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新任檢察長年輕化 蔡清祥：拔擢4名女性

2019-01-25 17:29中央社 台北25日電

全國一、二審檢察首長調動名單出爐，28人中有21人調動，訂於31日上任；法務部長蔡清祥今天指出，以年輕化及辦案經驗豐富來挑人，新任10名首長為一時之選，其中拔擢4名女性。

蔡清祥受訪表示，這波檢察首長人事調動大，調動前有跟檢察總長江惠民、台灣高檢署檢察長王添盛、法務部次長陳明堂、蔡碧仲、張斗輝共同推薦討論得出最好的人選，這次新任10位首長裡面，特色為朝著年輕化、辦案經驗豐富以及協調能力好，挑出來是一時之選。

蔡清祥說，10位首長中，有5位分別是司法官期別33期至35期結業非常年輕，因他在檢察機關非常長的時間，這些人的風評、辦案態度，他都非常了解；其中期別最資淺的、35期的俞秀端，他特別拔擢，一度但將女性派外島可能不方便，還好俞秀端堅決認為沒有問題。

蔡清祥指出，期別年輕派外島是慣例，檢察首長是從小的地檢署開始歷鍊起，然後表現比較好才可以到大的地檢署服務。

新任10名首長分別為，高檢署主任檢察官林邦樑出任金門高分檢檢察長、廉政署署長朱家崎出任士林地檢署檢察長、法務部參事繆卓然出任嘉義地檢署檢察長、行政院洗錢防制辦公室執行秘書余麗貞出任宜蘭地檢署檢察長、法務部檢察司副司長黃謀信出任澎湖地檢署檢察長。

另外，高雄高分檢檢察官葉淑文出任屏東地檢署檢察長、台南高分檢檢察官洪信旭出任花蓮地檢署檢察長及台灣高檢署檢察官張曉雯、洪家原、俞秀端分別出任台東地檢署、金門地檢署、連江地檢署檢察長。

檢察官蔡清祥金門
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