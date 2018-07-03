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鳳梨產銷失衡 張麗善批林聰賢幹話王讓農民衰尾

2018-07-03 22:29聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

鳳梨過剩造成產銷失衡，鳳梨農明天將北上至行政院抗議，並接著到立法院向立委陳情。對此，國民黨雲林縣長參選人、立委張麗善感嘆，今年鳳梨的價格平均一顆不到10元，鳳梨農欲哭無淚。本來最該站出來挺農民，替農民解決問題的農委會主委林聰賢，不但沒有幫農民想辦法，替鳳梨找銷售出路，反而還落井下石講幹話，要農民應該懂得「聰明種」東西。會說出這種風涼話，無法苦農所苦的農委會主委，早就應該下台。

張麗善指出，其實這不是林聰賢第一次對農民講幹話。之前林聰賢被問到如何防範冬天禽流感的威脅時，他竟然要農民「冬天不要養禽」；到雲林訪視養殖漁業，被問到魚的價格不好怎麼辦時，林聰賢也要「漁民不要養魚」；這一次鳳梨農拜託他可不可以協助把鳳梨外銷出去，林聰賢再次以幹話回應，要農民「自己先找外銷訂單」。身為農政單位的大家長，怎麼可以如此不顧農漁民生計，屢屢讓大家心寒呢？

張麗善說，林聰賢除了講幹話外，還提出「把獼猴送到外島野放」這種以鄰為壑的政策，也完全向大家展現了什麼叫做外行領導內行。而他對年輕人說，「只要青年願意進農村，所得好到超乎想像」，農委會主委說這種幹話，要不是看到新聞報導，大家還以為是詐騙集團咧。

張麗善表示，蔡英文總統派了林聰賢這個農業外行人來領導專業，但是如果外行願意虛心學習，願意真正關心農民，那也沒關係。但是可悲的是，林聰賢不但提不出真正讓農民受益的農業政策，反而還不斷對農民說幹話，讓農民只能賠本賣菜。碰到這樣的幹話主委，只能說我們的農民真的有夠倒楣，因為這比遇到天災還慘，還令人欲哭無淚。

國民黨立委張麗善指出，應該要替農民解決問題的農委會主委林聰賢，不但沒有替鳳梨找銷...
國民黨立委張麗善指出，應該要替農民解決問題的農委會主委林聰賢，不但沒有替鳳梨找銷售出路，反而還落井下石講幹話，要農民應該懂得「聰明種」東西。圖／翻攝張麗善臉書
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農民林聰賢幹話

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