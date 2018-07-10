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台南市副市長張政源 接交通部政次

2018-07-10 20:00聯合報 記者董俞佳╱即時報導

交通部今天宣布，總統核定交通部政務次長由原台南市副市長張政源擔任。

交通部表示，交通部政務次長范植谷今年7月16日退職，遺缺奉總統任命由台南市副市長張政源擔任。

交通部指出，張政源現年62歲，交通大學交通運輸研究所博士，70年特種考試交通事業人員鐵路人員高員級考試業務類運輸營業考試及格。歷任台灣省政府交通處旅遊局局長、交通部觀光局專門委員駐紐約台北經濟文化辦事處觀光組主任、交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處長、臺南市政府交通局局長、台南市副市長等職務。

台南市副市長張政源將於7月16日接任交通部政務次長。 聯合報系資料照片／記者鄭維...
台南市副市長張政源將於7月16日接任交通部政務次長。 聯合報系資料照片／記者鄭維真攝影
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