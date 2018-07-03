彈劾吳茂昆理由不一致 引爆監委意見相左風暴

2018-07-03 23:00 中央社 台北3日電



監察院彈劾吳茂昆案，意外引爆監委意見相左風暴。監委蔡崇義不滿提案委員高鳳仙擅自增加彈劾理由，他一路從記者會到談話會憤慨不已。據轉述，院長張博雅請監委林雅鋒再與高鳳仙溝通，不過晚間監察院官網已經公告彈劾案。

監察院今天彈劾前東華校長吳茂昆，下午由提案委員高鳳仙、楊美鈴召開記者會說明。不過，由於高鳳仙以違反公務員服務法、公職人員利益衝突迴避法等多項理由提出彈劾，但參加審查會的監委蔡崇義等多位委員僅同意吳茂昆違法經營商業部分，其他理由則不同意。

原本蔡崇義等人在審查會中，要求高鳳仙修改彈劾理由，根據轉述，高鳳仙也同意，不料在記者會上，並未兌現承諾。為此，蔡崇義原本參加談話會，但聽聞高鳳仙未修改一事，怒氣衝至記者會現場，發給媒體一份「就被彈劾人吳茂昆先生被彈劾一案，提出協同意見書」。

彈劾意外引爆監委之間對於彈劾理由意見相左，此事也引發談話會熱烈討論，成為會中發言焦點。

監委轉述，蔡崇義去到記者會現場，聽到了高鳳仙的發言，「哎喲，那ㄟ安捏？」審查會中承諾修正彈劾理由，例如圖利的部份，但怎麼隻字未改？

不過，高鳳仙晚間受訪表示，她將審查會的錄音帶內容聽過一遍，「我沒有答應說要修改（圖利）的部份」。

談話會中，有監委提議將高鳳仙提送紀律委員會，也有人建議明天再召開記者會，對外說明清楚。

不過，據轉述，院長張博雅指示審查會的主席林雅鋒再與高鳳仙溝通，並請林雅鋒再將彈劾文看仔細。

監察院秘書長傅孟融晚間受訪時表示，由於彈劾文尚未送出去，也還沒有做最後的定調，目前監委還在研修彈劾案文，會尊重當時審查會委員的意見。

傅孟融說，他晚上也在等這份彈劾文，到晚間約10時，已經批出去並公告。

根據監察院官網公告的彈劾內容，與高鳳仙召開記者會內容一樣。