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台鐵數十萬元買紅背心 工會發起拒穿運動

2019-01-30 11:16聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

台鐵產業工會上午舉行「改善安全不是穿背心，欠人欠料欠錢不是欠作秀」記者會，批評台鐵把數十萬元買作秀的紅背心強迫員工穿著，卻不把經費拿來買口罩改善第一線員工的安全，工會發起拒穿運動，上午台鐵台北車站也沒有看到員工穿著背心。

台鐵產業工會上午舉行改善安全不是穿背心，欠人欠料欠錢不是欠作秀記者會，批評台鐵把...
台鐵產業工會上午舉行改善安全不是穿背心，欠人欠料欠錢不是欠作秀記者會，批評台鐵把數十萬元買作秀的紅背心強迫員工穿著，卻說不把經費拿來買口罩改善第一線員工的安全，工會發起拒穿運動。記者邱德祥／攝影
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台鐵產業工會上午舉行改善安全不是穿背心，欠人欠料欠錢不是欠作秀記者會，批評台鐵把...
台鐵產業工會上午舉行改善安全不是穿背心，欠人欠料欠錢不是欠作秀記者會，批評台鐵把數十萬元買作秀的紅背心強迫員工穿著，卻說不把經費拿來買口罩改善第一線員工的安全，工會發起拒穿運動，上午台鐵台北車站也沒有看到員工穿著背心。記者邱德祥／攝影
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台鐵台北車站

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