親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
軍公教年改爭議
農產品價格崩盤
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

何時戴口罩喝豬血湯 環保署空品紫爆日不同調？

日本千葉外海規模6強震東京有感

台日交流高峰會 謝長廷盼善的循環擴散

2018-07-07 20:11中央社 高雄7日電

駐日代表謝長廷今天出席第4屆台日交流高峰會，他表示，台、日彼此關懷、幫助，「善的循環」堪為世界和平的典範，並期盼「善的循環」擴散到亞洲，甚至世界。

第4屆台日交流高峰會在高雄展覽館舉行，行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊等人出席。謝長廷就台日關係進行專題演講，今天會中邀請陳明賢教授、農委會副主委李退之及日方專家座談，對談議題特別著墨智慧城市、高齡化議題，以及創意農業行銷，分享彼此經驗，促進雙方民生經濟與產業發展的交流，開啟台日更多元化合作的契機。

謝長廷肯定交流會辦得盛大成功，他指出，台日交流會首次跨海來台舉辦，且首次由女性議長申辦。樂見台日議員透過高峰會議增進彼此交流、互訪及關懷，相信只要民間友好、政府關係就會更友好。

謝長廷認為，台日交流有助於經濟的發展，從各地方政府爭取飛機直航到成為定期航線，帶來的經濟及觀光效益可見一斑。例如日本高中生畢旅已將台灣列為首選的海外遊程，已超過赴夏威夷的人數；台灣赴日觀光客近10年增加5倍，也盼日本來台人數能再成長。

謝長廷說，台日交流更密切，不僅議會締結友好關係，還在災害時相互幫助，從921地震、日本311大地震、高雄氣爆等，彼此關懷互動頻繁。他舉花蓮地震為例，日本首相安倍致信總統蔡英文，並親筆寫下「台灣加油」表達關心；大阪地震，蔡總統則在推特上發文關切，安倍在推特上說「患難見真情」，很感謝台灣朋友的關心。

謝長廷說，從台、日彼此的關懷，台灣和日本已是真正的朋友。他用「善的循環」形容台日互相幫助，台日關係的這個境界堪為世界和平的典範，希望這個善的循環可以擴散到亞洲、世界，期盼大家以擁抱「善的循環」為目標。

高雄市議長康裕成發表「高雄宣言」，提到台、日都是亞太民主夥伴，雙方在發生災害時互相關心與協助，可謂患難見真情，這次高峰會致力合作讓世界更美好，支持雙方為國際做出貢獻，宣示擴大雙方民間廣泛交流，促進雙方觀光共榮，並支持台灣參與國際組織，讓台日攜手成為最緊密的區域夥伴。

台日交流高峰會2015年第一屆於金澤市舉行；第二屆在和歌山舉行，廣邀日本全國日台友好議員參加，當年也發表重視航空安全以及支持台灣參與ICAO等國際組織；第三屆在熊本市舉辦，促進台日交流，且全面深化雙方友好關係，同時康裕成成功爭取到這屆台日交流高峰會首次跨海來台舉辦。

謝長廷地震台日關係

相關新聞

原能會主委批核四不安全 遭前處長打臉昨是今非

2018-07-06 20:22

新二代機車行內讀書奪第一　展望會資助獲總統教育獎

2018-07-06 19:22

法務部核定矯正機關首長 主秘調升副署長

2018-07-06 19:19

影／56人獲頒總統教育獎 蔡英文：希望大家努力向前

2018-07-06 17:19

核四燃料棒外運花7億元 台電：5年可攤平

2018-07-06 16:37

父母過去棄養我 老了卻得幫他出安置費？

2018-07-05 13:36

俗世與神事的戰爭／管不了 My God !

2018-07-04 16:24

遊客中心 打卡「趣」

2018-07-04 15:20

大老闆們的總導師 司徒達賢70歲屆退「不退休」

2018-07-04 14:24

花博「全期間票」即日起預購 票價平均每日不到12元

2018-07-07 10:00

南國夏日，見城實境遊等你來挑戰

2018-07-03 10:00
看更多

熱門文章

吳茂昆彈劾案監院窩裡反？下一場內戰是…年改

2018-07-07 08:00

文大宿舍移劍潭？孫大千：三理由戳中大家笑點

2018-07-07 11:09

年改逼出新就業潮 退警轉職看守平交道

2018-07-07 00:20

小燈泡案引公憤 孫大千5問蔡英文

2018-07-07 08:58

退休員警：時也命也運也非我所願 不拚活不下去

2018-07-07 14:30

影╱證據在這！鳳梨棄採山頭爛一堆 老農嘆息

2018-07-07 12:05

蔡政府未執行死刑惹議 陳菊：需要高度社會共識

2018-07-07 10:25

軍改讓她憂未來…不能領半俸 身障女兒怎辦？

2018-07-07 00:44

年改衝擊 退役老兵感嘆一生給了國家「用完就丟」

2018-07-07 16:12

中高齡就業法下周預告 未來雇退休軍公教擬補助業者

2018-07-06 22:01

爆量！年改訴願潮湧現 地方政府瘋狂大加班

2018-07-07 07:52

軍改通知函出包 傳鎖定疑犯

2018-07-07 00:49

胡志強：民進黨執政 香蕉、鳳梨、火龍果都爛了

2018-07-07 12:02

影╱陸施壓美航空改台名 駐美代表高碩泰：踩台灣底線

2018-07-07 08:59

年改訴願湧到…地方政府忙翻 瘋狂大加班

2018-07-07 00:25

年改效應… 罹癌警拖老命 不敢退休！

2018-07-07 00:37

2020「柯宋配」？柯文哲：言之過早

2018-07-07 11:27

鳳梨堆如山 火龍果多賣多賠

2018-07-06 23:07

內門鳳梨部分棄採是假新聞？ 農民：是事實別模糊焦點

2018-07-07 18:28

連習四會 連辦、吳敦義同聲：不代表國民黨

2018-07-07 00:04

財經觀點╱年改還利於民 可考慮發消費券

2018-07-07 00:45

軍改「多的要砍、少了不補」？議員批「吃老兵豆腐」

2018-07-07 16:56

影／果價暴跌再傳加工廠拒收 陳菊：不實消息傷農民

2018-07-07 13:49

慶祝搭熱氣球 周美青「三七步」酷酷

2018-07-07 00:01

水果價跌 陳菊：農委會願承擔但也不希望被故意操作

2018-07-07 11:19

綠黨部主委餐廳成立後援會 侯友宜：有付錢就好

2018-07-07 14:31

影╱郝龍斌批林佳龍降紫爆標準是欺騙 台中市新聞局長：郝錯了

2018-07-07 13:25

「死刑絕對不能廢！」 侯友宜：政府應捍衛正義

2018-07-07 14:55

大巨蛋事件又遭抗議 柯文哲直接拿麥克風回應

2018-07-07 17:41

AIT處長下周離任 梅健華：不會用維安表態政治立場

2018-07-07 00:20

受年改與不景氣影響 社福機構捐款減

2018-07-07 10:14

「勇哥」駁邱彰 「阿扁從來不賣官也不買官」

2018-07-07 07:53

文大宿舍爭議 柯文哲：公宅是最後救濟方案

2018-07-07 11:38

蔡政府堅拒執行死刑 柯志恩：廢死是「台灣價值」嗎？

2018-07-07 12:33

侯友宜：選舉不比花招口才 務實往前走

2018-07-07 16:45

最大咖警察大頭娃娃是你？侯友宜：頭套不想拿下來

2018-07-07 12:35

台南關廟鳳梨傳棄收 農會：產季尾聲少數品質不好

2018-07-07 15:23

台南8旬老農婦夫猝逝 鳳梨銷不出民代援手

2018-07-07 17:06

影╱陳水扁錄影現身全國阿扁家族千人聚會

2018-07-07 14:53

中國施壓更名 高碩泰：台灣主權尊嚴無可退讓

2018-07-07 08:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top