親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
願景／世代共榮
農產品價格崩盤
軍公教年改爭議
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

泰國岩洞水位大降30公分 受困13人可能徒步出洞

打爆球后！謝淑薇不按牌理出牌 連練球搭檔都喊苦

颱風未到菜先漲1成 農糧署：仍在合理價格內

2018-07-08 12:48中央社 台北8日電

受到颱風瑪莉亞朝台灣逼近影響，台北果菜市場今天平均交易價較昨天30.6元漲約1成，每公斤達34.1元。農委會農糧署表示，目前價格都還在合理範圍內，會密切觀察颱風影響程度。

根據中央氣象局今天最新天氣預報，颱風瑪莉亞朝台灣北部近海移動，如果路徑不變，最快明晚發布海上颱風警報，也不排除10日上半天發布陸上颱風警報；不過，颱風還沒來，今天菜價已先上漲。

根據農產品批發市場交易行情站資料顯示，今天台北果菜批發市場蔬菜，民眾常購買的葉菜類包含小白菜、甘藍、空心菜都已漲價，小白菜從每公斤37.2漲至41.8元，漲幅約1成2，空心菜則從每公斤44.4元漲至57.4元，漲幅近3成。

此外，配菜用的九層塔也從每公斤64.5漲到82.3元，漲了2成7，芫荽則由每公斤129元漲到195.7元，漲幅高達5成1，青蔥也從每公斤54.8元升至75.5元，漲幅3成7。

行政院農業委員會農糧署表示，今天台北果菜市場蔬菜交易量1380公噸，較昨日1314公噸，增加66公噸，增幅5%。平均每公斤交易價格34.1元，較昨日30.6元，上漲3.5元，漲幅11.4%。

農糧署指出，菜價漲是因強颱瑪莉亞將影響台灣，承銷人備貨需求增加所致，但目前蔬菜供應充裕、品質優良，價格也在合理範圍內，後續會密切注意瑪莉亞颱風對蔬菜產區影響。

颱風菜價氣象局

相關新聞

雇主積欠工資墊償基金38億 蔣萬安建議政府這樣做

2018-07-08 11:36

潑漆4個月後 大溪慈湖蔣公陵寢今開放

2018-07-08 10:53

謝曉星說核四不安全 台大醫：你不是民進黨原能會小組長

2018-07-08 08:57

聯合報一周大事7/1~7/7

2018-07-08 02:02

丘成桐數學獎 小綠綠摘金牌

2018-07-08 01:04

3Q退警志工 建「安全走廊」護學童

2018-07-08 01:04

台日交流高峰會 賴揆盼日助我入CPTPP二輪談判

2018-07-07 22:51

出席台日交流高峰會 賴揆期待日本助台加入CPTPP

2018-07-07 18:02

父母過去棄養我 老了卻得幫他出安置費？

2018-07-05 13:36

俗世與神事的戰爭／管不了 My God !

2018-07-04 16:24

遊客中心 打卡「趣」

2018-07-04 15:20

大老闆們的總導師 司徒達賢70歲屆退「不退休」

2018-07-04 14:24

花博「全期間票」即日起預購 票價平均每日不到12元

2018-07-07 10:00

南國夏日，見城實境遊等你來挑戰

2018-07-03 10:00
看更多

熱門文章

退休員警：時也命也運也非我所願 不拚活不下去

2018-07-07 14:30

年改衝擊 退役老兵感嘆一生給了國家「用完就丟」

2018-07-07 16:12

謝曉星說核四不安全 台大醫：你不是民進黨原能會小組長

2018-07-08 08:57

陳菊要農委會檢討產銷 林濁水諷：府秘書長升級了

2018-07-08 09:22

美國2飛彈驅逐艦經台灣海峽 國防部：全程掌握

2018-07-07 20:26

內門鳳梨部分棄採是假新聞？ 農民：是事實別模糊焦點

2018-07-07 18:28

美2艘驅逐艦通過台海 總統府：持續努力維持兩岸現狀

2018-07-07 20:39

颱風假怎麼放？ 柯P：將盡量避免放半天

2018-07-08 11:01

陳菊說執行死刑需要高度共識 孫大千：法律保障瘋子

2018-07-08 10:32

姚文智推人民有感政策？ 孫大千：應先搶救蔡英文

2018-07-08 09:21

軍改「多的要砍、少了不補」？議員批「吃老兵豆腐」

2018-07-07 16:56

美艦穿台海 知情人士：劃戰略底線防中破壞區域現狀

2018-07-07 22:16

大巨蛋事件又遭抗議 柯文哲直接拿麥克風回應

2018-07-07 17:41

日本豪雨 蔡英文：台灣做好準備提供任何支援

2018-07-07 22:48

美軍艦通過台海 學者：向北京傳達訊息

2018-07-07 23:02

廢死？ 柯P：死刑是根深蒂固的中華文化要廢除不容易

2018-07-08 10:39

台南市長選戰／藍聞到不同氛圍 力求一拚

2018-07-08 00:55

「死刑絕對不能廢！」 侯友宜：政府應捍衛正義

2018-07-07 14:55

七七81周年 老將：此間崇日棄祖 誰記得蘆溝橋？

2018-07-07 21:12

美2艘驅逐艦 通過台灣海峽 知情人士解讀…

2018-07-08 00:20

史亞平投書 中國施壓矮化台灣稱謂是霸權行為

2018-07-07 19:56

台南市長選戰／綠挺賴反賴交鋒 恐有隱憂

2018-07-08 00:48

丁守中競選團隊布局近底定 強打張善政、王育敏形象牌

2018-07-07 18:24

綠黨部主委餐廳成立後援會 侯友宜：有付錢就好

2018-07-07 14:31

監院彈劾吳茂昆 爭議未歇

2018-07-07 22:30

影／果價暴跌再傳加工廠拒收 陳菊：不實消息傷農民

2018-07-07 13:49

軍改通知函出包 「排除人為蓄意」

2018-07-08 00:15

北市選情升溫 藍白綠戰鬥編組漸成形

2018-07-07 23:25

影╱郝龍斌批林佳龍降紫爆標準是欺騙 台中市新聞局長：郝錯了

2018-07-07 13:25

軍人年改出包「有內鬼」？ 退輔會：初步排除人為蓄意

2018-07-07 20:52

侯友宜：選舉不比花招口才 務實往前走

2018-07-07 16:45

農產產銷失衡 陳菊：農委會應檢討

2018-07-08 00:24

台南8旬老農婦夫猝逝 鳳梨銷不出民代援手

2018-07-07 17:06

陸軍6軍團「發揚槍道」百人刺槍 隊友求婚成功

2018-07-07 17:50

台南關廟鳳梨傳棄收 農會：產季尾聲少數品質不好

2018-07-07 15:23

影╱陳水扁錄影現身全國阿扁家族千人聚會

2018-07-07 14:53

美2飛彈驅逐艦通過台海 外交部：密切關注情勢發展

2018-07-07 20:54

李登輝是民粹元凶？ 柯P：他改變台灣國家性格

2018-07-08 10:54

有夠敷衍…國安日報沒整理過 直接印超連結「詳全文」

2018-07-07 13:34

面對民粹困境 柯文哲：以更民主方式解決

2018-07-07 15:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top