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鮭魚先生推廣挪威鮭 掛保證生食無虞

2018-07-08 17:08中央社 台北8日電

挪威海產推廣協會東南亞總監西特恩施來德（Jon Erik Steenslid），談起鮭魚渾身是勁，立即化身鮭魚先生，他知道台灣人愛吃生魚片也關心食安，來台總不忘保證挪威鮭生食無虞。

挪威是全球最大養殖鮭魚出口國，挪威海產推廣協會（NSC）成立於1991年，隸屬於挪威貿工漁部，西特恩施來德負責台灣及東南亞地區的行銷及推廣。

根據挪威海產推廣協會統計，進口挪威鮭魚前幾名亞洲國家中，台灣的進口量不算多，以2017年為例是1萬856公噸，排第4名，但以2355萬人口數來看，2017年平均每名台灣人吃到挪威鮭魚約461公克，是亞洲第2。

西特恩施來德每年都會來台灣辦推廣會，日前還找了挪威名廚來台介紹鮭魚料理。

西特恩施來德說，挪威海產推廣協會很重視台灣市場，也了解台灣人愛吃生魚片，同時更心食安問題，台灣消費者可以放心，挪威養殖的鮭魚從魚卵到成魚，層層嚴密監控把關，每年包括餵食的飼料到養殖過程及環境，抽查次數高達1萬2000次，且每一尾鮭魚都有履歷可查詢。

西特恩施來德說，根據歐盟規定，一般海產必須經由冷涷方式殺死寄生蟲，但挪威的養殖鮭魚是唯一不必冷凍就符合歐盟的食品安全衛生要求，不但沒有寄生蟲，重金屬也是零檢出。

挪威名廚甘納顏森（Gunnar Jensen）日前在推廣會上示範鮭魚料理時也說，他天天都會料理鮭魚餐，至今沒見過有寄生蟲的挪威鮭魚。

甘納顏森說，一般人很容將鮭魚煎得太熟，建議只要雙面各煎一至兩分鐘就可起鍋，這時鮭魚內部溫度約攝氏40度出頭，吃起來口感最好。

甘納顏森也介紹可將生鮭魚及煎熟的鮭魚加上牛奶，用果汁機攪拌成鮭魚醬，成為配料，增加菜色風味。

挪威寄生蟲東南亞

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