親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁陸產品護國安
鄭麗君遭呼巴掌
六都市長新氣象
立委補選觀察站
政治
軍事
綜合

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

礦工女兒十大傑出青年 俞秀端出任檢察長

2019-01-25 23:13中央社 台北25日電

全國檢察長大調動名單今天出爐，曾獲十大傑出青年的高檢署檢察官俞秀端派任連江地檢署檢察長，不僅是期別最資淺的檢察長，也是司法官訓練所35期中首位派任檢察長的檢察官。

俞秀端司法官訓練所第35期結業，畢業於中興大學法律系、國立台灣海洋大學海洋法律研究所碩士。曾任台北地檢署檢察官、基隆地檢署主任檢察官、法務部檢察司主任檢察官、法務部國際及兩岸法律司副司長、特偵組檢察官，目前為台灣高檢署檢察官。

俞秀端是台北縣（已改制新北市）雙溪人，在7個兄弟姊妹中排老四。民國63年，俞秀端國小三年級時，罹患紅斑性狼瘡，歷經多次重大手術，父親被龐大醫藥費壓得喘不過氣，為醫治女兒，不斷對外舉債，家計更形拮据。

為減輕家中負擔，俞秀端國一時向學校辦休學，幫忙父親賣菜貼補家用。她每天上午到市場賣菜，下午到工廠兼職當女工，舉凡塑膠加工、平車、裁縫等工作，十幾歲的俞秀端都曾做過，有時工廠加班到深夜12時，她早上6時還是要趕到市場賣菜。

後來因礦業沒落，俞家舉家搬到板橋，俞秀端才到國中補校就讀，憑著努力考入北一女補校。民國76年，俞秀端考入國立中興大學法律系。就讀高中與大學期間，俞秀端的病情仍不穩定，必須在急診、開刀、化療之間辛苦唸書。

民國84年接受脾臟切除手術後，俞秀端病情轉趨穩定，陸續通過土地專業代理人、公務員高等考試、司法人員特考及律師高考，她認為，法律之於社會，應有比金錢更高的價值，毅然決定選擇司法官。

擔任檢察官期間，俞秀端辦過華隆集團超貸案、北投纜車弊案、力霸案等多起矚目案件。民國96年6月16日，俞秀端首度聲押當時東森集團負責人王令麟，被法院裁定交保，她還沒收到裁定書就立即抗告，不到24小時讓王令麟押入大牢，創下「即時抗告」成功的首例。

對於一些無知觸犯法網的初犯，俞秀端會以輔導者之姿，循循善誘，但對於重大經濟犯罪，俞秀端毫不手軟，如東森、力霸等掏空弊案，俞秀端就一舉起訴相關高層，並從重求刑。

出身貧寒的俞秀端，憑著過人毅力與對理想的堅持，突破環境限制出任檢察官，除發揮司法正義外，私底下也參與不少慈善活動，獲選第43屆十大傑出青年。

今天獲知被派任連江地檢署檢察長，休假在歐洲旅遊的俞秀端一如以往的謙虛，不願多做回應。

檢察官王令麟
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

檢察長大搬風 劍青檢改：年輕化是改革正確的一步

2019-01-25 15:22

家庭事業難兼顧 嘉義地檢檢察長郭珍妮曾想放棄

2019-01-25 14:17

檢察長人事搬風 六都3新面孔

2019-01-25 13:20

基層警調薪 警政署：短空長多

2019-01-25 13:17

薪資調高基層員警竟不買單 警政署喊冤儘速澄清

2019-01-25 12:00

參訪漫畫基地 蘇貞昌：我家有很多少女漫畫

2019-01-25 11:56

龍崎掩埋場停工 陳永和：大人的事不該丟給囝仔處理

2019-01-25 11:55

G哥登黑山墜谷亡 綠委要求鬆綁管制區限制

2019-01-25 11:53

興達電廠機組展延審查 高雄環保局：請學者進行模擬

2019-01-25 11:22

檢察長人事搬風 六都3新面孔出爐

2019-01-25 10:45

環團反對興達電廠3、4號機展延 要求黃偉哲表態

2019-01-25 10:44

噶瑪蘭瑰寶 94歲女祭師潘烏吉Ibay去世

2019-01-24 23:54

立委提兒少5防線 加害人納保安處分

2019-01-24 21:41

員警不滿俸點新制害「減薪」 警署：實質加薪長期有利

2019-01-24 20:25

9年未進民進黨部...文青大叔羅文嘉：種田賣菜太幸福 只想宅在這裡

2019-01-24 13:40

婦科難產都找他 另一位柯醫師的故事

2019-01-17 09:35

林懷民：台灣人 為什麼不喜歡自己的美？

2019-01-17 09:28

楊立琬的酒店設計夢 義大利設計金獎被肯定

2017-08-04 17:18

以小搏大 2019人品爆發靠這包

2019-01-22 10:00
看更多

熱門文章

便宜的最貴！ 成大電機系教授點出為何要禁用華為

2019-01-25 10:18

30萬挺韓留言蒸發 踩到網友禁忌…她也說是誤會

2019-01-25 09:00

被問「你漁市不熟齁」 韓國瑜秒回9字現場笑翻

2019-01-25 12:35

黃敏惠屬意的副手來自綠營 徐文志：政治上還是挺小英

2019-01-25 00:59

賴清德喊修憲 孫大千：考驗北京忍耐力或台灣人戰鬥力？

2019-01-25 10:11

大數據看2020總統大選！蔡英文戰力滿點 國民黨獲勝要靠他？

2019-01-25 14:34

韓國瑜：高雄等一百年才成全台重心 將來一定不得了

2019-01-25 09:06

影／蔡英文釋利多！警方將可使用軍醫院福利

2019-01-25 15:40

港媒：美國航母若穿台海 海峽中線默契可能打破

2019-01-25 08:54

韓冰來了！台中天津年貨大街暴動了

2019-01-25 21:50

防豬瘟發文錯字多 洪孟楷：蘇貞昌當網紅前先救菜中文

2019-01-25 01:49

柯文哲想跟韓國瑜「舊情復燃」？ 沈富雄：枉費柯IQ157

2019-01-25 13:46

泯恩仇！ 朱立倫向洪秀柱拜年

2019-01-25 14:02

不只資通訊產品！可連網大陸製品 政府也禁用

2019-01-25 00:13

韓冰、許淑華對尬林智堅 台中立委補選年貨大街拚場

2019-01-25 09:56

【重磅快評】韓國瑜網紅秘訣「唯真不破」 說給誰聽？

2019-01-25 11:39

繼續跑公益 韓國瑜妻李佳芬：不會因為雜音而退卻

2019-01-25 12:02

馬英九：我被丟鞋 為何沒人幫我伸冤

2019-01-25 20:28

【重磅快評】制憲？ 憲政亂源共犯賴清德令人歎為觀止

2019-01-25 09:08

國民黨2020若不派最強將 羅智強：將提前姚文智化

2019-01-25 16:05

貨出去、錢進來 后里花卉裝櫃銷香港 花農：終於好年冬

2019-01-25 10:13

政治人物賣萌裝可愛 蔡正元：低俗弱智的社會

2019-01-25 12:12

立委補選台中拚場 韓冰、許淑華尬林智堅

2019-01-25 13:03

馬王破冰碰面 聊的仍是韓國瑜

2019-01-25 12:24

新聞眼／以資安之名選邊？沾政治味的行政命令…

2019-01-25 00:27

「新八國聯軍」圍堵…華為嗆：撤出有敵意國家

2019-01-25 00:23

掌摑事件後 鄭麗君：政治工作者尤不該鼓勵暴力

2019-01-25 09:43

【即時短評】徐文志投「敵營」 嘉義市的2020很錯亂？

2019-01-25 12:11

影╱韓國瑜就職滿月 李佳芬打分數「100分加N」

2019-01-25 12:37

國安沒灰色地帶 政院3月公布中國大陸產品清單

2019-01-25 01:08

薪資調高基層員警竟不買單 警政署喊冤儘速澄清

2019-01-25 12:00

檢察長人事搬風 六都3新面孔出爐

2019-01-25 10:45

台灣周遭海空昨好忙…共機飛越巴士海峽 美艦穿台海

2019-01-24 23:55

【重磅快評】拉韓國瑜共築牆？川普腦子感染陳明通

2019-01-25 12:57

禁購陸電信設備 張善政批政府外行籲協尋資安長

2019-01-25 10:11

影／馬王破冰！王金平登門送新書 與馬英九暢聊45分

2019-01-25 16:05

會不會接受鄭惠中道歉？ 鄭麗君建議她去看這本書

2019-01-25 13:13

中正紀念堂拆不拆 文化部長鄭麗君這樣回應

2019-01-25 13:35

替黃偉哲就職滿月打分數 綠80分、無黨聯盟：不及格

2019-01-25 14:16

不考慮請辭 謝長廷：因激將、羞辱悽慘下台很奇怪

2019-01-25 21:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top