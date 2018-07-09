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法務部：死刑執行不宜躁進處理

2018-07-09 13:12中央社 台北9日電

針對死刑執行議題，法務部次長陳明堂今天受訪時再度表示，沒有說要廢除死刑，也沒有說不執行死刑，也沒有特定時間表，不宜躁進處理。

陳明堂今天出席法務部卸、新任高階主管暨所屬檢察機關首長聯合交接及宣誓典禮，會後接受媒體聯訪。

針對台北市長柯文哲昨天提到，若要廢除死刑，就必須徹底實行終身監禁，而非判無期徒刑後又假釋；陳明堂表示，以前有一個逐步廢除死刑的小組在研究，這個議題屬於要深入研究議題之一，不是沒有考慮過，但配套為何、終身監禁對受刑人身心如何保障、會不會衍生更大問題等，都會在逐步廢除死刑小組中做深度討論。

死刑

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