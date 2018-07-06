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藏語院士孫天心 要年輕人別怕入冷門科系

2018-07-06 02:44聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

中研院語言學研究所研究員孫天心，昨當選中研院第32屆院士。他是這一代最傑出的藏緬語言學家，親自調查的藏緬語言及方言近廿種。他謙稱自己的研究是「冷門中的冷門」，卻因此當選院士。他以此勉勵年輕人不要只想進熱門科系，「進熱門領域，就業前景反而不好」；在冷門的領域，也都必須努力培育人才。

孫天心長期針對喜馬拉雅山東麓藏緬語進行廣泛深入的調查研究，過程中識別藏、羌、達尼語群新的瀕危語種，豐富學界的視野。他指出，研究藏語，其實對研究漢語很有幫助。藏語和漢語關係密切，研究藏語可以讓讓語言學家「開拓眼界」，「走出去，進來看得更清楚，會更理解」，最後回饋到漢語的研究之上。

談到人文學科衰微，他有些感慨，更擔心語言學的學子「愈來愈少」。他認為人文學科乍看冷門，「一走進去吸引力無窮」。他以自己擅長的田野調查為例，「走到鄉下，了解更多文化與動植物，是很豐富的學習經驗」，希望年輕人眼睛看得更遠。

另一位人社組院士鄭毓瑜，是知名的中國文學批評專家，擅長結合中西人文思潮、為古典與近現代文學開拓具前瞻性和跨領域的視野。她的研究從六朝文學出發，往上討論詩經、楚辭，往下到清末黃遵憲，完整的體系研究廣受和學界與比較文學界推崇。

女性在院士中占少數，本屆僅選出五位女性，已是歷屆最多。她表示，做學術感謝家人的長期支持，「好之者不如樂之者」，對學術研究「我一生樂此不疲」。

中研院語言學研究所研究員孫天心，當選中研院第32屆院士。記者陳宛茜/攝影
中研院語言學研究所研究員孫天心，當選中研院第32屆院士。記者陳宛茜/攝影
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院士中研院喜馬拉雅山

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