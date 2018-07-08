丘成桐數學獎 小綠綠摘金牌

已考上台大數學系的北一女學生林芮吟，獲丘成桐數學獎金牌獎。 記者林良齊／攝影 分享 facebook

第十屆丘成桐中學數學獎昨頒獎，由北一女中學生林芮吟獲金牌獎，研究主題是「可四元列表」著色問題。中央研究院院士丘成桐頒獎後感嘆，現在女數學家太少，很可惜，他鼓勵女孩子多念數學系，「只要念得好，在學界找到終身位置沒有問題」，臉書、微軟等大公司也常高薪聘數學家作研究。

丘成桐說，台灣念數學系的女孩子比較少，許多家長、媒體不了解，以為念數學系沒前途，其實恰恰相反，反而他的兒子就讀生物學系，還得花十到十五年才獲終身教職，比數學家多花一倍以上時間。

中研院院士丘成桐鼓勵女孩子多念數學系。 記者吳姿賢／攝影 分享 facebook

除了投身學界，丘成桐說，Google、Facebook、Microsoft等各大公司都非常需要數學家，且薪水優渥，連華爾街大型投資銀行也常請他介紹學生。

但丘成桐笑說，不希望優秀的數學系學生被大公司挑走，他都不願意介紹，當大學教授、投入研究也是很好選擇。過去他曾被投資公司出價十倍以上薪水挖角，但他從未考慮。

今年已考上台大數學系的林芮吟說，從小就看到「四色定理」，但一個國小學生都可以懂的定理最後卻得透過電腦證明其可行，就讀高中時便不斷探討。她採用圖論的「放電方法」，證明「若平面圖不包含相鄰的三角形、相鄰的四邊形與特定的環狀結構，則平面圖為可四元列表著色」。

評審團認為林芮吟的作品嚴謹有深度，且具高度原創性。評審團召集人、台大數學系教授陳俊全甚至認為已有可發表在專業期刊的水準。獲金牌除可獲六萬元獎金，將來念大學數學系，最多還可獲四十八萬元獎學金。