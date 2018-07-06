腦麻兒獲總統教育獎 柯虹宇媽媽：別放棄孩子

2018-07-06 19:44 中央社 台北6日電



台中市喀哩國小的柯虹宇獲得今年總統教育獎，柯媽媽沈雯瑄說，希望讓更多媽媽知道「不要放棄孩子」，他們的天份是在某個窗口，當妳打開來時會發現，他們是無以倫比的孩子。

今年總統教育獎獲獎者大專、高中職、國中及國小組獲獎學生共56名，總統蔡英文今天在總統府親自頒獎給得獎者。

得獎者之一、柯虹宇克服腦性麻痺多重障礙，透過鍵盤與人溝通，突破先天無口語能力的禁錮，展現卓越的詩文才華，獲得文化部文薈獎肯定，有教授出資為她出版詩集，金鐘導演曹瑞原為她拍攝微電影。

柯虹宇的媽媽沈雯瑄今天受訪提到，小宇是先天腦性麻痺的孩子，出生4個月，因為癲癇才發現小宇是廣泛性的腦損傷，醫生說小宇可能一輩子都不會走路。

沈雯瑄回憶，小宇從6個月大開始做復健，復健到3歲半才開始放手走路；不過，小宇3歲時又被診斷是自閉症，對她而言，根本是晴天霹靂，但她覺得孩子只要活著就有希望，她持續帶小宇做療育，孩子肢體都正常，只是語言能力沒有出來。

沈雯瑄說，小宇8歲時，榮總醫生告訴她們有個文字溝通的社團，剛開始她不抱希望，因為覺得沒有學過注音符號的孩子怎麼學打字，抱著姑且一試的心態，結果發現小宇不僅會打字，而且創作很多文章，數學也是無師自通，小宇還跟校長反映想到台大上數學課，校長讓小宇去上台大數學系旁聽課程。

她說，小宇的數學與語文能力是與生俱來，家長其實只是從旁發現她這方面的能力；「這些自閉孩子內在的潛在能力是我們無法想像的，只是被他們封鎖在他們自己的世界，被我們忽略了」。

沈雯瑄透露，剛開始知道女兒是腦麻的孩子時，她也崩潰了，經歷很長一段時間，才慢慢走出來，因為信仰讓她覺得每個生命都有存在的意義；而這一路走來，她看到很多比小宇更嚴重的孩子一直在做復健，她很幸運小宇透過文字溝通，可以表達想法，可以去上數學課，小宇的夢想是當台大數學系的教授。

她說，也希望讓更多媽媽知道「不要放棄孩子」，沒有任何的語言能力，也不要放棄，「他們的天份是在某一個窗口，當妳打開來的時候，會發現他們是無以倫比的孩子」。

台北市桃源國中的林燕依，也是今年的總統教育獎得主。罹患罕見疾病「類早老症」的林燕依，併有認知缺損、手腳變形。

林燕依的媽媽陳舒婷受訪時提到，醫生說有「類早老症」的孩子存活的年紀是12歲到27歲，林燕依有弱視，視力約0.2，但是林燕依對顏色的敏感度很高，學校幫她開了畫展；看到女兒畫展時，她很感動，覺得替女兒完成一件生命中的大事。