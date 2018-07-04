中研院院長不能進評議會? 廖俊智：組改會建議待討論

2018-07-04 01:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



中研院院士會議昨進入第二天會議。中研院組改會提改革建議，建議負責選舉中研院院長的評議會，全部由非中研院現職人員擔任，連現任院長也不能進評議會。此外，有院士批評台灣的科技計畫太功利、講求速成，希望科技部拉長研究計劃的時程，增加研究人員的名額與薪資。

科技部長陳良基昨報告「基礎學術研究的重要性」。院士李遠鵬指出，科研人員這幾年面臨最嚴峻的狀況，科技部高層經常忽略政策的延續性，「讓我們深受挫折」。科技部大幅縮減「博士後」與「研究學者」名額，讓博士班學生感到前途茫茫，愈來愈多人不願念博士班。科技部甚至減少國外訪問學者的名額，不僅讓台灣學術界無法進行國際交流，更失去國際信用。

陳良基則回應，近年已儘量給學者五年以上的研究計畫，研究學者的名額則是根據申請的量調整。科技部也致力讓博士生來參加研究計畫時，都能拿到五萬以上的月薪。但科技部經費有限，「巧婦難為無米之炊」，希望設計一些「槓桿」方式鼓勵業界投資。

兩年前，面對院長遴選風波，中研院院士會議通過成立「中央研究院組織與運作改進委員會」(組改會)，對評議會組織與功能、院長遴選程序、院士選舉候選人產生方式提出改革建議，昨首度提出報告。報告建議，負責中研院院長的評議會成員，全部由非中研院人擔任，包括院長也不能進入評議會，等於中研院人不能選中研院院長，引發討論。

對於中研院院長遴選，組改會建議成立「院長推舉委員會」，「敦請」、「舉薦」院士出任院長候選人，而非「選舉」。推舉委員會共十九人，其中十一名由評議會委員擔任，八位具院士身分，三位社會賢達；其他八名由院內同仁八位擔任，評議會主席為當然委員，並為推舉委員會主席。

評議會一向是中研院的核心，負責選舉院長候選人、議定研究學術計畫、評議研究組織與工作興革、受政府委託規劃學術發展方案等等。組改會建議維持評議會大部分的原有職權，但縮編為21位委員，全部由非中研院現職人員擔任，包括中研院院長也不能擔任。組改會指出，此項考量是為了維持評議會的客觀中立，這也是各國學術機構董事會的趨勢。

21位評議員包括院士16位，由各組院士自行推選，每組4人，呈請總統聘任。社會賢達5人，由院務會議訂定遴選辦法，提名5位以上候選人，呈請總統圈選。評議會主席由評議員互推。

至於院長的產生過程，組改會建議先由推舉委員會推舉3名院長候選人，並向評議會報備。評議會再以評議會之名，向總統報告並呈請總統遴選及任命院長。