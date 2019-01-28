國際大屠殺紀念 陳建仁：應深刻反省

2019-01-28 17:08 台灣醒報 記者康詠琪╱台北報導



今年紀念日活動的場景。（photo by 康詠琪/台灣醒報） 分享 facebook 紀念活動全程點亮蠟燭，氣氛肅穆凝重。副總統陳建仁27日下午出席「2019國際大屠殺紀念日」活動表示，勇於面對過去，深刻反省並記取歷史教訓，才能達成和解。活動中同時進行拉比代禱、影片播映等，並播放優美的歌曲「When The Heart Weeps」。

銘記種族大屠殺

二戰期間，納粹政權及其同盟屠殺600多萬猶太人，以及無數的斯拉夫人、吉普賽人、同性戀、身心障礙者、政治異議人士等。這些暴行多在二戰以後才廣為世人所知。為了銘記這些慘痛教訓，2005年11月1日，第60屆聯大全體會議一致通過一項由104個國家共同提交的決議草案，將每年1月27日定為「國際大屠殺紀念日」。

駐台北以色列經濟文化辦事處游亞旭代表說，納粹對猶太人的虐殺最兇狠殘酷，不同於其他族群，也不同於其他大規模的屠殺事件。絕大多數施暴者出於政治、經濟、軍事等目的發動屠殺，納粹則將猶太人定位為寄生蟲之類的非人生物，一再強調其對人類生存的危害，而不計任何代價予以消滅。

點亮燭光共同代禱

副總統陳建仁致詞時表示，德國政府二戰期間殺害600多萬猶太人，後來勇於反省、承擔責任，不僅正視納粹時代各種暴行，並努力透過各種方式，讓後人記取歷史教訓，最終得到以色列的諒解與寬容。他強調，政府不僅要正視、反省過去，也不要忘記納粹大屠殺這段歷史，要深刻反省，不讓類似的事情再度發生。

隨著當年倖存與見證人陸續凋凌，現今的德國人雖然透過教育，知道這樣悲慘的歷史事件，但由於沒有親身體驗，一些人被近起的新納粹主義者、種族主義者、反猶太主義者之類的言論吸引，因此主辦方今年透過點亮燭光、共同代禱等方式，喚起人們的情感，想像這些老照片裡的人先前蒙受的災難，與當時的心境。

場外有一場「阿嬤家：和平與女性人權館」與荷蘭「安妮之博物館」合作的微型展覽，展出的是，猶太人大屠殺知名女性受難者安妮‧法蘭克相關的史料、書籍，不僅對應場內的活動，也展現台灣肯從國外歷史事件記取教訓的精神。

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