立委提兒少5防線 加害人納保安處分

2019-01-24 21:41 台灣醒報 記者康詠琪╱台北報導



立委李彥秀(中)、台灣照顧管理協會理事長張淑慧(左)、長庚兒少保護中心負責人黃璟隆醫師(右)。（photo by 康詠琪/台灣醒報） 分享 facebook 虐童案件層出不窮，是現有兒少保護體制惹的禍？立委李彥秀24日上午於立法院召開記者會，請長庚兒少保護中心負責人黃璟隆醫師、台灣照顧管理協會理事長張淑慧，指陳現有兒少保護機制幾個重大問題。會中提出「兒少五防線」及「加害人納入保安處分」，呼籲相關部會檢討，並拿出具體作法。

現有機制的破口

黃璟隆醫師指出，該中心每個月有3到5起虐童案件要處理，送進長庚醫院救治的受虐兒童，死亡率高達10%，身心受到重創者也有25%。受虐孩童，尤其是長期反覆受虐者，肉體及腦部發育遭受重大傷害，身心復原不易，長大以後易成為家暴、虐童加害者，因此盡可能不讓虐童事件發生，才是最重要的事情。

台灣照顧管理協會理事長張淑慧則指出，兒少保護的第一線人員社工，不但人力嚴重不足、工作超量，而且要隻身面對虐童家屬尤其是加害人阻撓探訪、恐嚇威脅等問題，還難以即時從戶政、警政、教育等單位得到必要資訊及行動支援。此外，社工無法制裁一再施暴的加害者，也沒有要求加害人接受行為矯治的權力，至使加害人有恃無恐。

黃璟隆醫師與張淑慧理事長，都認為，防範虐童需要各方協力，無法只靠社工、醫護人員，加強民眾的親職教育、改善現有的通報機制、矯正加害人行為、改善社工待遇，以及強化相關部門的橫向、縱向聯繫等，都是現當兒少保護機制需要改進的地方。

五防線、加害者納保安處分

針對上述問題，李彥秀提出「兒少五防線」概念，就「家庭教育」、「高風險家庭管理」、「強化通報機制」、「建立刑罰治療處遇」、「全民監督」五個面向，呼籲大家從這五個面向出發，構思具體政策，以解決當前親職教育欠缺、兒少保護窗口疊床架屋、各單位橫向縱向聯繫不足、社工人力嚴重不足及待遇過低等問題。

她也提議將加害者納入保安處分，強制矯正加害人，避免再犯，減少下一個虐童事件發生，也降低社工等相關人士的負擔。她承諾，會積極推動修法、監督政府機關，儘快建立完善的兒少保護機制，讓每個孩子能夠健康安全成長。

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