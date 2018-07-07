內門鳳梨部分棄採是假新聞？農民：是事實，別模糊焦點

2018-07-07 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



鳳梨價格差，高雄市內門農民黃萬惠苦惱種植的大量鳳梨滯銷，棄採爛在田裡，經黃家人連絡本報記者昨天到現場採訪，拍攝黃萬惠說法，不料事後農委會指是假新聞。內門農會總幹事洪輝煌今天赴果園勘查，黃的女兒也提出數據說，家中鳳梨品質向來很好，價格卻每況愈下，4月3日賣每公斤38.8元，6月27日均價卻只有6.2元，賠本販售與棄採全是事實，鳳梨爛在田裡，大家都看得到，怎會是假新聞。

近日農民抗議鳳梨價格崩盤，農委會主委林聰賢「不解鳳梨農為何抗議」、「南部價格3、40元」之說引發討論。冒雨幫忙父親採收過熟鳳梨的黃姓農家女兒6日抱怨說，家中鳳梨賣不出去，留在田間腐爛。

內門區農會總幹事洪輝煌今天上午走訪黃萬惠鳳梨園。他表示，今年農會收購鳳梨外銷日本，總數41噸，價格不差，每公斤介於25元至30元之間，很努力幫農民行銷鳳梨。

洪輝煌指出，從3月27日至7月5日，農會總共代收黃萬惠的1999件貨品，總重量20.739公噸，此數量是總產量的9成左右，平均價格22.5元，總收入46萬元，不可能大面積棄採；棄採果粒是尾期劣果，總數4至5千株，價格只有3至5元。

農民黃萬惠表示，種植一甲地鳳梨，產量3萬株、重量約40幾噸，分5期採收，之前販售的價格沒有虧本，所以未統計進去。第一時間宣稱產量只有2萬株，後期價格不好，真的只有採收3成，尤其6月27日均價6.2元，527公斤只賣3286元，很多鳳梨無法採收。