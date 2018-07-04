親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
監院彈劾吳茂昆
民進黨官網被駭
文大宿舍案爭議
農產品價格崩盤
軍公教年改爭議
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

中研院院長不能進評議會? 廖俊智：組改會建議待討論

2018-07-04 01:26聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

中研院院士會議昨進入第二天會議。中研院組改會提改革建議，建議負責選舉中研院院長的評議會，全部由非中研院現職人員擔任，連現任院長也不能進評議會。此外，有院士批評台灣的科技計畫太功利、講求速成，希望科技部拉長研究計劃的時程，增加研究人員的名額與薪資。

科技部長陳良基昨報告「基礎學術研究的重要性」。院士李遠鵬指出，科研人員這幾年面臨最嚴峻的狀況，科技部高層經常忽略政策的延續性，「讓我們深受挫折」。科技部大幅縮減「博士後」與「研究學者」名額，讓博士班學生感到前途茫茫，愈來愈多人不願念博士班。科技部甚至減少國外訪問學者的名額，不僅讓台灣學術界無法進行國際交流，更失去國際信用。

陳良基則回應，近年已儘量給學者五年以上的研究計畫，研究學者的名額則是根據申請的量調整。科技部也致力讓博士生來參加研究計畫時，都能拿到五萬以上的月薪。但科技部經費有限，「巧婦難為無米之炊」，希望設計一些「槓桿」方式鼓勵業界投資。

兩年前，面對院長遴選風波，中研院院士會議通過成立「中央研究院組織與運作改進委員會」(組改會)，對評議會組織與功能、院長遴選程序、院士選舉候選人產生方式提出改革建議，昨首度提出報告。報告建議，負責中研院院長的評議會成員，全部由非中研院人擔任，包括院長也不能進入評議會，等於中研院人不能選中研院院長，引發討論。

對於中研院院長遴選，組改會建議成立「院長推舉委員會」，「敦請」、「舉薦」院士出任院長候選人，而非「選舉」。推舉委員會共十九人，其中十一名由評議會委員擔任，八位具院士身分，三位社會賢達；其他八名由院內同仁八位擔任，評議會主席為當然委員，並為推舉委員會主席。

評議會一向是中研院的核心，負責選舉院長候選人、議定研究學術計畫、評議研究組織與工作興革、受政府委託規劃學術發展方案等等。組改會建議維持評議會大部分的原有職權，但縮編為21位委員，全部由非中研院現職人員擔任，包括中研院院長也不能擔任。組改會指出，此項考量是為了維持評議會的客觀中立，這也是各國學術機構董事會的趨勢。

21位評議員包括院士16位，由各組院士自行推選，每組4人，呈請總統聘任。社會賢達5人，由院務會議訂定遴選辦法，提名5位以上候選人，呈請總統圈選。評議會主席由評議員互推。

至於院長的產生過程，組改會建議先由推舉委員會推舉3名院長候選人，並向評議會報備。評議會再以評議會之名，向總統報告並呈請總統遴選及任命院長。

「組改會該做的是改革不是革命」，有院士表示，評議會沒有中研院現職人員在裡頭，非常不恰當；中研院許多院士在國外，並不了解國內情況。中研院院長廖俊智則說，這是組改會的建議，還要參照其他院士、院內研究人員和院務會議的意見。

中研院組改會建議為了保持客觀公正，評議會全部由非中研院人擔任。記者陳宛茜/攝影
中研院組改會建議為了保持客觀公正，評議會全部由非中研院人擔任。記者陳宛茜/攝影
分享

院士

相關新聞

獨╱核四確定再見！凌晨燃料棒起運 8貨櫃車送碼頭回美國

2018-07-04 01:25

第三天然氣接收站環差未過 中油將提申覆

2018-07-03 22:40

中油三接環差案遭退 中油：深表遺憾

2018-07-03 21:39

慶祝美國生日 AIT影片介紹高雄分處

2018-07-03 21:04

觀塘環現差退回 環保團體：還不敢鬆懈

2018-07-03 19:55

院士籲增加研究時程人力 陳良基：會努力

2018-07-03 18:36

評議會沒有中研院人？院士憂跟中研院缺乏連結

2018-07-03 16:51

組改會建議成立院長推舉委員會 吳茂坤管中閔未出席

2018-07-03 16:29

中油第三天然氣接收站 環差退回

2018-07-03 16:10

在臉書上按個怒，就代表盡了政治責任？

2018-07-03 15:11

出賣東華大學專利！ 監察院全員記名通過彈劾吳茂昆

2018-07-03 15:06

大潭ㄚ髻鮫出沒 環團籲中油撤案

2018-07-03 14:34

你不是真正的快樂？那快樂是什麼？

2018-07-03 14:25

民間團體籲立即協商礦業法 廖國棟憂「撞冰山」

2018-07-03 12:57

梅健華憾未訪金門 蔡總統：台灣永遠是你第二個家

2018-07-03 12:54

環團籲撤案護大潭藻礁 石油工會支持開發

2018-07-03 12:41

身分證票選活動惹議 主辦單位道歉並挺落選的人氣獎

2018-07-03 12:40

將離職獲頒勳章 梅健華說笑：聽說台大校長有開缺

2018-07-03 12:27

陳建仁出席海外志工教英語活動 分享年輕做志工經驗

2018-07-03 12:00

大潭藻礁出現瀕危保育類幼鯊 環團籲中油撤案

2018-07-03 11:36

梅建華將離任 蔡英文10時頒授「大綬景星勳章」

2018-07-03 06:11

出國留學大減遑論國際名校教書 「台灣院士十年後出現斷層」

2018-07-03 02:39

廖俊智：中研院規畫明年與美合推長壽計畫

2018-07-02 23:58

中研院士「十年後將面臨斷層」

2018-07-02 23:52

蔡總統設晚宴宴請院士 管中閔吳茂昆皆未出席

2018-07-02 21:44

李登輝為台灣開藥方 是解藥還是毒藥？

2018-06-29 13:09

南國夏日，見城實境遊等你來挑戰

2018-07-03 10:00
看更多

熱門文章

認定文大宿舍違規使用！北市府發函促文大、又昱速改善

2018-07-03 10:03

綠委提第2條高鐵 藍酸：不如設2總統刺激小英進步

2018-07-03 06:38

出賣東華大學專利！ 監察院全員記名通過彈劾吳茂昆

2018-07-03 15:06

北市都發局認定宿舍違規使用 文大：前後矛盾深感遺憾

2018-07-03 11:01

綠攻文大宿舍 扁：12年前綠攻郝宅卻輸17萬票

2018-07-03 08:09

民進黨官網遭陸網友駭 「蔡英文一定要連任」

2018-07-03 08:58

北市認文大宿舍違規 侯友宜發聲明：會和文大解約

2018-07-03 11:59

賴清德向陸客喊話：非常歡迎中國大陸觀光客來台旅遊

2018-07-03 17:45

都發局認定大群館違規 柯P：又昱直接租學生就合法

2018-07-03 12:06

氣爆善後疑點多 孫大千：國中程度邏輯 高市誠實答

2018-07-03 10:12

馬英九再選總統？韓國瑜：說到他的能力 基層多搖頭

2018-07-03 14:26

姚文智選市長打「台灣中國」 孫大千：認真點 別做夢了

2018-07-03 08:23

蝦米！此案也叫歷史共業 那什麼不是歷史共業

2018-07-03 09:00

李來希揭退休俸剩3萬8 網友：被砍應該

2018-07-03 15:05

睜眼説瞎話、萬事推給假新聞 政策辯護就得幹話連篇？

2018-07-03 08:00

影／大群館爭議 侯友宜遇外甥納豆：要不要幫我擋子彈

2018-07-03 18:01

影／稱軍公教開始「節衣縮食」 李來希吃加熱披薩說：看我多省！

2018-07-03 22:23

文大宿舍被認定違規使用 侯辦朝「解約」處理

2018-07-03 10:38

侯辦三問林洲民 並要林向社會大眾道歉

2018-07-03 18:30

對手要他別再喊抹黑 侯友宜大笑三聲

2018-07-03 19:54

侯友宜3千金出資又昱850萬 段宜康：當時17、8、4歲

2018-07-03 14:29

吳茂昆遭監院彈劾 中研院院長：照規定處理

2018-07-03 19:39

出國留學大減遑論國際名校教書 「台灣院士十年後出現斷層」

2018-07-03 02:39

陳致中找陳其邁拍宣傳照 李明賢：喚醒人民痛苦記憶

2018-07-03 13:30

賴清德向陸客喊話 謝立功：台獨理想填不飽肚子

2018-07-03 21:25

與謝文進合作拉下林智堅？許明財：不可能改選議長

2018-07-03 13:03

黃國昌臉書怒批宏達電 「台灣裁員、中國灑錢」

2018-07-03 10:39

不滿被指包庇犯罪部屬 海軍司令黃曙光要蘋果日報道歉

2018-07-03 02:37

軍改案粗糙作業 吳斯懷怒斥國防部退輔會嚴重失職

2018-07-03 19:46

將離職獲頒勳章 梅健華說笑：聽說台大校長有開缺

2018-07-03 12:27

教師補償金機制 下會期再戰

2018-07-03 00:19

資深領得比資淺少 全教產啟動退休金司法戰

2018-07-03 11:05

王定宇質疑他是藍軍假農民 被嗆「Google資料要更新」

2018-07-03 23:46

原贈布吉納法索軍備 國防部：8月底送回台灣

2018-07-03 13:31

大群館違規 羅智強：聯蘇打侯 柯文哲遞出投名狀

2018-07-03 13:39

【重磅快評】北市府製造文大宿舍髮夾彎 到底愚弄誰？

2018-07-03 16:54

文大宿舍認定違規使用 蘇辦籲侯友宜與校方儘快協商

2018-07-03 10:53

議員：文大未改善是否趕學生 官員笑而不答

2018-07-03 13:23

柯文哲：讓文大宿舍爭議合法 幫所有人解套

2018-07-03 12:01

北市府認定大群館違規 王鴻薇挺文大：算教育設施

2018-07-03 11:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top