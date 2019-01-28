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和老人圍爐 昇恆昌送暖

2019-01-28 00:07聯合報 記者施鴻基／新北報導

昇恆昌董事長江松樺（中）發紅包給長者。 記者施鴻基／攝影
昇恆昌董事長江松樺（中）發紅包給長者。 記者施鴻基／攝影
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低溫來襲，昇恆昌永瑞基金會志工卻忙著做公益，昨天先後到桃園、新北探視弱勢團體並發紅包，也和八里天主教安老院長者提早圍爐。董事長江松樺表示，施比受有福，昇恆昌做公益要代代傳承，祝福長者們快樂健康，也期許志工們有福報。

昇恆昌每年約有五百個公益活動，過年前有近卅個；先前才到澎湖，昨天在桃園、新北，後天要到高雄幫獨居老人大掃除。

江松樺等人昨天先在桃園關懷獨居老人，隨後到懷德育幼院探視院童，馬上又轉往八里安老院陪長者圍爐。育幼院童提出新年願望是「想早點回家」、「希望爸爸媽媽來接我」，江松樺等人為之動容，只能不斷稱讚孩子們書法寫得好，希望轉移他們思親心情。

八里安老院和昇恆昌結緣十五年，從早期探親、慰問，到六年前陪長者提早圍爐，一年比一年費心，今年甚至把整個團隊帶到安老院做菜，上百志工或協助長者用餐或幫忙上菜。長者們笑逐顏開，紛紛說「看見你們來真開心」。志工們除表演餘興節目，也陪長者高歌，氣氛相當好。

江松樺說，他出身農家，對「艱苦人」處境感同身受，從四十年前在愛心會每月捐十元，自己開車送物資，到如今和志工探視院童、陪長者圍爐，心情都一樣，只希望為弱勢者帶來溫暖和希望。他和安老院長者相當熟悉，看見生面孔還會詢問「新來的喔」，餐後也探視臥床長者，「一個都不能少」。

法國籍安老院長應博愛修女說，目前全院有五十一名長者，其中十人臥床，多年來各界經常協助，昇恆昌就是其中之一，除過年前陪長者圍爐送暖，平日也會表達關懷。

獨居老人八里新北
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