親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
立委補選觀察站
百里侯上任滿月
政治
軍事
綜合

「洗腎室」也可偷情 醫師爆65歲男病患10年有4人陪

邵族傳統領域公告遭撤銷 程序有瑕疵須補正

2019-01-28 15:45中央社 南投縣28日電

南投縣魚池鄉去年6月遭公告劃定成邵族傳統領域，鄉公所不滿向行政院提出訴願。 圖／...
南投縣魚池鄉去年6月遭公告劃定成邵族傳統領域，鄉公所不滿向行政院提出訴願。 圖／聯合報系資料照片
分享
行政院訴願會以程序有瑕疵撤銷原住民族委員會劃設邵族傳統領域公告，魚池鄉公所今天說，族群融合是全鄉和諧基石，邵族歷史事實生活範圍永遠不變，相信全體鄉民會認同尊重。

南投縣魚池鄉土地面積約1萬2137公頃，原住民族委員會民國107年6月11日公告邵族土地與部落範圍，鄉境8095公頃公有土地劃入邵族傳統領域，引發鄉民不滿與質疑，魚池鄉公所提起訴願，行政院訴願審議委員會認為程序有瑕疵，撤銷原民會對邵族傳統領域的公告。

對此，魚池鄉公所今天發布聲明稿表示，魚池鄉公有土地劃入邵族傳統領域範圍，引起鄉民恐慌情緒蔓延，紛擾多時也激發部分鄉民激動言語和埋下族群衝突隱憂，但魚池鄉一向政通人和、人口不多、人情濃厚，對於這種狀況，相信每一名鄉民都不願見到。

魚池鄉公所指出，去年公告發布後，鄉政推動與有關鄉內公有土地使用，與先前未劃入邵族傳統領域相比，變成需依規定得到邵族同意，公文往返產生延宕，造成民眾不便和施政困難，且公告前，未向魚池鄉居民說明，也「未給鄉民陳述機會」，有重大瑕疵。

魚池鄉公所說，對於行政院訴願會撤銷原民會對邵族傳統領域的公告，結果應是多數鄉民想要、也應該擁有的生活事實，但對於邵族要充實傳統領域歷史內涵來說，不免有些遺憾，但邵族歷史事實的生活範圍永遠不會改變，這一點相信也會得到全體鄉民認同和尊重。

魚池鄉長劉啟帆透過聲明稿表示，族群融合是魚池鄉一向的和諧基石，以前是，今後他也會盡最大努力，鞭策他自己達成這個目標，創造和諧、進步的魚池鄉。

對於撤銷公告，原住民族委員會昨天表示，行政院訴願委員會訴願決定書是要求原民會補正程序，訴願決定及審理範圍都未觸及邵族傳領土地範圍議題，等收到訴願決定書後，就會啟動補正程序的作業流程。

邵族民族議會也說，對於邵族傳統領域土地範圍的公告，行政院訴願決定書僅表示「程序不無瑕疵」，並非否定邵族傳統領域土地的歷史事實，呼籲原民會儘速補正相關程序，讓程序更完備再公告。

行政院原住民
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

國際大屠殺紀念 陳建仁：應深刻反省

2019-01-28 17:08

南投魚池鄉所訴願成功 邵族傳統領域撤銷

2019-01-28 00:23

基隆砸8.6億 重現歷史場景帶動文化觀光

2019-01-28 00:15

致太平輪 海難70周年追思

2019-01-28 00:12

和老人圍爐 昇恆昌送暖

2019-01-28 00:07

防止兒虐 林萬億：完善社會安全網 積極尋找脆弱家庭

2019-01-27 21:24

4千桌寒士過年 馬英九、陳建仁出席

2019-01-27 16:13

林清玄告別式 簡志忠：推動佛教文藝復興第一人

2019-01-27 13:29

防恐嚇、騷擾討債 綠委推動「債務催收法」立法

2019-01-27 13:25

20歲背債上百萬 她靠消債條例重生

2019-01-27 13:25

9年未進民進黨部...文青大叔羅文嘉：種田賣菜太幸福 只想宅在這裡

2019-01-24 13:40

楊立琬的酒店設計夢 義大利設計金獎被肯定

2017-08-04 17:18

以小搏大 2019人品爆發靠這包

2019-01-22 10:00
看更多

熱門文章

台北、台中立委補選結果出爐 何志偉、沈智慧宣布當選

2019-01-27 18:21

攻台南立委 韓國瑜允諾：我一定會去看龍介兄

2019-01-28 11:21

不捨女兒陳思宇落選 陳建銘：我很想罵髒話

2019-01-27 18:00

北市立委補選慘敗 陳思宇：將秉持熱情繼續走下去

2019-01-27 17:41

台中立委補選獲勝 國民市黨部主委陳明振卻請辭

2019-01-27 20:57

陳思宇慘敗…柯文哲總統夢 3張門票缺1張

2019-01-27 23:53

因李登輝一句「啞巴彈」被捕 楊銘中被囚20年終於歸來

2019-01-28 14:01

一談她就不好意思 王世堅用八個字形容韓冰

2019-01-28 13:09

「韓流」威力多強？ 民進黨都在偷學這3招

2019-01-28 08:00

影╱台中立委補選沈智慧贏了 重演龍燕之爭藍贏20%

2019-01-27 17:59

王浩宇爆料陳思宇人緣差被當測試工具 柯P嗆：他是誰？

2019-01-28 10:42

北市立委補選╱何志偉宣布當選 陳思宇承認敗選

2019-01-27 17:43

口譯哥效應？ 董思齊駐韓人事喊卡

2019-01-28 00:33

立委補選下一役…綠攻彰化 藍坐二搶二

2019-01-28 00:42

韓國瑜心疼身障者 一天參加 2 圍爐又紅了眼眶

2019-01-27 23:39

孫大千：白色力量若要2020立委不缺席 柯文哲必得選總統

2019-01-28 08:15

落選的陳思宇只是工具人？ 議員揭柯文哲真正盤算

2019-01-28 10:44

立委補選／台北何志偉、台中沈智慧勝出 柯家軍慘敗

2019-01-27 23:54

談立委補選結果 游淑慧：柯文哲的警訊

2019-01-27 20:55

發紅包遭突襲摸禿頭 韓國瑜：下次再摸就戴安全帽！

2019-01-28 12:22

發春聯被人狂問李亞萍 余天：她還在生氣啦

2019-01-28 07:47

新聞眼／龍燕延長賽 從頭冷到尾

2019-01-28 00:34

新北、彰化、台南、金門立委補選 3月16日再戰

2019-01-27 23:14

陳文茜力薦當高雄醫療大使 換肝權威陳肇隆回答這4字

2019-01-28 10:37

不敵對手準備多時 國民黨：陳炳甫非戰之罪

2019-01-27 19:40

影╱立委補選平盤 吳敦義：總統以「最沒後遺症」方式提名

2019-01-27 20:44

白色力量慘敗有點暗爽 王世堅：最後任務「擊垮柯P」

2019-01-28 12:42

謝長廷臉書開砲：圍剿我帶給大家多大成就感？

2019-01-27 20:35

勝選後批「柯家軍」抹黑 何志偉嗆「白色力量變質？」

2019-01-27 19:58

陳思宇挫敗 胡幼偉：證明只有柯文哲沒有柯流

2019-01-28 09:08

羅智強指高雄氣爆規避國賠 府反擊：不健康的問政態度

2019-01-27 22:21

影／北市立委補選何志偉勝出 痛批陳思宇抹黑戰術

2019-01-27 18:31

何志偉得票率下滑 綠營：須正視柯家軍影響力

2019-01-27 20:35

台北、台中立委補選 中選會：北市投票率達3成

2019-01-27 19:02

一日來回！ 盧秀燕率4局長今飛香港拚經濟

2019-01-28 10:05

為高雄氣爆槓上總統府 羅智強：欺騙災民

2019-01-28 11:49

國防部：30鏈砲型雲豹甲車 2月首批交貨生產

2019-01-27 18:07

陳思宇慘敗 梁文傑：年輕族群對陳思宇難認同

2019-01-28 12:05

白色力量變質？藍綠批抹黑 陳思宇父親：想罵髒話

2019-01-28 00:22

韓國瑜曝：在立院推動消防署設立就是我韓國瑜

2019-01-28 12:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top