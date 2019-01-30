反對延役核電廠 環團籲政府慎思

2019-01-30 18:24 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



綠色公民行動聯盟30日批評，要求延役核電廠的人是過分解讀公投，並呼籲經濟部絕不能將延役核電廠列為選項。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook

自去年通過「以核養綠」公投案後，民間開始出現許多要求延役核三、核二廠的聲音，而經濟部也預計將於本週公布對去年公投結果的能源政策檢討。綠色公民行動聯盟提前在30日召開記者會表示，要求延役核電廠的人是過分解讀公投，並呼籲經濟部在檢討中絕不能將延役核電廠列為選項。

公投案沒提到延役

綠色公民行動聯盟表示，以核養綠公投案的內容是針對電業法第95條第1項的2025非核條款，而公投的目的是希望不透過法律來硬性規定非核家園的期限，主文中完全沒提到要延役現有核電廠，但許多人卻將兩件事連接在一起，並批評政府如果不延役就是違背民意，綠盟認為這樣是刻意扭曲公投主文，且政府已經廢止相關條文，達成公投要求，擁核者不能再多要求。

綠盟進一步指出，台大地質系的陳文山教授上週已在媒體投書，指出現有三座核電廠都緊鄰活動斷層，這是以當初興建時的探測技術未能知的，也因此核電廠的安全設計未能考量相關防護，後來即使台電有做補強，效果仍有限，且過去30年來3座核電廠共發生近500次異常，其中核三更發生喪失功能84天的嚴重事件，國人不能再冒著老舊核電廠延役的風險。

屏東人反對延役

代表屏東縣長潘孟安出席的機要秘書溫炳原表示，潘孟安在去年公投結果出來後就立即宣示核三不延役政策的決心，且蔡英文總統也表示非核家園的目標將不變。而自核三廠蓋起來後，屏東人時時刻刻都生活在恐懼中，屏東出身的潘孟安最了解這點，也請外界不要再用回饋金等理由來汙蔑屏東，更呼籲經濟部要做好將來核三的除役工作，讓大家安心。

民進黨屏東區立委周春米也重申，以核養綠公投的目的是去除非核家園的硬性期限，與核三延不延役完全無關，兩者也是互不衝突的，而經濟部可趁此次機會好好檢討核三的除役問題，但絕不能把延役列為選項。

綠盟最後補充道，以核養綠公投主文中有提及兩年內不可再訂定相關期限規定，也就是2020後大家可重新討論核能問題，核電廠不會因為一次公投而無限期延役。呼籲經濟部一定認清這點並好好檢討，讓民眾對未來能夠安心。

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