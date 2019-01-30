學者看「台農投」：成立國家隊要多評估

2019-01-30 00:16 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北報導



總統蔡英文的重要農業政策之一，就是成立「台灣國際農業開發股份有限公司」（簡稱台農發），協助打出台灣牌。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡政府已輔導成立一個農業國家隊，為什麼不讓台農發整合投資海外即可？對此，政府官員語帶保留，只說台農發是協助國內農產品外銷至國外通路，而台農投是全球投資布局，兩者工作定位不同。

農委會指出，台農發主要進行的是農產品貿易，協助國內主要的農產品外銷，協助的對象是國內農民，以及打通國外通路；台農投則是全球農業投資布局，主要合作的對象是當地的民間公司或者當地政府。

此外，目前農委會轄下試驗單位於澳洲進行荔枝種植計畫，農委會說，未來若能建立全年度荔枝供應鏈，讓台灣荔枝跟紐西蘭奇異果一樣，全年供應無虞，台農投不只可投資國外農業計畫，也能投資國內，有機會帶動產業鏈。

逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲表示，我國目前因外交受阻，許多貿易協定無法簽訂，也直接影響到農產品的外銷，由國家成立的公司若能到國外投資農業工作，藉此了解國外通路、消費者習性，不失為為我國農產外銷鋪路的一個好策略。但投資要成功，除了資金，也要有技術、知道市場在哪裡，我國大多以農技團提供國外農業技術，台農投用投資的方向若與市場連結，算是升級版，他抱持樂觀態度，甚至未來也應拉著台商一起經營。

中興大學行銷系所榮譽教授李皇照說，成立國家隊絕對是要多方評估，不是自己一廂情願。他舉例，政府成立的首支國家隊台農發，目前沒看出具體績效，該公司達不到原來目標，甚至又怪罪農委會。

李皇照說，台農發將目前所遇到的農業外銷問題，評估後指向是農民種植技術不提升、沒有產銷一致作業等原因，但這些不就是成立國家隊前就應該要清楚，且要有配套？