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中研院組織與運作改造委員會報告

2018-07-03 19:15聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

中研院院士會議下午進行組織與運作改造委員會報告，人文組提案「請教育部遵照大學法規定及精神，執行校長聘任事宜」，引起院士論戰；最後表決138位院士中80人贊成提案，而前教育部長杜正勝院士表示反對此案，他說教育部有監督程序的責任，覺得大學校長遴選在程序上有瑕疵、有問題，當然可以提出糾正，這是法規基本精神。

中研院院士會議下午進行組織與運作改造委員會報告，人文組提案「請教育部遵照大學法規...
中研院院士會議下午進行組織與運作改造委員會報告，人文組提案「請教育部遵照大學法規定及精神，執行校長聘任事宜」，引起院士論戰；最後表決138位院士中80人贊成提案，而前教育部長杜正勝院士（中）表示反對此案，他說教育部有監督程序的責任，覺得大學校長遴選在程序上有瑕疵、有問題，當然可以提出糾正，這是法規基本精神。記者曾吉松／攝影
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中研院院士會議下午進行組織與運作改造委員會報告，人文組提案「請教育部遵照大學法規...
中研院院士會議下午進行組織與運作改造委員會報告，人文組提案「請教育部遵照大學法規定及精神，執行校長聘任事宜」，引起院士論戰；最後表決138位院士中80人贊成提案。記者曾吉松／攝影
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中研院院士會議下午進行組織與運作改造委員會報告，人文組提案「請教育部遵照大學法規定及精神，執行校長聘任事宜」，引起院士論戰；最後表決138位院士中80人贊成提案，而前教育部長杜正勝院士表示反對此案，他說教育部有監督程序的責任，覺得大學校長遴選在程序上有瑕疵、有問題，當然可以提出糾正，這是法規基本精神。記者曾吉松／攝影
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中研院院士會議下午進行組織與運作改造委員會報告，人文組提案「請教育部遵照大學法規...
中研院院士會議下午進行組織與運作改造委員會報告，人文組提案「請教育部遵照大學法規定及精神，執行校長聘任事宜」，引起院士論戰；最後表決138位院士中80人贊成提案。記者曾吉松／攝影
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中研院院士會議下午進行組織與運作改造委員會報告，人文組提案「請教育部遵照大學法規定及精神，執行校長聘任事宜」，引起院士論戰。記者曾吉松／攝影
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院士教育部中研院

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