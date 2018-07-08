颱風未到菜先漲1成 農糧署：仍在合理價格內

2018-07-08 12:48 中央社 台北8日電



受到颱風瑪莉亞朝台灣逼近影響，台北果菜市場今天平均交易價較昨天30.6元漲約1成，每公斤達34.1元。農委會農糧署表示，目前價格都還在合理範圍內，會密切觀察颱風影響程度。

根據中央氣象局今天最新天氣預報，颱風瑪莉亞朝台灣北部近海移動，如果路徑不變，最快明晚發布海上颱風警報，也不排除10日上半天發布陸上颱風警報；不過，颱風還沒來，今天菜價已先上漲。

根據農產品批發市場交易行情站資料顯示，今天台北果菜批發市場蔬菜，民眾常購買的葉菜類包含小白菜、甘藍、空心菜都已漲價，小白菜從每公斤37.2漲至41.8元，漲幅約1成2，空心菜則從每公斤44.4元漲至57.4元，漲幅近3成。

此外，配菜用的九層塔也從每公斤64.5漲到82.3元，漲了2成7，芫荽則由每公斤129元漲到195.7元，漲幅高達5成1，青蔥也從每公斤54.8元升至75.5元，漲幅3成7。

行政院農業委員會農糧署表示，今天台北果菜市場蔬菜交易量1380公噸，較昨日1314公噸，增加66公噸，增幅5%。平均每公斤交易價格34.1元，較昨日30.6元，上漲3.5元，漲幅11.4%。

農糧署指出，菜價漲是因強颱瑪莉亞將影響台灣，承銷人備貨需求增加所致，但目前蔬菜供應充裕、品質優良，價格也在合理範圍內，後續會密切注意瑪莉亞颱風對蔬菜產區影響。