【即時短評】駐外館處老大心態 急難救助竟分淡旺季

2018-07-11 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



「目前我國在全球100多個大城市，設有駐外館處，均願保護您的權益，並樂助您解決困難。」外交部網頁提醒國人在海外，駐外館處能幫的忙，包括盡速補發護照或核發入國證明書、代為聯繫通知親友或雇主等事宜。但國人海外申辦護照卻遭拒，海外急難救助竟有平日、假期之別，凸顯駐外館處老大心態。

秦姓民眾向本報投訴，因未成年子女的護照即將到期，又要出國，因此送件到駐紐約台北經濟文化辦事處申請換發新護照，竟遭自家經文處刁難，稱「暑假不收急件」，根據外館對秦小姐的解釋，因為人手不足、過去補發護照曾惹來官司，因此從嚴認定。這起個案就可看出，外館人員拿著雞毛當令箭，漠視國人權益。

外交部業務中包含提供國人急難時的協助，雖說申請護照補發稱不上急難，卻是海外國人可能碰到的狀況，外館在暑假期間因人手不足，就不受理急件；國人若護照有問題，還得回國辦理，明顯不合理，還要求父母雙方都到場。護照管理雖牽涉個人身分證明，謹慎面對是原則，但絕非外館人員卸責的說法，更不應拿這個理由來懲罰、刁難民眾。