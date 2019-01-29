亞太離岸風電 台灣有先發優勢

我國政府規畫二○二五年完成離岸風電五點五ＧＷ裝置容量，歐洲經貿辦事處、丹麥商務辦事處、德國在台協會及全球風能協會二十二日舉辦「離岸風電大學堂」講座，邀請六位歐洲及台灣專家，破解近來民眾對離岸風電的迷思。

歐洲經貿辦事處、丹麥商務辦事處、德國在台協會及全球風能協會共同主辦的「離岸風電大學堂」，邀請台大工程科學及海洋工程學系教授江茂雄（右二）、歐洲經貿辦事處副處長雍青龍（右三）、德國離岸風電基金會教授Dr. Professor Martin Skiba（中）、丹麥能源公用事業與氣候部能源顧問Ms. Anna Riis Hedegaard（左三）、清大科技法律研究所范建得教授（左二）、中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任溫麗琪（左一）等人共同探討、交流全球離岸風電的發展經驗。會議由聯合報副總編輯郭崇倫主持（右一）。 攝影／杜建重 分享 facebook

歐洲經貿辦事處副處長雍青龍（Thomas Juergensen）表示，整個亞太地區朝風電邁進，台灣具有先發優勢，經過多年的討論與規畫，期待看到離岸風電今年在台灣開花結果。

他說，歐洲是離岸風電先驅，相關經驗非常豐富，截至目前歐洲已有十六ＧＷ的風電裝置容量，比台灣規畫的五點五ＧＷ還要更多，二○二二年還將上看二十四ＧＷ，可看出整體發展趨勢。

全球戮力邁向再生能源的時刻，雍青龍表示，樂見台灣朝著同一方向前進，離岸風電是再生能源的關鍵因素，當然也有很多其他的綠電，不過從效率、永續性角度來看，離岸風電有其重要性。

鄰近的日本推動離岸風電立法，印度、越南、韓國也持續努力，雍青龍說，開發離岸風電需要政治的勇氣、鉅額投資，以及專業的知識、技術，歐洲已有多年經驗，希望能讓台灣借鏡。

溫麗琪：發展初期 需躉購費率引路

再生能源初期成本高昂，台灣社會多有反彈聲浪，中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任溫麗琪認為，剛開始進入市場時，價格昂貴、環境失靈無法交易，這是全世界都有的現象，不過當躉購費率機制進場，就會提升企業投入的意願，待市場成熟再轉換回自由市場運作也不遲。

溫麗琪舉例，德國太陽光電價格已不需要政府補貼，可完全採用自由市場機制運作，代表成熟度相當高，不過發展初期仍需要躉購費率引路。

台灣社會對於再生能源的態度不夠明確，溫麗琪指出，二○一八年德國看守協會提出全球氣候變遷績效指標排名，台灣倒數第四名， 為「非常糟糕」等級；世界銀行也將台灣列為極端氣候脆弱度全世界第一，遠勝過牙買加、多明尼加、薩爾瓦多等看似脆弱的小國。

溫麗琪指出，能源議題是解決全球環境問題的核心重點。她也引用氣候行動一○○＋的計畫，這計畫由投資者帶頭，包含Apple、Google、IKEA、Starbucks等一五四家全球知名企業，承諾將百分之百使用再生能源；目前有管理資產超過三十二萬億美元的三一○名投資者簽署該計畫。她說，全世界都在推動再生能源，台灣應該更積極。

范建得：整合部會 不該由能源局扛

外界普遍認為躉購費率價格偏高，清華大學科技法律研究所教授范建得以高鐵和ＥＴＣ為例，推動之初被指責圖利，不過現在高鐵已不可或缺，ＥＴＣ則在國際得獎。

范建得說，離岸風電的施工團隊可以成為一個產業，台灣想要推動造船，可以結合離岸風電，打造風電產業，不過前提是政府應該要作詳細規畫，何時出手以資金協助，何時以政策工具推動等，才能真正協助產業。

對於近來離岸風電躉購費率的爭議，范建得說，沒有財務安定，離岸風電前期很多東西都推不動，因此政策穩定相當重要，此外政府對中小企業參與離岸風電的補助遙遙無期，應該大力推動。

范建得說，一月底就是台灣離岸風電的關鍵時刻，台灣應借鏡德國和丹麥，從對抗全球暖化的角度來發展風電。

范建得也點出較少人關注的環保議題，他說，不應將離岸風電這麼重要的政策交給能源局一個單位去扛，而是要整合各個不同部會，從各方著手，包括水底文化資產保護、國土計畫、生態監測等，確實監督執行各風場開發商在環評時所承諾之項目。

江茂雄：培育綠領人才

隨著離岸風電的發展，將有愈來愈多人才缺口，台灣大學工程科學及海洋工程學系教授江茂雄認為，二○二五年離岸風電產業至少將有兩萬名就業人口，應從現在起培育「綠領」人才。

將「綠色思維」融入工作，或從事「綠色產業」工作，都可以算是「綠領」人才。江茂雄認為，我國應從基礎安全、技術訓練等領域，培育風場維護人才。

目前台大有離岸風電海事工程、風力發電機原理、風資源及量測等相關學分，江茂雄指出，校內、在職訓練課程可雙管齊下協助產業界。

江茂雄認為，風力發電機組需有海事工程等專業，牽涉技術範圍廣泛，未來台灣要建置近千座風機，供應鏈產業類別多，容易形成產業聚落，也可創造就業機會。

離岸風電有其學習曲線，江茂雄說，台灣沒有相關經驗，前期示範風場浪費很多時間和成本，不過只要建置量大，預期成本降低速度將加快，台灣比日本等亞洲其他國家起步早，這是最大的優勢。

距離二○二五年離岸風電五點五ＧＷ裝置容量目標僅剩六年，江茂雄說，有這麼大規模的開發和龐大的就業市場的產業不多了，期望能從現在起，為台灣年輕人打造未來十、二十年良好的就業市場。

Anna Riis Hedegaard：穩定政策 可助攻風電發展

丹麥風電產業舉世聞名，丹麥能源公共事業與氣候部能源顧問Anna Riis Hedegaard分享丹麥經驗，她說，最初發展風電時，電力產業不願意讓風電取代原有電力，因此政府帶頭鼓勵相當重要，必須以穩定的政策和架構，才能助攻風電發展。

Anna Riis Hedegaard說，丹麥發展風電產業的原因很簡單，歷經一九七○年代的石油危機後，政府和民間都了解到，中東地區戰亂頻繁、石油價格變化大，不能一直仰賴石油進口，否則將會衝擊經濟發展，因此積極採取行動。

丹麥發展風電之初，其他電力產業均持反對態度，社會也認為風電在能源占比，不可能超過百分之十，Anna Riis Hedegaard說，這一定要有穩定的政策來推動，若政策急轉彎，恐怕會使開發商裹足不前。

丹麥推動風電鼓勵民間產業積極參與，Anna Riis Hedegaard指出，當時願意投入的公司現在多已成為重要企業，且丹麥不少退休基金也積極投資離岸風電企業。

丹麥從一九七○年代推動風電產業至今，Anna Riis Hedegaard說，風電產業已創造三萬三千六百個工作機會，且出口總額占丹麥整體外銷百分之三點七，超過百分之四十電力來自風電，接下來目標是二○三○年百分之百使用再生能源。

Anna Riis Hedegaard說，台灣政府推動再生能源是正確方向，有機會培植出風電產業，更是亞太首個發展風電的國家，潛力值得期待。

Martin Skiba：把量做大 再來談費率調降

二○一九年離岸風電躉購費率草案，擬將費率降至每度五點一元，德國離岸風電基金會教授Martin Skiba認為，放眼全球發展離岸風電的國家，調降費率的前提都是把量做大，歐洲離岸風電目前的成本、躉購費率低於台灣，但不適用台灣的特殊地理、氣候等風險。

Martin Skiba說，台灣政府計畫將離岸風電躉購費率從每度五點八元，一舉調降至每度五點一元，多數風場還沒營運的前提下，「到底如何估算發展成本？」更重要的是，降低成本前須要把量做大，且須以穩定的制度設計，讓業者有信心。

相對於歐洲風場，台灣在地理、氣候上大不同，Martin Skiba指出，地震、土壤狀況、港口等，每個國家都有獨特的風險，仍需要依據自身狀況評估。

觀察二○○八年到二○一九年德國離岸風電躉購費率的發展，Martin Skiba說，台灣政府很聰明，已經有先限定一定容量的風場採用躉購電價，不像德國當年完全不設限。最初二○○八年每度僅有九點五歐分，但是價錢實在太低，一直到二○一二年拉高到每度十九點四歐分，才有廠商願意投入，開發量隨之穩定成長。

Martin Skiba表示，台灣發展離岸風電的關鍵在於接下來如何推動，台灣政府有國產化要求，開發商必須花上更多成本培植台灣供應鏈，這是漫長的學習過程，並非紙上談兵。

Ben Backwell：合理價格 能吸引廠商留台

全球夯離岸風電，全球風能協會執行長Ben Backwell分析，亞洲是目前最有發展潛力的區域，預料二○三○年離岸風電規模將超越歐洲，包含台灣、日本、韓國、越南、印度等都相當積極。

Ben Backwell說，亞洲多國投入離岸風電產業，除了帶動製造業價格外，未來數十年的商機，都將從歐洲移轉至亞洲，現在是台灣離岸風電發展的關鍵時刻，台灣政府對躉購費率的決議，將影響未來發展。

Backwell指出，全球風能協會有部分會員正在檢視，是否要繼續在台投資，因此台灣政府對躉購費率的決議至關重要，不僅有台灣，荷蘭、丹麥、德國、英國等國，也都希望以便宜的價格購電，不過供應鏈發展、產業培植等都需要成本，且非短期可促成。

Ben Backwell表示，沒有供應鏈就沒有便宜的電力，他不希望台灣像英國一樣，要等上二十年，應參考其他國家的經驗，把握千載難逢的機會。

台灣離岸風電躉購有國產化要求，雖然民眾期待購電價格迅速拉低，Ben Backwell說，這是不切實際的，因自製率要求高，成本相對增加，不可能馬上降低躉購費率，開發商也不是在做慈善事業，台灣政府應以合理價格吸引廠商留台。

躉購、競價價差 用在建構供應鏈

台灣離岸風電產業爭議不斷，躉購費率與競價出現近兩倍價差，引發輿論關注，德國離岸風電基金會教授Martin Skiba說，政府應持續不斷溝通，讓民眾了解到，兩者的價格差距將反映在供應鏈建置上。

Martin Skiba表示，台灣社會對離岸風電的反彈原因，可能不是客觀數據，而是社會觀感問題，政府應對民間充分說明這並非圖利廠商。

丹麥能源公共事業與氣候部能源顧問Anna Riis Hedegaard也說，了解民眾希望購電價格合理，不過費率有其意義，推動初期可藉此吸引開發商，台灣政府作法相當正確。

從「以核養綠」公投來看，社會對核能的關注度相當高，不過台灣大學工程科學及海洋工程學系教授江茂雄說，日本早已訂下二○三○年離岸風電達十ＧＷ目標，台灣不該落後，且這與核能並沒有互相矛盾，而是攸關離岸風電產業發展。

清華大學科技法律研究所教授范建得則說，當全球各國都在尋找再生能源，台灣地狹人稠更不該落後，政府專業決策能力強，除了考量民意，更要認真看待離岸風電產業，投入多少資本可縮短推動時程，藉此領先亞洲才是關鍵。

中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任溫麗琪說，再生能源是未來能源趨勢，台灣導入離岸風電初期，確實必須付出價格成本，社會應該多有容忍，也許政府可提高透明度，讓民眾更加了解政策，並維持良好互動，凝聚再生能源意識。