顛覆鬼月迷思 台史博推鬼魅夏令營和仙怪實驗室

2018-07-11 02:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



鬼月即將來臨。傳統文化視鬼月為禁忌，國立台灣歷史博物館（台史博）卻顛覆偏見，推出「仙怪歷險記」、「台灣妖怪鬼魅故事創作夏令營」等暑期活動，邀親子、青少年來博物館「抓怪」，從台灣豐富的仙怪文化中挖掘台灣歷史。

寶可夢曾風靡一時，台史博推出趣味不輸寶可夢的「仙怪歷險記」App遊戲。此一App結合AR擴增實境技術，將台史館常設展裡的重點文物擬化成仙怪，讓觀眾從仙怪地圖中尋找其蹤跡；並透過和「仙怪」們的趣味對話、自拍體驗等虛實混合的情境，讓文物「活」起來。

延伸「仙怪歷險記」App中仙怪的特色造型，台史博推出仙怪實驗室手作DIY系列活動，包括「仙怪色彩成形術」、「仙怪故事紙玩意」、「照妖鏡」等主題，藉彩色黏土、仙怪故事繪本、創意折紙、鏡子徽章壓模等活動，讓親子能在手作遊戲中認識文物的故事。

台史博館內的兒童廳也同步推出「黑水溝仙怪大冒險」戲劇演出，藉戲劇傳達漢人辛苦渡海來台，從天災人禍、疾疫誕生的信仰習俗。圓形劇場則播放以台灣民間信仰為主軸的電影「魔法阿媽」，呈現民間習俗及信仰在傳統社會的重要性。

創造寶可夢熱潮的日本，不以鬼怪文化為禁忌，反倒視其為提供創作能量的沃土。以日本為師，台史博與台南市私立瀛海高中合作推出台灣首創的「妖怪鬼魅故事創作夏令營」，帶領國高中學生一起認識台灣史上的妖怪、鬼魅，並透過戲劇老師指導創作故事腳本及圖像，其成果將於台史博展場中發表，邀民眾一起參與。