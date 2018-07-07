台日交流高峰會 謝長廷盼善的循環擴散

2018-07-07 20:11 中央社 高雄7日電



駐日代表謝長廷今天出席第4屆台日交流高峰會，他表示，台、日彼此關懷、幫助，「善的循環」堪為世界和平的典範，並期盼「善的循環」擴散到亞洲，甚至世界。

第4屆台日交流高峰會在高雄展覽館舉行，行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊等人出席。謝長廷就台日關係進行專題演講，今天會中邀請陳明賢教授、農委會副主委李退之及日方專家座談，對談議題特別著墨智慧城市、高齡化議題，以及創意農業行銷，分享彼此經驗，促進雙方民生經濟與產業發展的交流，開啟台日更多元化合作的契機。

謝長廷肯定交流會辦得盛大成功，他指出，台日交流會首次跨海來台舉辦，且首次由女性議長申辦。樂見台日議員透過高峰會議增進彼此交流、互訪及關懷，相信只要民間友好、政府關係就會更友好。

謝長廷認為，台日交流有助於經濟的發展，從各地方政府爭取飛機直航到成為定期航線，帶來的經濟及觀光效益可見一斑。例如日本高中生畢旅已將台灣列為首選的海外遊程，已超過赴夏威夷的人數；台灣赴日觀光客近10年增加5倍，也盼日本來台人數能再成長。

謝長廷說，台日交流更密切，不僅議會締結友好關係，還在災害時相互幫助，從921地震、日本311大地震、高雄氣爆等，彼此關懷互動頻繁。他舉花蓮地震為例，日本首相安倍致信總統蔡英文，並親筆寫下「台灣加油」表達關心；大阪地震，蔡總統則在推特上發文關切，安倍在推特上說「患難見真情」，很感謝台灣朋友的關心。

謝長廷說，從台、日彼此的關懷，台灣和日本已是真正的朋友。他用「善的循環」形容台日互相幫助，台日關係的這個境界堪為世界和平的典範，希望這個善的循環可以擴散到亞洲、世界，期盼大家以擁抱「善的循環」為目標。

高雄市議長康裕成發表「高雄宣言」，提到台、日都是亞太民主夥伴，雙方在發生災害時互相關心與協助，可謂患難見真情，這次高峰會致力合作讓世界更美好，支持雙方為國際做出貢獻，宣示擴大雙方民間廣泛交流，促進雙方觀光共榮，並支持台灣參與國際組織，讓台日攜手成為最緊密的區域夥伴。

台日交流高峰會2015年第一屆於金澤市舉行；第二屆在和歌山舉行，廣邀日本全國日台友好議員參加，當年也發表重視航空安全以及支持台灣參與ICAO等國際組織；第三屆在熊本市舉辦，促進台日交流，且全面深化雙方友好關係，同時康裕成成功爭取到這屆台日交流高峰會首次跨海來台舉辦。