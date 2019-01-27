親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
立委補選觀察站
寄養家庭現危機
百里侯上任滿月
政治
軍事
綜合

澳網／約克維奇擒蠻牛 超山普拉斯捧大滿貫15冠

不捨女兒陳思宇落選 陳建銘：我很想罵髒話

4千桌寒士過年 馬英九、陳建仁出席

2019-01-27 16:13台灣醒報 記者林稚雯╱台北報導

寒士吃飽30尾牙，台北場席開2200桌，邀請社會貧弱人士團員共餐。 （photo...
寒士吃飽30尾牙，台北場席開2200桌，邀請社會貧弱人士團員共餐。 （photo by 林稚雯／台灣醒報）
分享
對生活困頓者來說，團圓過年反倒是最落魄的時刻，為此「寒士吃飽30尾牙」就成為街友、單親媽媽、獨居長輩的新年慰藉。創世基金會27日在全台16處同步舉辦尾牙盛宴，共席開4000桌，邀請副總統陳建仁、前總統馬英九出席相挺，並頒贈五位百歲人瑞人類榮譽博士，象徵國運昌隆、長長久久。

讓貧困者過好年

人安、創世、華山三家基金會策略聯盟，每年春節前匯集社會愛心，為街友、待扶助單親媽媽、社會邊緣人等辦理寒士吃飽30尾牙，於全台各地共16處同步舉辦，現場也發送紅包500元，讓大家過個好年。

「尾牙吃飽飽，台灣一片好。」開桌前與會貴賓同步在台上呼口號為尾牙帶來祝福，緊接著副總統陳建仁、前總統馬英九同台，為尾牙鳴炮開桌祝福參與的寒士們都能飽餐一頓，為一年帶來好的開始。

陳建仁表示，「歲末冬寒，有熱呼呼團圓飯可吃，對所有人來說都是備感溫馨的事。」寒士吃飽活動從1991年開始，從最初在除夕夜分送便當，至今擴大到全台同步舉辦、席開數千桌的規模，看到社會種下的愛心種子發芽，已經從幼苗長成大樹的規模。

馬英九則說，全台席開4000桌，齊聚3000位志工提供服務，這麼大規模的活動端賴全台灣人共襄盛舉才能順利舉辦，相信這樣的善行是全台灣人的驕傲。

人瑞榮譽博士

創世基金會創辦人曹慶則提到，本次尾牙承蒙53957位善士捐款，除了以尾牙辦桌提供年前溫暖，寒士、單親媽媽、獨居長者與植物人的常年服務更是不間斷。人安、創世、華山2018年服務近275萬人次，期望2019年也繼續提供老、殘、窮服務，以此安定社會。

寒士尾牙台北場除了邀請社會中的寒士們赴會，更廣邀台北市內所有中小學清寒學子及百歲人瑞參加，最高108歲王基荷爺爺、101歲俞元師爺爺及100歲林火能爺爺等人與會，接受「人類榮譽博士」頒獎，除了恭賀他們長壽健康，也象徵台灣的國運昌隆、長長久久。

【更多精采內容，詳見

尾牙陳建仁
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

林清玄告別式 簡志忠：推動佛教文藝復興第一人

2019-01-27 13:29

防恐嚇、騷擾討債 綠委推動「債務催收法」立法

2019-01-27 13:25

20歲背債上百萬 她靠消債條例重生

2019-01-27 13:25

追債索命連環叩 立委提修法限點、限時、限次數

2019-01-27 10:51

年關難過！嫩妹卡奴扛家計 遭逼債險走絕路

2019-01-27 10:48

強化回收再利用率 張子敬：調整補貼制度

2019-01-27 10:04

聯合報一周大事1/20~1/26

2019-01-27 03:30

委內瑞拉政局動盪 僑委會將供僑民急難救助

2019-01-26 17:30

農委會直播拍賣農產品 蘇揆標下8包越光米

2019-01-26 14:29

9年未進民進黨部...文青大叔羅文嘉：種田賣菜太幸福 只想宅在這裡

2019-01-24 13:40

楊立琬的酒店設計夢 義大利設計金獎被肯定

2017-08-04 17:18

以小搏大 2019人品爆發靠這包

2019-01-22 10:00
看更多

熱門文章

前馬祖兩棲連長毛守義過世 海龍王傳奇謝幕

2019-01-26 21:32

唐鳳咬人？翻開政壇家暴史 打人的、被打的 這點驚人相似…

2019-01-27 08:00

影／「物資多得像長城」陳建銘赴北檢申告何志偉涉賄選

2019-01-26 22:02

「學姐」當面吐嘈、韓冰拒比武招親 政壇美女有個性更加分

2019-01-27 09:00

潛艦國造IDS外觀構型首曝光 神似日本蒼龍級潛艦

2019-01-27 01:58

台中立委補選／沈智慧自行開票半小時破2萬5千票 得票六成

2019-01-27 16:55

民調勝朱立倫、蔡英文 孫大千：柯文哲正蠶食藍板塊

2019-01-27 09:39

北市立委補選慘敗 陳思宇：將秉持熱情繼續走下去

2019-01-27 17:41

台北、台中立委補選結果出爐 何志偉、沈智慧宣布當選

2019-01-27 18:21

影／春聯喊價人民幣上萬？馬英九：我都沒分到一毛

2019-01-27 10:09

北市立委補選╱何志偉宣布當選 陳思宇承認敗選

2019-01-27 17:43

北市立委補選╱何志偉穩定領先中 總部氣勢高昂

2019-01-27 17:01

好天氣快投票！台北、台中立委補選結果傍晚出爐

2019-01-27 11:05

台中立委補選沈智慧贏了 重演龍燕之爭藍贏20%

2019-01-27 17:59

不捨女兒陳思宇落選 陳建銘：我很想罵髒話

2019-01-27 18:00

蔡英文嘉縣下鄉不再大陣仗 學者：受韓國瑜影響

2019-01-27 12:01

台北市立委補選今投票 陳思宇「一個字」形容自己

2019-01-27 11:26

觀察站／再下一城？牽動藍營太陽聲勢

2019-01-27 00:46

專家：國造潛艦設計外型與劍龍級明顯不同

2019-01-27 02:00

蔡英文開口才走人？洪孟楷：謝長廷10年前說要退出政壇

2019-01-26 19:52

台中立委補選氣溫16度 投票情況比天氣冷

2019-01-27 08:50

韓冰送暖 江啟臣收到韓總紅包樂翻了

2019-01-27 10:06

余天高知名度 馬英九：知名度不代表支持度

2019-01-27 11:03

毆警曬民進黨證 羅文嘉：依法嚴辦沒有第二句話

2019-01-27 10:51

老化低薪資源少…寄養家庭「又老又窮」 孩子等嘸家

2019-01-27 00:03

台北市立委補選今投票 柯文哲直言：藍綠有相對優勢

2019-01-27 15:23

「柯家軍」選前之夜 柯文哲籲掙脫搞垮台灣的藍綠惡鬥

2019-01-26 22:08

北市藍綠白激鬥 賄選、美籍...話題出籠

2019-01-27 00:23

蔡英文嘉縣訪農民等行程不公開 地方議論

2019-01-26 22:36

台中立委補選／開票30分鐘 沈智慧票數領先王義川

2019-01-27 17:16

企業尋找投資機會 高市提投資兩條件

2019-01-26 20:47

立委補選今天投票 藍綠白各有贏面

2019-01-27 13:38

觀察站／支持者會回流？ 能為民進黨止血？

2019-01-27 00:49

北市立委補選 陳建銘北檢告發何志偉涉賄選

2019-01-27 08:40

董事長帶路！韓國瑜、陳其邁都愛這味

2019-01-26 23:23

新聞眼／爭大位找藍海 當喬王變身搭橋王…

2019-01-27 00:24

籲確保台灣民主自由 司徒文：台灣非中國的一部分

2019-01-26 20:23

沈智慧趕8點投票 不敢拜票改教防寒撇步

2019-01-27 08:58

美方批准售台拖曳式聲納陣列 潛艦國造未採用

2019-01-27 13:05

太平輪70周年追思 文化部長鄭麗君缺席

2019-01-27 11:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top