傳統領域引紛爭 原民會：加強溝通

2018-07-06 01:17 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



南投縣魚池鄉上個月全鄉被原民會公告畫定為邵族傳統領域，卻引發當地非邵族人不滿，當地鄉代會和鄉公所決議向原民會爭取撤銷公告。原民會表示，根據原基法、傳統領域畫設辦法，以及原住民族諮商同意辦法，凡涉及嫌惡設施、重大開發，有衝擊到原民文化、生活、安全者才要取得原民諮商同意，不過，外界仍質疑規定有各自解釋空間，原民會表示，近期會再討論研修，未來畫設時，也會加強與地方溝通。

魚池鄉爭取撤銷公告的主因是擔憂涉及全鄉1.5萬餘人的公共建設，必須受制於人口僅301人的邵族，未來鋪路、蓋停車場、建社區排水溝都要經過邵族部落會議通過。對此，原民會土地管理處處長杜張梅莊表示，畫設傳統領域之後，不會影響地方自治權，也不是大小建設都要經過邵族同意，他認為，當地機關對於原住民的相關辦法不是很了解，近期會再跟縣政府持續溝通。

杜張梅莊解釋，只有公有土地才要取得原民諮商同意權，且要涉及土地開發、資源利用、生態保育、學術研究，這四個類型才要取得當地原住民的諮商同意，他說，並非造橋、鋪路等都要進行，而是視內容是否影響原民安全、生活品質，是否為嫌惡設施、是否衝擊原民文化等。不過，相關規定文字內容解釋空間大，外界質疑，若是有不需要諮商同意的，就應該要載明，杜張梅莊表示，近期會討論是否研修。

東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒表示，可以想像當時畫設時未作完整溝通說明，才會有現在的問題，這顯示民進黨政府現在是想要怎麼做就怎麼做，沒有相關配套，才引發當地的反彈。原運人士馬躍比吼則表示，不管是行政院或者是原民會對外一直缺乏溝通，去年要辦30場重大說明會，最後竟然只辦2場，他說，不同族群應該共同討論，尋求共識，可是至今都沒有。

對此，杜張梅莊表示，相關說明會都有持續舉辦，並非只有2場。他說，魚池鄉確實是一個原住民地區，今年2月6日於原民會有召開商議小組會議，相關政府機關，以及南投縣政府、魚池鄉公所於會中也都表示尊重，不過，現在若有其他意見，會持續溝通討論，或者想提訴願，會視內容，依法作回應。

杜張梅莊表示，這次是第一階段畫設原住民傳統領域，目前已經畫設魚池鄉、台北烏來，各界的意見會列入未來執行參考，也提醒原民會除了跟原民溝通之外，也要加強跟非原住民族的溝通，避免恐慌，取得更多共識，他說，未來也會加強與地方政府進行溝通與宣傳。