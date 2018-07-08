3Q退警志工 建「安全走廊」護學童

基隆一群退休警察組成「3Q退警志工」，在11所國小幫忙維護學校交通及環境安全，建構安全走廊。 圖／基隆市警局提供 分享 facebook

三年前台北市文化國小八歲女童慘遭割喉喪命，校園安全亮紅燈。基隆市一群退休警察組成「3Q退警志工」，除了協助導護老師維護交通安全，也會運用昔日專業，巡邏學校周遭道路騎樓。

「3Q退警志工」在11所國小幫忙維護學校路口、周遭環境安全，建構安全走廊。 圖／基隆市警局提供 分享 facebook

北投文化國小女童在校內遇害，震驚社會。基隆市退休警察協會興起護童念頭，號召成立3Q退警志工，目前有五十多名退警加入。

基隆市退休警察協會理事長賴慶宗說，退休警察身經百戰，協助國小大門及周邊護童勤務很合適。曾有志工在校園附近看到一名毒品人口，這名男子疑似因吸毒神智不清，馬上報警逮人，化解對學生的安全威脅。

穿著藍色背心3Q退警志工，每天上學時段會在學校路口維護學童安全。九十二歲的蔡朝成是年紀最大的一位，雖然年長，因曾當過十七年保護國家元首安全的特勤人員，打得一手好拳，依舊硬朗。

蔡朝成說，看著學童安全回家，心情很愉快，就像他還在當警察一樣，繼續當學童的人民保母，一天不出勤就覺得不舒服。

退警志工目前有十一所學校各配置五名退警志工，配合學校志工、導護媽媽及老師共同維護學童人身及交通安全。

「3Q退警志工」在11所國小幫忙維護學校路口、周遭環境安全，建構安全走廊。 圖／基隆市警局提供 分享 facebook

基隆市有退警巡邏維護學生安全，新北市五股區成州里也很關心學童安全，里長陳林益每天除與志工排班導護交通，還會不定時巡邏學校周邊空屋，就連深夜時段也會帶領巡守隊夜巡校園，守護學童安全。