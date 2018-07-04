獨╱核四確定再見！凌晨燃料棒起運 8貨櫃車送碼頭回美國

2018-07-04 01:25 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



核四燃料棒運至基隆港。記者游明煌/攝影 分享 facebook

台電公司今天凌晨12時起運，把核四廠燃料棒運離廠區，凌晨1時已送到基隆港西岸碼頭，將運回美國，核四確定走入歷史。

台電執行外運作業時，原能會嚴格檢查，確保安全。警方也動員大批警力沿路戒護。

台電計畫把核四電廠轉型為綜合電力園區，廠內的1744束核燃料棒，預計2020年底前全數輸出。

台電規劃，核燃料棒共規劃3個階段，運送、拆解及再利用，目前確認將由原廠全球核燃料公司進行運送跟拆解，並進行異地保存，未來找到合適的買家後，就可以轉售。今天運出第一批核燃料棒80束，9月將再輸出120束。

原子能委員會指出，核四初始爐心核子燃料屬台電公司財產，台電公司配合非核家園政策，規劃將核子燃料運至國外燃料製造廠家處理案，原能會尊重經濟部及台電公司決定。

原能會指出，依據「核子燃料運作安全管理規則」規定，核四核子燃料棒申請輸出時，台電公司應提出申請書，並檢附輸入國核准輸入許可文件、運送計畫及安全管制計畫等文件送原能會審查核准後，才能處理。

原能會表示，另外依據「台美民用核能和平利用合作協定」及行政規約規定，原能會在運送前後均有嚴謹的行政審查流程，以確保核子燃料的運送及貯放安全；同時，也必須通告國際原子能總署派員查核驗證。