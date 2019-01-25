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基層嘆考績獎金縮水 警政署指誤解美意

2019-01-25 18:22中央社 台北25日電

警政署今天指出，警察人員人事條例俸表修正通過後，基層警佐年功俸調升，讓今年原俸點到頂的同仁可晉級而改領年度考績，雖導致考績少領約新台幣3萬餘元，但年薪可增近2萬元。

警政署表示，媒體披露有基層員警抱怨收到今年考績通知時，發現考績獎金減少3萬餘元。員警反映的問題，其實是誤解政府美意，基層員警往後薪資、退休俸都會增加。

警政署人事室福利科長邱幼媚指出，立法院去年修正通過警察人員人事條例俸表，讓警正四階以下人員的年功俸從500元增至525元。修正案從今年施行後，基層佐警例如偵查隊小隊長、偵查佐等每月薪水增加1370元，年薪增加近2萬元。

她表示，在警員俸表修正前，警正四階以下員警年功俸最高俸點為500元，若俸點到頂端，考績佳因無級可晉，依規定可發給優惠考績2個月；修正俸表後，從500元可晉級到525元，屬有級可晉，改領年度考績為1個半月。由於改為525元俸點是頂端，到了109年無級可晉時，就會恢復領取2個月的優惠考績。

邱幼媚說，調升員警年功俸，今年起的月薪會增加，退休俸也會變高。以525元俸點的同事考績被列甲等為例，在109年就能恢復成領取2個月優惠考績獎金，從長遠來看，對於基層員警有達到實際加薪效果。

警政署指出，立法院修正通過警察人員人事條例俸表後，今年考績獎金受影響的警正四階以下員警雖有2萬8000餘人，但警察俸表修正後，讓基層員警每月實質加薪，退休後的退休俸也會增加。

警察立法院薪水
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