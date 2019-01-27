4千桌寒士過年 馬英九、陳建仁出席

2019-01-27 16:13 台灣醒報 記者林稚雯╱台北報導



寒士吃飽30尾牙，台北場席開2200桌，邀請社會貧弱人士團員共餐。 （photo by 林稚雯／台灣醒報） 分享 facebook 對生活困頓者來說，團圓過年反倒是最落魄的時刻，為此「寒士吃飽30尾牙」就成為街友、單親媽媽、獨居長輩的新年慰藉。創世基金會27日在全台16處同步舉辦尾牙盛宴，共席開4000桌，邀請副總統陳建仁、前總統馬英九出席相挺，並頒贈五位百歲人瑞人類榮譽博士，象徵國運昌隆、長長久久。

讓貧困者過好年

人安、創世、華山三家基金會策略聯盟，每年春節前匯集社會愛心，為街友、待扶助單親媽媽、社會邊緣人等辦理寒士吃飽30尾牙，於全台各地共16處同步舉辦，現場也發送紅包500元，讓大家過個好年。

「尾牙吃飽飽，台灣一片好。」開桌前與會貴賓同步在台上呼口號為尾牙帶來祝福，緊接著副總統陳建仁、前總統馬英九同台，為尾牙鳴炮開桌祝福參與的寒士們都能飽餐一頓，為一年帶來好的開始。

陳建仁表示，「歲末冬寒，有熱呼呼團圓飯可吃，對所有人來說都是備感溫馨的事。」寒士吃飽活動從1991年開始，從最初在除夕夜分送便當，至今擴大到全台同步舉辦、席開數千桌的規模，看到社會種下的愛心種子發芽，已經從幼苗長成大樹的規模。

馬英九則說，全台席開4000桌，齊聚3000位志工提供服務，這麼大規模的活動端賴全台灣人共襄盛舉才能順利舉辦，相信這樣的善行是全台灣人的驕傲。

人瑞榮譽博士

創世基金會創辦人曹慶則提到，本次尾牙承蒙53957位善士捐款，除了以尾牙辦桌提供年前溫暖，寒士、單親媽媽、獨居長者與植物人的常年服務更是不間斷。人安、創世、華山2018年服務近275萬人次，期望2019年也繼續提供老、殘、窮服務，以此安定社會。

寒士尾牙台北場除了邀請社會中的寒士們赴會，更廣邀台北市內所有中小學清寒學子及百歲人瑞參加，最高108歲王基荷爺爺、101歲俞元師爺爺及100歲林火能爺爺等人與會，接受「人類榮譽博士」頒獎，除了恭賀他們長壽健康，也象徵台灣的國運昌隆、長長久久。

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