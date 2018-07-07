文化資產會議花蓮登場 開發與保存求平衡

2018-07-07 20:05 中央社 花蓮縣7日電



全國文化資產會議分區論壇今天在花蓮文創園區登場，花蓮縣文化局長陳淑美提出增加各縣市文化局處的預算比例，挹注補助考古遺址等；與會者皆盼追求開發與文資保存能平衡。

「2018全國文化資產會議」第7場分區論壇花蓮場今天在花蓮文化創意產業園區舉辦，花蓮縣文化局相關人員、交通部台灣鐵路局、學者專家、在地鄉親及文資保存團體進行交流對話。

文化部文化資產局長施國隆表示，全國文化資產會議目的在建立開放溝通的平台，積極聆聽、蒐集各界意見。地方主管機關善用法制工具，如遇緊急情況，依文資法第20條暫定古蹟啟動；另於審議前，應成立專案小組進行文化資產價值評估。

施國隆指出，縣市政府盡速成立文化資產專責機構，投入文化資產保存工作；新修正文資法強調文化資產價值優先保存原則，健全文化生態系、歷史、藝術價值，在民間與公部門齊心協力下，建構完整的文資保存體系。

陳淑美表示，希望能在文化基本法中明訂提高各縣市文化局處的預算比例，以挹注文資保存資源；強化國公有文化資產的保存維護權責、考古遺址補助機制、再造歷史現場計畫執行情形、原住民族文化資產等相關議題。

與會者提出包括重視文化資產跨世代傳遞的永恆價值、文化資產全民教育、私有文資獎勵與補償；另也提出美崙溪畔建築群保存、木造結構的歷史建築應提高火險額度以防止「自燃」、紀錄移居花蓮各族群的歷史、增進保存口述傳統使其融入當代社會生活、加強歷史影像如老照片的蒐集、進行阿美族巫師群及水源地乩童文化等調查研究工作，以豐富文化資產多元內涵。