醒報）
分享

自去年通過「以核養綠」公投案後，民間開始出現許多要求延役核三、核二廠的聲音，而經濟部也預計將於本週公布對去年公投結果的能源政策檢討。綠色公民行動聯盟提前在30日召開記者會表示，要求延役核電廠的人是過分解讀公投，並呼籲經濟部在檢討中絕不能將延役核電廠列為選項。

公投案沒提到延役

綠色公民行動聯盟表示，以核養綠公投案的內容是針對電業法第95條第1項的2025非核條款，而公投的目的是希望不透過法律來硬性規定非核家園的期限，主文中完全沒提到要延役現有核電廠，但許多人卻將兩件事連接在一起，並批評政府如果不延役就是違背民意，綠盟認為這樣是刻意扭曲公投主文，且政府已經廢止相關條文，達成公投要求，擁核者不能再多要求。

綠盟進一步指出，台大地質系的陳文山教授上週已在媒體投書，指出現有三座核電廠都緊鄰活動斷層，這是以當初興建時的探測技術未能知的，也因此核電廠的安全設計未能考量相關防護，後來即使台電有做補強，效果仍有限，且過去30年來3座核電廠共發生近500次異常，其中核三更發生喪失功能84天的嚴重事件，國人不能再冒著老舊核電廠延役的風險。

屏東人反對延役

代表屏東縣長潘孟安出席的機要秘書溫炳原表示，潘孟安在去年公投結果出來後就立即宣示核三不延役政策的決心，且蔡英文總統也表示非核家園的目標將不變。而自核三廠蓋起來後，屏東人時時刻刻都生活在恐懼中，屏東出身的潘孟安最了解這點，也請外界不要再用回饋金等理由來汙蔑屏東，更呼籲經濟部要做好將來核三的除役工作，讓大家安心。

民進黨屏東區立委周春米也重申，以核養綠公投的目的是去除非核家園的硬性期限，與核三延不延役完全無關，兩者也是互不衝突的，而經濟部可趁此次機會好好檢討核三的除役問題，但絕不能把延役列為選項。

綠盟最後補充道，以核養綠公投主文中有提及兩年內不可再訂定相關期限規定，也就是2020後大家可重新討論核能問題，核電廠不會因為一次公投而無限期延役。呼籲經濟部一定認清這點並好好檢討，讓民眾對未來能夠安心。

【更多精采內容，詳見

公投核電經濟

相關新聞

影／花錢買「我愛台鐵」紅背心 工會批欠加班費卻不給

2019-01-30 18:06

登錄古物達8萬件 文資局出維護作業指南

2019-01-30 17:23

中正紀念堂轉型方案 「沒有拆除的建議」

2019-01-30 14:29

觀塘三接有保育珊瑚 環團籲停止開發

2019-01-30 14:15

退休警消再掛白布條抗議 葉毓蘭：拆幾次掛幾次

2019-01-30 14:12

不理工會批評 台鐵局要員工穿紅背心喊讚拍影片

2019-01-30 13:46

經濟部如再展延龍崎掩埋場開發 環團：民進黨政府騙人

2019-01-30 12:27

新發現一級保育類珊瑚 中油：觀塘案按既定時程作業

2019-01-30 12:13

反核團體：老舊核電緊鄰斷層核三 延役萬萬不可

2019-01-30 11:52

退休警消再掛白布條抗議 葉毓蘭：會像搞革命拆了再掛

2019-01-30 11:40

中正紀念堂轉型 綠營提熔掉銅像 藍軍不怕去蔣繼續睡？

2019-01-30 08:00

學者看「台農投」：成立國家隊要多評估

2019-01-30 00:16

國合會供技術 台農投只投資

2019-01-30 00:14

「台農投」拚外交？ 投資宏國酪梨

2019-01-30 00:13

台灣清廉印象指數世界第31位 大陸排87名

2019-01-29 20:11

受教權應平等 法務部推少年輔育院改制為學校

2019-01-29 19:13

影／榮耀獲文化獎 唐美雲：提醒自己要更努力

2019-01-29 13:54

9年未進民進黨部...文青大叔羅文嘉：種田賣菜太幸福 只想宅在這裡

2019-01-24 13:40

楊立琬的酒店設計夢 義大利設計金獎被肯定

2017-08-04 17:18

亞太離岸風電 台灣有先發優勢

2019-01-29 10:23
看更多

熱門文章

韓國瑜不住官邸遭酸 名嘴：陳菊住官邸2個月電費12萬

2019-01-29 21:33

館長為罵高市府道歉 改口稱「我比較垃圾」

2019-01-29 21:32

韓國瑜將於今年4、5月間訪美 到哈佛大學演講

2019-01-29 21:34

華為資安引戰 杜紫宸轟林智群「別再秀白癡了，好嗎？」

2019-01-30 13:32

陳菊官邸2個月電費12萬？ 舊市府團隊臉書抨擊名嘴引據不實

2019-01-30 00:41

高市官員涉性騷擾 知情人士：改朝換代前就傳劣行

2019-01-30 08:07

孫大千酸陳明通 也湊熱鬧搭「韓流」政令宣導

2019-01-30 08:37

中正紀念堂轉型 綠營提熔掉銅像 藍軍不怕去蔣繼續睡？

2019-01-30 08:00

唐鳳家暴女友導火線 餵髒水及發霉食物給毛小孩稱「實驗觀察」

2019-01-30 10:03

劈腿！家暴！仙人跳？ 這議會「情慾流動」忍不住

2019-01-30 09:00

六都首長滿月成績單揭曉！柯文哲好感墊底全因這些爭議

2019-01-30 16:01

柯文哲臉書現退讚潮人氣狂衰退？大數據解密背後真相！

2019-01-30 15:33

南投縣長林明溱開第一槍：國民黨總統人選全民調決定

2019-01-30 11:34

郭國文擔心農漁產銷大陸買辦剝削 謝龍介譏拚政治

2019-01-30 00:24

若藍軍攻下新北或台南立委 李俊毅：韓國瑜必選2020

2019-01-30 09:28

韓國瑜年後合體謝龍介 還「撈過界」到台南賣農漁產品

2019-01-29 20:12

韓國瑜證實高市社會局長 國民黨前副祕書長葉壽山出任

2019-01-30 15:10

馬英九說會害怕韓國瑜選總統 韓訝異回：他說了嗎？

2019-01-30 15:23

哈佛邀演講 韓國瑜4、5月將走訪美東美西

2019-01-30 00:27

拿下立委補選必選2020？ 韓國瑜：李俊毅可改名李半仙

2019-01-30 12:40

民進黨不排除推新決議文 「928黨慶是時間點」

2019-01-30 00:16

王世堅：騙子目標是組詐騙集團 柯文哲一定會組黨

2019-01-30 09:27

「韓流」要當心了！ 潘恒旭親曝韓國瑜弱點

2019-01-30 16:24

【重磅快評】韓國瑜彎弓 哈佛講台射日？

2019-01-30 14:35

市場拜票遇鄭世維 余天：我比較怕他找韓國瑜掃街

2019-01-30 10:19

九合一敗選後力圖改革 民進黨組織調整大變革曝光

2019-01-29 20:42

春節天氣大致穩定 初三初四出遊好天氣

2019-01-30 05:17

遭國台辦批支持台獨卻在大陸賺錢 鄭麗君：刻意炒作

2019-01-30 17:13

丁守中今重新勘驗選舉人名冊 這2投開票所發現60疏失

2019-01-30 17:10

民進黨要推新決議文 吳子嘉：恐讓兩岸風險提高

2019-01-30 09:23

段宜康：民進黨2020若蔡英文選不上 別人也選不上

2019-01-30 11:10

蔡正元：費正清中心對國民黨不友善 韓國瑜深入虎穴

2019-01-30 15:57

「龍介仙」也扯進藍營四個太陽之爭？ 民進黨揭背後原因

2019-01-30 12:31

柯流和韓流哪裡不同？ 柯文哲：台灣進入極端政治

2019-01-30 08:06

中市區長搶破頭 提早在明天宣布調動

2019-01-30 00:18

官員爆性騷 韓怒「市府除弊 從嚴處分」

2019-01-30 00:24

館長邀直播民眾狂問市政 侯友宜：問題還真多

2019-01-29 21:47

蘇貞昌視察高鐵「高鐵要謝謝民進黨」

2019-01-30 16:46

蔡英文說不讓小燈泡犧牲 受害醫師娘懇求兌現承諾補洞

2019-01-30 16:37

謝龍介挑戰立委補選 輔選軍韓國瑜、陳其邁再戰第二回合

2019-01-30 11:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top