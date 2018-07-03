副總統盼海外青年 為台灣開創寬廣國際空間

2018-07-03 20:58 中央社 台北3日電



副總統陳建仁今天接見海外青年志工指出，台灣需要堅實海外支持力量，作為台灣和僑居國連結以及台灣國際化橋梁，期盼海外青年成為政府最有力後盾，為台灣開創更寬廣國際空間。

陳副總統今天在總統府接見107年海外青年志工返台培訓團。他說，要藉這個機會，對於海外青年僑胞平日投入僑務工作所付出的心力，致上最高的敬意與謝意，大家的熱情參與，就是一股支持中華民國、支持台灣的重要力量。

副總統提到，「海外青年志工」是僑委會2011年於北美地區成立，成員多是北美地區出生的台美人第二代，透過駐外單位協同優秀師資，規劃符合在地特性的培訓活動，例如台灣美食製作、扯鈴、書法、電音三太子及原住民舞蹈等課程，有效增進北美地區台美人第二代青年對台灣文化及身分的認同。

他說，截至去年為止，在華府、紐約、休士頓、洛杉磯、芝加哥、金山灣區、西雅圖及溫哥華等地，已經培訓超過2800人次的青年志工，今年更新增波士頓為實施地區，規模及服務逐年擴大，已成為北美地區支持政府的重要新興力量。

副總統強調，新政府上任以來，非常重視與海外僑民青年的聯繫；僑界青年夥伴配合僑居地專案性活動，例如「台灣傳統週」、「雙十國慶」、「文化訪問團」及「正體漢字文化節」等活動，以及僑社、僑團辦理的主流中大型活動，積極參與僑務工作。

陳副總統認為，台灣需要堅實的海外支持力量，作為台灣和僑居國的連結以及台灣國際化的橋梁。他很高興看到僑界青年夥伴，願意踴躍參與僑社、站出來為中華民國貢獻所長，為僑社經營付出心力；他也期盼大家都能成為政府最有力的後盾，為台灣開創更寬廣的國際空間。

他認為，訪團每一位成員都是中華民國的重要希望，未來在各領域的成就，都會讓世界看見台灣人的精神，讓台灣在世界上擁有不可忽視的一席之地；他期盼大家攜手合作，守護台灣，為台灣加油，並請繼續投入僑社工作，成為海外支持政府的重要力量，讓中華民國台灣在國際社會上屹立不搖。