致太平輪 海難70周年追思

2019-01-28 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／基隆市報導



太平輪海難遺屬出席七十周年追思紀念會，獻上花語寓意「和平、太平」的粉紅菊悼念逝者。 記者賴郁薇／攝影 分享 facebook 七十年前的一月廿七日，從上海航向基隆的太平輪發生海難，千人罹難。基隆市政府昨在太平輪紀念公園舉辦「致太平」追思會，遺屬獻上花語寓意「和平、太平」的粉紅菊悼念親人。基隆市副市長林永發說，市府正在推動「大基隆歷史場景計畫」，預計二○二○年底呈現全新的一九四九太平輪地景紀念公園。

一九四九年一月太平輪從上海出發，打算駛往基隆，廿七日小年夜航行到舟山群島附近海域時，與貨輪建元輪相撞，造成千餘人罹難，近千個家庭破碎。

遺屬在基隆港東岸沙灘設紀念碑衣冠塚並立碑，後因填土築造碼頭興建軍營，紀念碑被畫入營區，家屬難以憑弔。經各方奔走，軍營圍牆前年退縮，市府將紀念碑周邊規畫為口袋公園，遺屬才得以自由至紀念碑前追思。

市府昨舉辦太平輪七十周年追思會，遺屬代表張昭雄說，船難發生那年他才十一歲，原本欣喜等待父親歸來，沒想到遲遲等不到人，後來接獲船公司通報撞船消息，父親罹難是他心中難以抹滅的傷痛。來自海南島的王祖德的父親王毅將軍，當年也搭上太平輪，與其他罹難者一樣不幸葬身海底。

長期關心太平輪海難的客家委員會副主委楊長鎮以個人身分出席追思會，他說，每年在紀念碑前追思、緬懷罹難者，能讓後代與大時代連結，「不能忘記小老百姓生在大時代的歷史」。立委蔡適應表示．太平輪海難對於基隆而言是「難以承受之重」，七十周年對遺屬而言是難熬的日子，只是農曆新年將至，期盼遺屬放下傷痛，迎接新的一年。