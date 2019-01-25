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獲派澎湖檢察長 黃謀信將落實司法為民精神

2019-01-25 19:43中央社 台北25日電

全國檢察長大調動名單今天出爐，法務部檢察司副司長黃謀信派任台灣澎湖地方檢察署檢察長；曾獲公務人員傑出貢獻獎的黃謀信受訪說，上任後將落實「司法為民、以人為本」精神。

51歲的黃謀信表示，案件組成包含人及犯罪事實，檢察官偵辦案件常著重釐清犯罪事實，相對較忽略案件參與者，如被告、證人、被害人（死者）與家屬等，檢察官應多些同理心關心這些人，落實「司法為民、以人為本」精神。

黃謀信是司法官訓練所第33期結業，國立政治大學法律研究所碩士、博士班、美國哈佛大學法學院訪問學者，曾任律師、台北地檢署襄閱主任檢察官與法務部綜合規劃司副司長。

黃謀信是桃園市觀音區人，任檢察官期間，辦過正己專案-台灣高等法院法官集體貪瀆弊案、外交部金援巴紐弊案、遠航掏空弊案與亞力山大公司倒閉案。

黃謀信是第二波33期派出任檢察長的人之一，33期首派的郭永發去年7月派任連江地檢署檢察長，今天又獲派雲林地檢署檢察長。

這波獲派檢察長名單中，也是司法官訓練所第33期結業者，還有台灣高等檢察署檢察官（借調行政院辦事）張曉雯及高檢署台南檢察分署檢察官洪信旭，分別將出任台東地檢署、花蓮地檢署檢察長，這批新任檢察長將於31日上任。

檢察官哈佛大學行政院
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